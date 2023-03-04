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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
04 марта 2023 21:34
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   
1912
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   
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5  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
Единственное, что радует при воспоминании 90-х - это была молодость.... А молодости все по плечу (ну или похрен). Только сейчас понимаю всю глубину того п.и.з.д.е.ц.а...
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10k
Леонович Час назад
Мрак
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Киев. Крещатик. Номер такси "КИБ" как бы намекает
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
на 24 водитель красного "пирожка" не захотел ловится этому "человеку" и слинял через пассажирскую дверь)
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