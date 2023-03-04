1912
25
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
3.
Победительница конкурса «Мисс Россия» 1996 Александра Петрова со своей мамой, 1990-е годы.
16 сентября 2000 года Александра шла домой в компании своего возлюбленного Константина Чувилина и его друга Радика Ахметова. Оба молодых человека были известными в городе предпринимателями. У Константина и Александры была большая разница в возрасте — 16 лет. Родственники девушки вспоминают, что это не был роман по расчету. Саша всегда отличалась прямым характером и общалась только с теми, кто ей действительно нравился. В ближайшем будущем пара собиралась сыграть свадьбу, однако эти планы не сбылись. В тот день компания не дошла до квартиры. Неизвестные подкараулили их в подъезде, в упор расстреляли всех троих из автоматов и скрылись. На шум выбежали соседи, вызвали «Скорую», но было уже поздно. Молодые люди скончались на месте, а Александра умерла по дороге в больницу. Через 2 дня она должна была отметить свой 20-й день рождения. Преступников так и не нашли. По версии следствия, это была разборка криминальных авторитетов, а девушка стала её случайной жертвой.
5.
Автомобиль «Мерседес» бывшего министра обороны Павла Грачёва предлагается к продаже за 45 000 долларов. 1998 год.
6.
Новый Уренгой, 1991 год.
Дом-бочка ЦУБ . Цилиндрический унифицированный блок - жилой модуль со всеми необходимыми коммунальными удобствами, рассчитанный на проживание 4-х человек при формировании вахтовых поселков на севере и иных отдаленных местностях СССР, получил широкое распространение.
13.
В канун Нового года в этом московском магазине можно было купить репчатый лук, 30 декабря 1990 год.
Источник:
Еще крутые истории!
- Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину
- Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда
- Забавные факты о Лондоне
- 25 людей, которым попались ужасные соседи по квартире
- Люди думали, что 2 года растили мастифа - но он оказался диким животным
Метки: Россия СССР Фотографии история люди
Новости партнёров
реклама