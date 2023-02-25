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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
25 февраля 2023 21:39
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   
1357
27

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   
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7  комментариев
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1k
Максим Макашев 3 часа назад
а где "традиционная" Салтыкова в конце поста?
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434
Алекs 2 часа назад
ЛЮТЫЙ БАЯНИЩЕ
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87k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Отхватил друган сисег!
Порадуемся за него


Ток соски чет высоковато подвешены, так модно было в 90-х?
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419
Папай Taras Kozalupko 2 часа назад
нормально так подвешены. Ты такого не видал никогда??
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