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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
25 февраля 1991 года. Конец Варшавского договора 25 февраля 1991 года в Будапеште состоялось внеочередное заседание Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора (ОВД). На нем было принято решение об упразднении военных структур организации. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор) оформил создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР — Организации Варшавского договора (ОВД). Договор был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Его участниками стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Создание ОВД и закрепило биполярность мира на 36 лет.
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3.
После смещения в 1989—1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы существование Организации Варшавского договора как военно-политического альянса стран социализма потеряло смысл. 25 февраля 1991 года государства-участники ОВД провели в Будапеште внеочередное заседание Политического консультативного комитета, на котором было решено ликвидировать все военные структуры блока. По итогам заседания было сделано так называемое Будапештское заявление. В нем сказано много красивых слов о том, что страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола континента. В связи с чем «государства-участники Варшавского Договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры». Как показала история, разрушение биполярного мира никакой гармонии Европе не принесло. После ликвидации ОВД у блока НАТО исчез вероятный противник, однако никакого самороспуска Северо-Атлантического Альянса не последовало. Более того, НАТО включило в свой состав не только почти всех бывших участников ОВД, но и несколько бывших союзных республик распавшегося СССР. Альянс под эгидой США некоторое время лихорадочно искал достойного противника для оправдания собственного существования. Теперь он найден — НАТО вернулось к противостоянию с Россией.
13.
Группа «Дискотека Авария» в полном составе, 2000 год. «Золотым» составом «Дискотеки Аварии» до сих пор признают творческий союз Николая Тимофеева, Алексея Рыжова, Алексея Серова и Олега Жукова. Этот поп-квартет устраивал настоящие шоу, надолго заряжавшие зрителей энергией. У Жукова, выступавшего под псевдонимом Толстый, на концертах была особая роль: он выходил на сцену после третьего трека, срывал аплодисменты, танцевал и читал рэп. Олег Жуков появился на свет в городе Иваново. Когда он был маленьким, никто из близких и предположить не мог, что тот станет звездой. Олег не занимался музыкой профессионально, но к искусству его тянуло с юных лет. В 1988-м Жуков устроился в кукольный театр, где озвучивал любимых детьми персонажей. В 1989-м артист поступил в Ивановский энергетический институт, который так и не окончил, отправившись в армию. Демобилизовавшись, юноша уже не был уверен, что хочет продолжать образование. Вскоре он встретил товарищей по вузу — Николая Тимофеева и Алексея Рыжова. Парни к тому времени успели организовать группу «Огнетушитель», выступавшую в местных клубах. Влившись в коллектив, Жуков окончательно осознал, что энергетиком ему не быть. Первые шаги группы были сопряжены с чрезвычайными происшествиями: однажды у машины музыкантов взорвалось колесо, потом на концерте загорелась проводка. Они выступали в клубе «Авария», когда в зале внезапно погас свет. Чтобы избежать паники зрителей, артисты объявили, что причин для беспокойства нет, когда за «вертушками» стоит «Дискотека Авария». Так у коллектива появилось новое название. Вскоре музыканты стали так популярны, что в Иваново им стало тесно. Однако продюсеры не сразу поверили в потенциал группы, раскритиковав даже ее название. Артисты на компромиссы идти не желали, так что, переехав в столицу, оказались в сложном положении: перебивались, снимали одну квартиру на троих. Больше года пытались заинтересовать спонсоров. Наконец, кассета понравилась менеджерам, согласившимся устроить для талантливых ребят концерт. Окончательно коллектив оформился с приходом Алексея Серова. Веселые тексты накладывались на ритмичную музыку, а выступления превращались в микс-шоу. Центральная роль на этом празднике жизни принадлежала Олегу Жукову, неизменно заводящему толпу: он появлялся на сцене после третьего трека, читая рэп и энергично танцуя, несмотря на внушительную комплекцию. Так, в песне «Новогодняя» Жуков играл Деда Мороза, и именно его выхода на сцену с нетерпением ждала толпа. Кроме того, парень неплохо управлялся с саксофоном. Превратившись в медийных персон, музыканты отправились на гастроли по всей стране. «Давай, авария», «Пей пиво!», «Заколебал ты» — после этих треков зрители стали называть Жукова самым обаятельным участником коллектива.
14.
Почему Жукова так любила публика? Окружающих притягивало добродушие солиста. У Олега всегда было больше друзей, чем у остальных участников группы. Казалось, он общался с половиной родного Иваново. Он был близок и с родителями, чаще других коллег проявляя о тех заботу. «Он постоянно звонил маме с папой, спрашивал, как их самочувствие, покупал подарки. Мы же ездили много», — делился Серов. При этом о личной жизни Олега Жукова ничего не известно. Ни он, ни другие музыканты не комментировали эту тему, и поклонники сделали вывод, что у популярного артиста попросту не нашлось времени на сердечные дела. Зато Жуков не подводил друзей и родственников, в любой момент готовый примчаться на помощь. «Он был чрезвычайно добр ко всем людям, особенно, к тем, кто был рядом. Он никогда не отказывал в помощи, вот его и звали Мистер Доброта, толстячок», — пояснял Тимофеев.
21.
Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь раздает автографы на аэродроме в Тушино во время празднования 65-летия ВДВ России, 1995 год
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Метки: Россия СССР Фотографии история люди
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Порадуемся за него
Ток соски чет высоковато подвешены, так модно было в 90-х?