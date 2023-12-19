Кто дарит подарки детям вместо Деда Мороза в разных странах мира

Пожалуй, один из самых необычных персонажей, который дарит детям подарки. Больше всего Тио де Надаль любят в Каталонии (также традиция популярна в Арагоне, Окситании и Андорре). Это небольшое полено на ножках с нарисованной улыбающейся мордочкой, которое какает подарками. Фигурку делают самостоятельно или приобретают уже готовую в магазине.

Затем её устанавливают на окне или возле камина и начинают кормить (понарошку, конечно). В рождественский вечер детям предлагается как следует поколотить Тио де Надаль палками или деревянными ложками, чтобы он обделался и презентовал подарки. Избиение полена должно сопровождаться весёлыми песенками. Вот такая вот весёлая традиция.