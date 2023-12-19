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Кто дарит подарки детям вместо Деда Мороза в разных странах мира

Кто дарит подарки детям вместо Деда Мороза в разных странах мира

Автор:
19 декабря 2023 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Традиция   в мире   дед мороз   новый год   пподарки   фото   
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Во многих странах мира традиционно встречают Новый год и Рождество с ожиданием подарков от деда Мороза или Санта-Клауса. Это привычные персонажи, уже давно известные нам не только по многочисленным сказкам, но и фильмам и даже рекламным роликам.

Однако в некоторых культурах существуют свои уникальные обычаи, связанные с тем, кто преподносит приятные сюрпризы детям в самый волшебный праздник в году. Порой эти персонажи довольно-таки похожи на хорошо знакомых нам забавных старичков с длинной, седой бородой и доброй улыбкой. Однако другие представители сказочного царства не имеют с ними ничего общего. И это не на шутку удивляет.

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Персонаж появился в Англии ещё в средние века. Ранее его изображали в  зелёном плаще с капюшоном, украшенным омелой, плющом и остролистом. В наше время его облик практически не отличается от американского Санта-Клауса.

Пожалуй, один из самых необычных персонажей, который дарит детям подарки. Больше всего Тио де Надаль любят в Каталонии (также традиция популярна в Арагоне, Окситании и Андорре). Это небольшое полено на ножках с нарисованной улыбающейся мордочкой, которое какает подарками. Фигурку делают самостоятельно или приобретают уже готовую в магазине.

Затем её устанавливают на окне или возле камина и начинают кормить (понарошку, конечно). В рождественский вечер детям предлагается как следует поколотить Тио де Надаль палками или деревянными ложками, чтобы он обделался и презентовал подарки. Избиение полена должно сопровождаться весёлыми песенками. Вот такая вот весёлая традиция.

Это девочка-ангел со светлыми локонами и золотыми крыльями, которая одета в белое платье. Она приносит детям сладости и подарки в рождественскую ночь. Её придумал в XVI веке реформатор католической церкви – Мартин Лютер.

Кристкинд также любят в Чехии, Словакии, Хорватии, Венгрии, Швейцарии и Италии.

Старуха или ведьма, которая приносит подарки детям, проникая в дома по дымоходу. Бефана одаривает только хороших и послушных детей. Проказникам она оставляет угольки, пряча их в рождественских носках.

Тринадцать Йольских парней, которые разносят подарки детям по очереди. Зачем исландцам один волшебный старик, если есть целая орава? Они навещают дома детишек, начиная с девятого декабря.

Мельхиор, Каспар, Валтасар — три царя, мага или волхва, которые принесли дары новорождённому Иисусу. Теперь они ежегодно приносят подарки испанским детям. Происходит это 5-6 декабря, а не на Рождество или Новый год.

Это всемогущий дух холода, который является получеловеком и полубыком.

Зимний волшебник-даритель из Карелии. Главная особенность героя в том, что он не старик, а молодой парень.

Это очень необычный герой, появившийся ещё в 15 веке. Он одет в традиционную баскскую одежду, чёрный берет, рубашку и плетёные лапти. В руках у него почти всегда присутствует бутылка вина, а во рту курительная трубка. Хорошим детям он приносит подарки, а непослушным — уголь.

Страна Басков — это автономное сообщество, находящееся на севере Испании. Оно имеют свои культурные традиции, кухню и собственный баскский язык. Поэтому совсем не удивительно, что Дед Мороз у них тоже свой, уникальный.

На Рождество люди наряжаются в костюм святочного козла и ходят по домам знакомых и соседей, чтобы чем-нибудь угоститься и выпить. Эта традиция чем-то отдаленно напоминает празднование Хэллоуина. Сегодня, к сожалению, она почти ушла в прошлое.

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Метки: Традиция   в мире   дед мороз   новый год   пподарки   фото   
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9  комментариев
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16k
ss Час назад
В христианских странах подарки на Рождество традиционно дарит святой Николай (так его звали в России до революции. А потом, в качестве замены религиозному символу, его стали называть Дедом Морозом.
Он же Санта Клаус - святой Клаус (в Англии). Он же сан НиколЯ - опять же святой Николай (в Голландии и Бельгии). Он же хАйлиге НиколАус - святой Николай или ВАйнахтсманн - рождественский человек (в Германии, Австрии) и т.д. "КрИсткинд" (а точнее ХрИсткинд) - это никто иной как Иисус Христос родившийся в эту ночь (с 24 на 25 декабря). История про родившегося Иисуса и сразу же раздающего подарки детям была использована Лютером у протестантов, но тем не менее сейчас, когда говорят, что пришёл Христкинд, имеют виду не раздачу подарков, а рождение Христа. А вот подарки под ёлку раскладывает святой Николай (по-немецки heilige Nikolaus - хАйлиге НиколАус)
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87k
Доктор Джонс 58 минут назад
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4k
Харон 2 часа назад
Комментарий к фото
И здесь негр.....
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94
Мальчик в трусиках Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
В Библии даже имена волхвов не упомянуты. Насколько я помню, детальные их описания дал ещё Беда Достопочтенный (VII век), который в своих трудах изложил немало подробностей, не известных евангелистам. Именно там появились имена волхвов и то, что один из них был негром.
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