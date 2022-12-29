FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4862 поста • 1048 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Как выглядит самая опасная пешеходная тропа в мире

Как выглядит самая опасная пешеходная тропа в мире

Автор:
29 декабря 2022 17:24
Сообщество : Факты
Метки: Китай   достопримечательности   нелегкая задача   пешеходная тропа   познавательно   развлечения   самая опасная тропа   факты   экстремальные места   экстрим   
1188
15
На свете есть много возможностей рискнуть жизнью: к услугам экстремалов такие виды спорта, как прыжки с парашютом, скалолазание, катание на сноуборде с крутых склонов и прочие захватывающие вещи. В эту же копилку можно положить и самую опасную пешеходную тропу в мире. Она находится в Китае на горе Хуашунь и называется "Прогулкой по доскам".
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Китай   достопримечательности   нелегкая задача   пешеходная тропа   познавательно   развлечения   самая опасная тропа   факты   экстремальные места   экстрим   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня 53 минуты назад
да ну нафиг!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Просто прохожий 5 минут назад
Отличная тропа, мир должен очищаться от придурков-самоубийц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий 12 минут назад
Статистику неплохо бы посмотреть, сколь до конца пути не дошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пётр 15 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow 18 минут назад
Нормально!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос
Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос
Набирающие популярность в сообществах
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#животные#подборка#позитив#Прошлое#фильм#люди#фотографии#удивительно
#Юмор#история#факты#интересное#Спорт#Ynews#зима#Приколы#улыбнуло#Жизнь
#интересно#Прикол#новый год#забавно#праздник#Москва#картинки#ретро#фильмы#собака
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео 20 удивительных фактов о Китае 20 удивительных фактов о Китае Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма

На что жалуетесь?

Вернуться