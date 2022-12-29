Как выглядит самая опасная пешеходная тропа в мире

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На свете есть много возможностей рискнуть жизнью: к услугам экстремалов такие виды спорта, как прыжки с парашютом, скалолазание, катание на сноуборде с крутых склонов и прочие захватывающие вещи. В эту же копилку можно положить и самую опасную пешеходную тропу в мире. Она находится в Китае на горе Хуашунь и называется "Прогулкой по доскам".
Прогуляться по доскам может любой желающий за небольшую плату в размере 38 долларов. Тропа находится недалеко от Хуаина в провинции Шэньси, примерно в 120 км к востоку от Сианя. Но для того, чтобы проделать путь целиком, нужно запастись поистине крепкими нервами и недюжинной физической подготовкой.
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А дальше нужно очень осторожно передвигаться по узкому мостику из досок, прикрепленных к скалам. И ограждения с перилами не предусмотрены
Всего три доски в ряд. Их скрепляют большие металлические скобы. За цепь можно держаться, уже что-то
За дополнительную плату в 12 долларов можно подняться по этой металлической лестнице. За это вам дадут 2 крюка, которые можно дальше использоваться для того, чтобы цепляться за гору
Дорога расположена на высоте тысяч метров над уровнем моря, так что погодные условия не всегда идеальны. Но если у вас есть возможность и желание попробовать, небольшой туман вас не остановит
Это действительно узкий мостик, и ощущение такое, что сколочен он из того, что под руку попалось
Источник: — переведено специально для fishki.net
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