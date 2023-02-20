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Президент США прилетел в Киев

Президент США прилетел в Киев

Автор:
20 февраля 2023 13:15
Сообщество : Политика
Метки: Джо Байден   Зеленский   Украина   видео   киев   политика   
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Изначально Джо Байден планировал посетить Польшу, но, видимо, планы поменялись.

Президент США Джо Байден посетил сегодня Киев и встретился с Владимиром Зеленским, сообщает РИАН со ссылкой на украинские источники. Известно, что на 20-21 февраля у Джо Байдена был запланирован визит в Польшу, где он пообещал обратиться не только к восточноевропейским и балтийским союзникам США, но и к Владимиру Путину, и народу России.

Отмечается, что Джо Байдена на Михайловской площади в Киеве встречали под рёв воздушной тревоги. И конечно, с почётным караулом и оркестром.

Цель визита Байдена в Киев не называется. О его прибытии в столицу Украины официально не сообщалось.

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Метки: Джо Байден   Зеленский   Украина   видео   киев   политика   
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48  комментариев
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1k
Alex 2 часа назад
Эй, Минобороны, хрена вы сопли жуете?
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13k
котегRUS 7 минут назад
а ведь этот старый пень и бомбу грязную может приволочь..
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0
Низами 9 минут назад
Это просто ВЫЗОВ США, наглый и беззастенчивый, да вы полуграмотными
талибами за 20 лет ничего не смогли сделать и сбежали, Северную Корею
не смогли сломить, а тут Россию захотелолсь, дурак ты старик Байден, хотя
у тебя Альцгеймера и нет. Недавно я слышал, что он сыплет достижениями
США в экономие, цифры называет ошаломляющие, но потом понял, у него
же суфлёр в ухо щепчет. АХЫСХАИСТАН
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1k
iKrek 20 минут назад
Барин с внеплановой проверкой прилетел, холопы засуетились.
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889
Mrak OBOY 24 минуты назад
дедуля посетил свиноферму, дал денег на новую скотобойню, а свинки визжат от радости)
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6k
rutt Полчаса назад
Сдулся гегемон, сам уже по сявкам своим катается.
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3k
Вячеслав 38 минут назад
Ну все, у хохлов оргазм с эрекцией будет теперь до конца года. Хозяин приехал на ранчо.
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25k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Зелибоби счастлив. Хозяин приехал.
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4k
Евгений Д 46 минут назад
Вот здорово если б его замочили,
Но скорее всего спецслужбы обратились к РФ чтоб наши не испортили этот праздник демократии, иначе не могло бы быть этого события, ни кто бы не рисковал
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
А Зеля свою пижамку хоть иногда меняет?
Или там вшит многоразовый памперс?
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22k
hebpat 55 минут назад
Советники Байдена идиоты, хохлы его сами моут хлопнуть и свалить на Россию, тогда НАТО подпишется сто пудово. Как же плохо что у руля США старый идиот и маразматик.
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12k
Андрей А Час назад
Президент "независимой" страны и какой-то дедушка
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2k
kirka72 Час назад
Значит наши дали гарантии неприкосновенности деда на перфокартах.
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15k
Совранский Час назад
Цель визита Байдена в Киев не называется.(с) - тут не много вариков: либо - как красиво слить скомороха. Либо - доляну от ярдов забрать. Либо - обсудить наступление до "последнего" зелебобика!

Делайте ставки господа. 1 / 2 / 3
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10k
GROMOZEKA Час назад
Ждем видео с пресс-конференции, где он Киев Краковом назовет
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1k
GoInDown Час назад
В телегах уже плетут заговоры, Что кто привез и зачем. Детский сад.
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155
AMATORI Час назад
Тревогу включили, и ходят спокойно, концерт Зеля разыгрывает
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3k
Денис Час назад
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1k
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Помню сколько визгов было, когда Пелоси летала в Тайвань. Сами ведь понимали, что серьезная провокация. Тут иначе? Ведь явно спорная ситуация, сами говорят, что напрямую не вмешиваются. А по факту?
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−1
Сергей 2 часа назад
Кресло президентское ему по традиции предоставлено в Киеве?
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