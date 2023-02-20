Президент США прилетел в Киев

Президент США Джо Байден посетил сегодня Киев и встретился с Владимиром Зеленским, сообщает РИАН со ссылкой на украинские источники. Известно, что на 20-21 февраля у Джо Байдена был запланирован визит в Польшу, где он пообещал обратиться не только к восточноевропейским и балтийским союзникам США, но и к Владимиру Путину, и народу России.