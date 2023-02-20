Президент США прилетел в Киев

Изначально Джо Байден планировал посетить Польшу, но, видимо, планы поменялись.
Президент США Джо Байден посетил сегодня Киев и встретился с Владимиром Зеленским, сообщает РИАН со ссылкой на украинские источники. Известно, что на 20-21 февраля у Джо Байдена был запланирован визит в Польшу, где он пообещал обратиться не только к восточноевропейским и балтийским союзникам США, но и к Владимиру Путину, и народу России.
Источник:
Отмечается, что Джо Байдена на Михайловской площади в Киеве встречали под рёв воздушной тревоги. И конечно, с почётным караулом и оркестром.
Источник:
Цель визита Байдена в Киев не называется. О его прибытии в столицу Украины официально не сообщалось.
Источник:
- Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем
- "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине
- Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову
- "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси
талибами за 20 лет ничего не смогли сделать и сбежали, Северную Корею
не смогли сломить, а тут Россию захотелолсь, дурак ты старик Байден, хотя
у тебя Альцгеймера и нет. Недавно я слышал, что он сыплет достижениями
США в экономие, цифры называет ошаломляющие, но потом понял, у него
же суфлёр в ухо щепчет. АХЫСХАИСТАН
Но скорее всего спецслужбы обратились к РФ чтоб наши не испортили этот праздник демократии, иначе не могло бы быть этого события, ни кто бы не рисковал
Или там вшит многоразовый памперс?
Делайте ставки господа. 1 / 2 / 3
а тех денег, что пилят, так они даже не покидают пендосию.
p/s И потом: повесить этот камень(404), нам на шею - тоже нельзя исключать((
Всё остальное можно решить удалённо по телефону без личного визита. А уж "доляну" они сами заберут из банков, т.к. баксы всё равно в США лежат.
Но ошиблись немного укров персами обозвал.