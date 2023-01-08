30 любопытных исторических снимков разных лет

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"История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего," - сказал однажды Сервантес. Иногда интересно заглянуть в историю и посмотреть на события, людей и места из прошлого, а порой и извлечь какие-то уроки и знания. Взглянем на несколько снимков из прошлого, которые хранят память о разных эпохах.
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Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака
Экспресс "Гранвиль-Париж", 22 октября 1895 года
Экспресс опаздывал, и машинист увеличил скорость, чтобы прибыть вовремя. Поезд выехал на перрон, проехал всю станцию, врезался в переднюю стену и рухнул на улицу. 5 человек получили ранения, погибла только одна женщина - продавщица газет.
Девушке рисуют линию на голых ногах, чтобы сделать вид, что она в нейлоновых чулках, 1926 год
В 1920-х годах в лондонские парки приводили овец - в качестве естественных газонокосилок, чтобы сэкономить на настоящих
Китаец кормит преступника в канге (устройство для публичного унижения и наказаний), 1905 год
Цыганских детей учат игре на скрипке в одном из бедных дворов. Будапешт, Венгрия, 1939 год
Медики Национального фронта освобождения Южного Вьетнама оперируют камбоджийского солдата, 1970 год
Российская спортсменка Нина Аполлоновна Пономарёва (Ромашкова) во время метания диска, 1952 год. Тогда она стала первой в истории СССР олимпийской чемпионкой
Нина Ромашкова одержала победу на Олимпийских играх в Хельсинки, побив предыдущий рекорд и став первой советской участницей, завоевавшей золотую олимпийскую медаль.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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