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30 любопытных исторических снимков разных лет

30 любопытных исторических снимков разных лет

Автор:
08 января 2023 21:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   в мире   винтаж   история   мир   подборка   старые фото   старые фотографии   фото   
4797
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"История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего," - сказал однажды Сервантес. Иногда интересно заглянуть в историю и посмотреть на события, людей и места из прошлого, а порой и извлечь какие-то уроки и знания. Взглянем на несколько снимков из прошлого, которые хранят память о разных эпохах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   в мире   винтаж   история   мир   подборка   старые фото   старые фотографии   фото   
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turyst 4 часа назад
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BirdTalk Полчаса назад
Фото с медведями, в начале поста с одной стороны танка, а потом с другой.
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diman02 4 часа назад
,,Туристы за чаепитием на Пирамиде Хеопса в Египте, 1938,,
На фоне пирамиды Хеопса .

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turyst 4 часа назад
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sedoisever 5 часов назад
"Лифт" в шахте имеет определённое название. Клеть.
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