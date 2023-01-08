30 любопытных исторических снимков разных лет

"История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего," - сказал однажды Сервантес. Иногда интересно заглянуть в историю и посмотреть на события, людей и места из прошлого, а порой и извлечь какие-то уроки и знания. Взглянем на несколько снимков из прошлого, которые хранят память о разных эпохах.

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Бельгийские шахтеры поднимаются на лифте после рабочего дня, 1900-е годы 0 Источник:

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Первые пассажиры московского метро, 1935 год 0 Источник:

"Чёрные и белые - вместе". Марш в США в 1950-е годы 0 Источник:

Устройство для подавления шума 1925 года - чтобы ничего не отвлекало от работы. Изобретение Хьюго Гернсбака 0 Источник:

Концерт The Beatles на крыше, 1969 0 Источник:

Британский пассажирский лайнер "Мавритания", 1909 год 0 Источник:

Белых медведей кормят сгущёнкой из танка. Чукотский полуостров, 1950 год 0 Источник:

Экспресс "Гранвиль-Париж", 22 октября 1895 года 0 Источник: Экспресс опаздывал, и машинист увеличил скорость, чтобы прибыть вовремя. Поезд выехал на перрон, проехал всю станцию, врезался в переднюю стену и рухнул на улицу. 5 человек получили ранения, погибла только одна женщина - продавщица газет.

Строительство моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско, 1935 0 Источник:

Склад пиломатериалов, 1939 год 0 Источник:

Модный показ в поезде, Нью-Йорк, 1949 0 Источник:

Александр Алехин и Хосе Рауль Капабланка за шахматной партией. Санкт-Петербург, 1914 год 0 Источник:

Париж с вершины собора Нотр-Дам-де-Пари, 1955 0 Источник:

Доставка молока в 1930-м году 0 Источник:

Девушке рисуют линию на голых ногах, чтобы сделать вид, что она в нейлоновых чулках, 1926 год 0 Источник:

В 1920-х годах в лондонские парки приводили овец - в качестве естественных газонокосилок, чтобы сэкономить на настоящих 0 Источник:

Британский археолог Говард Картер исследует гробницу Тутанхамона, 1922 год 0 Источник:

СССР, конец 1960-х 0 Источник:

Китаец кормит преступника в канге (устройство для публичного унижения и наказаний), 1905 год 0 Источник:

Цыганских детей учат игре на скрипке в одном из бедных дворов. Будапешт, Венгрия, 1939 год 0 Источник:

Медики Национального фронта освобождения Южного Вьетнама оперируют камбоджийского солдата, 1970 год 0 Источник:

Дама с собачкой ловит такси, Нью-Йорк, 1956 год 0 Источник:

Строительство лондонского метро, 1898 год 0 Источник:

Кавалерийская подготовка в Финляндии, 1930 год 0 Источник:

Полицейский охраняет аптеку во время наводнения. Канада, 1974 0 Источник:

Гонка Гран-при Монако, 1937 0 Источник:

Трое мальчиков "вылавливают" монетки во времена Великой депрессии, Нью-Йорк, 1930 0 Источник:

Российская спортсменка Нина Аполлоновна Пономарёва (Ромашкова) во время метания диска, 1952 год. Тогда она стала первой в истории СССР олимпийской чемпионкой 0 Источник: Нина Ромашкова одержала победу на Олимпийских играх в Хельсинки, побив предыдущий рекорд и став первой советской участницей, завоевавшей золотую олимпийскую медаль.

Туристы за чаепитием на Пирамиде Хеопса в Египте, 1938 0 Источник: