FISHKINET
Сообщество RealFishki 1040 постов • 97 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря

Автор:
23 декабря 2022 20:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   ржака   
1156
20
В этот день в 484 году после смерти Гунериха королём вандалов становится Гунтамунд. Мы не могли обойти стороной сей факт, поэтому была собрана подборка свежих мемов за сегодня.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Комментарии из Соцсетей   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   ржака   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Мойша 14 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Всего 843 тысячи в гугле. А я Яндексе и того меньше - 646 тысяч. И да, я не плачу онлифанщицам и прочим прохиндеям, интернет - последний бастион свободы на нашем пыльном шарике, тут всё можно добыть бесплатно!

ЗЫ: кроме шуток, на знакомилках примерно каждая 20-я баба пытается продать нюдсы. И находятся же идиоты, что б их покупать! Особенно удивила Ава Адамс: три раза пыталась мне продать свои фото под разными именами. Поразительная настойчивость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев 13 минут назад
Отделу маркетинга премии нет. На самом деле разницы вообще нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша 15 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша 17 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша 18 минут назад
Комментарий к фото
Налоги заплатил?. То-то не спится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 23 минуты назад
Ну тогда выводите мандарины размером с арбуз, учёные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша 24 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
И таки шо, "дождь" вернулся, и заработал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1052140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
Побег комиссара Успенского
Побег комиссара Успенского
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Несгибаемый человек

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#люди#Приколы#Ynews#забавно#аварии#новости#СССР
#Юмор#факты#подборка#кино#новый год#автомобили#автомир#дизайн#позитив#Зеленский
#интересно#Прикол#история#картинки#Жизнь#дети#кот#дтп#рождество#Спорт
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря

На что жалуетесь?

Вернуться