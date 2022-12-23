Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря

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В этот день в 484 году после смерти Гунериха королём вандалов становится Гунтамунд. Мы не могли обойти стороной сей факт, поэтому была собрана подборка свежих мемов за сегодня.
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ЗЫ: кроме шуток, на знакомилках примерно каждая 20-я баба пытается продать нюдсы. И находятся же идиоты, что б их покупать! Особенно удивила Ава Адамс: три раза пыталась мне продать свои фото под разными именами. Поразительная настойчивость.