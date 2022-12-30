Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 декабря

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До конца календарного года остаётся лишь день. Если вы не успели завершить свои дела к этому числу, то можете расслабиться, потому что уже точно не успеете.
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И какие родители по нему ностальгируют , что не могут подключит ТВ на андроиде ?
Учитывая что на момент выхода первой серии у меня еще не было детей , но сам фильм я уже считал нудной сказкой для малолеток .