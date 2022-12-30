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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 декабря

Автор:
30 декабря 2022 14:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   
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До конца календарного года остаётся лишь день. Если вы не успели завершить свои дела к этому числу, то можете расслабиться, потому что уже точно не успеете.
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Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   
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Обыватель Час назад
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Виталий Касандров Час назад
Таки интересно а где это гарри портерра на НГ показывают ?
И какие родители по нему ностальгируют , что не могут подключит ТВ на андроиде ?
Учитывая что на момент выхода первой серии у меня еще не было детей , но сам фильм я уже считал нудной сказкой для малолеток .
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