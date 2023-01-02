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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 января

Автор:
02 января 2023 22:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
3275
20
Вот уже и 2 января. До конца года осталось всего 363 дня. Чуть-чуть совсем. Нужно только потерпеть, а скрасить год вам помогут мемы из соцсетей. Завтра будет уже меньше новогоднего угара.
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Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
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9  комментариев
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3k
Старичок 53 минуты назад
Комментарий к фото
что то рано он крылья то сложил. болеет?
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21k
babuby Полчаса назад
У Весемира были трусы с логотипом Фишек?
Автор, ты эбанутый!
?
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39k
turyst 36 минут назад
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
утром 1 числа никого на улице кроме двроников,у них харам.и обычно народ только в лучшем случае к обеду просыпается, тяпает рюмку холодной белой и дальше спать.
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158
babai65 Час назад
Народ а че без коментов. не ужели все так плохо.
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Никифоридис

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