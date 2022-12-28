FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 752 поста • 228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
Почему мы все втайне любим кинозлодеев

Почему мы все втайне любим кинозлодеев

Автор:
28 декабря 2022 14:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Киноперсонажи   антигерой   злодеи в кино   злодеи тоже люди   исследование   кинозлодеи   люди   отрицательный персонаж   характер   
870
7
Новое исследование Мичиганского университета показало, что какими бы несовершенными, жадными до власти или эгоистичными ни были кинозлодеи, большинству из нас они по-прежнему кажутся привлекательными. Люди верят, что в отрицательных персонажах всегда остается что-то светлое — где-то очень, очень глубоко внутри.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   Киноперсонажи   антигерой   злодеи в кино   злодеи тоже люди   исследование   кинозлодеи   люди   отрицательный персонаж   характер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ego sum qui sum 56 минут назад
романтизация зла это западный тренд

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Sergey 3 минуты назад
Стадии взросления человека:

1) Боится фильмов с Фредди Крюгером.
2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером.
3) Ностальгирует при просмотре фильмов с Фредди Крюгером
4) Солидарен с Фредди Крюгером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ф Ив 20 минут назад
Думаю дело не в этом. Кинозлодей зачастую вызывает симпатию потому, что его образ лучше проработан и личность более многогранна, за его развитием интересно наблюдать; в то же время главный положительный герой настолько хороший, что изначально оказывается приторнослащавым.
Вот взять хотя бы упомянутый кадром фильм "Черный рыцарь". На Бэтмэна реально тошно смотреть: всё у него хорошо и в явной жизни полный успех и сказочные богатства, и помыслы его чисты как слеза младенца, и теневая жизнь у него удалась (бандитов обезвреживает только в путь). И в противовес Джокер, харизматичный, да он убивает невинных людей, но при этом грабит и самих бандитов, интересно понять на какой-же он стороне, какие у него мотивы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок 49 минут назад
а мы не любим кинозлодеев ни тайно, ни явно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 49 минут назад
Не мы, а пиндосы. У нас злодеев любят те, кто считает США берегом обетованным и просто копирует их.

Какие у нас герои - Жегов с Шараповым, Штирлиц, Илья Муромец, Шурик, многочисленные следователи из советских фильмов и т.д.
У нас даже харизматичный и умный Калиостро постоянно получает облом от простых провинциалов
А если и есть у нас "хорошие" преступники, то они "робингуды", например герой Абдулова в "Гении"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
alertol Час назад
Всё гораздо проще, потому что зладеев делают харизматичными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Набирающие популярность в сообществах
О тенге, деньгах и таможнях: этимология
О тенге, деньгах и таможнях: этимология
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
В Новый год без приключений
В Новый год без приключений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#новый год#подборка#кино#забавно#рождество#картинки#аварии#фотографии#Ynews
#Юмор#Прикол#интересное#в мире#позитив#Спорт#люди#автомобили#авто аварии#дизайн
#интересно#факты#животные#история#Приколы#фильм#праздник#дтп#автомир#идеи
В Новый год без приключений В Новый год без приключений Отчего во Франции живёт так много чернокожих Отчего во Франции живёт так много чернокожих От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия 22 человека, которые вывели лень на новый уровень 22 человека, которые вывели лень на новый уровень

На что жалуетесь?

Вернуться