Почему мы все втайне любим кинозлодеев

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Новое исследование Мичиганского университета показало, что какими бы несовершенными, жадными до власти или эгоистичными ни были кинозлодеи, большинству из нас они по-прежнему кажутся привлекательными. Люди верят, что в отрицательных персонажах всегда остается что-то светлое — где-то очень, очень глубоко внутри.
Исследователи из Мичиганского университета провели углубленный опрос, в котором приняли участие 434 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет и 277 взрослых.
Рассматривался целый ряд известный кинозлодеев, от Урсулы из мультфильма Диснея "Русалочка" и Капитана Крюка до Волан-де-Морта, Джокера и Дарта Вейдера. Также среди персонажей исследования были положительные герои, вроде Вуди из "Истории игрушек" и Человека-паука.
Опрос показал, что люди запрограммированы видеть хорошие качества даже в самых отвратительных персонажах.
"Другими словами, — объясняет ведущий автор исследования Валери Умшайд, — люди считают, что существует несоответствие между внешним поведением злодея и его внутренним, истинным "я", и этот разрыв для отрицательных героев значительно больше, чем для положительных".
Опрос показал, что люди запрограммированы видеть хорошие качества даже в самых отвратительных персонажах.
"Другими словами, — объясняет ведущий автор исследования Валери Умшайд, — люди считают, что существует несоответствие между внешним поведением злодея и его внутренним, истинным "я", и этот разрыв для отрицательных героев значительно больше, чем для положительных".
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В ходе исследования было показано, как изменилось суждение детей и взрослых, когда им представили знакомых и новых вымышленных героев.
Первая часть исследования была нацелена на то, чтобы проверить, считают ли дети злодеев способными к просоциальному поведению по отношению к другим, особенно к единомышленникам. Вести себя просоциально значит приносить пользу другим людям или обществу в целом — помогать кому-то, сотрудничать, делать подарки, добровольно работать и пр.
Исследователи поставили кинозлодеев в ситуации, когда они могли вести себя либо просоциально, либо бессердечно по отношению к другому злодею или своему собственному питомцу. По мнению ученых, такое исследование очень полезно: оно помогает изучить пределы детских негативных поведенческих прогнозов по поводу антисоциальных персонажей.
Затем оценивались представления участников опроса об истинном "я" злодеев, то есть о различиях в том, как они проецируют свой злодейский характер на внешний мир и каков их мир внутренний.
Результаты показали, что в целом и дети, и взрослые считают истинную сущность отрицательных персонажей "чрезвычайно злой и негативной". Однако при этом, судя по опросу, у злодеев гораздо больше шансов, чем у положительных героев, иметь истинное "я", которое отличается от их внешнего образа.
"И дети, и взрослые верили, что у таких персонажей, как Урсула, есть какая-то внутренняя доброта, несмотря на регулярные плохие/аморальные поступки", — говорит Валери Умшайд.
Затем оценивались представления участников опроса об истинном "я" злодеев, то есть о различиях в том, как они проецируют свой злодейский характер на внешний мир и каков их мир внутренний.
Результаты показали, что в целом и дети, и взрослые считают истинную сущность отрицательных персонажей "чрезвычайно злой и негативной". Однако при этом, судя по опросу, у злодеев гораздо больше шансов, чем у положительных героев, иметь истинное "я", которое отличается от их внешнего образа.
"И дети, и взрослые верили, что у таких персонажей, как Урсула, есть какая-то внутренняя доброта, несмотря на регулярные плохие/аморальные поступки", — говорит Валери Умшайд.
Интересно, что проведенное ранее исследование Орхусского университета показало: те, кто предпочитает отрицательных персонажей героям, с большой вероятностью сами могут проявлять злодейские наклонности, черты характера "темной триады". К ней относят нарциссизм, макиавеллизм и склонность к психопатии.
"Некоторые люди могут положительно относиться к отрицательным персонажам, потому что они похожи на них, то есть потому, что они в некоторой степени разделяют аморальные взгляды злодеев, — говорилось в исследовании. — Нарциссизм характеризуется манией величия, гордыней, эгоизмом и отсутствием сочувствия. Макиавеллизм характеризуется манипулированием и эксплуатацией других. Это также часто связано с циничным пренебрежением к морали, сосредоточением внимания на личных интересах и обмане. Психопатия характеризуется продолжающимся антиобщественным поведением, импульсивностью, эгоизмом, черствостью и безжалостностью".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот взять хотя бы упомянутый кадром фильм "Черный рыцарь". На Бэтмэна реально тошно смотреть: всё у него хорошо и в явной жизни полный успех и сказочные богатства, и помыслы его чисты как слеза младенца, и теневая жизнь у него удалась (бандитов обезвреживает только в путь). И в противовес Джокер, харизматичный, да он убивает невинных людей, но при этом грабит и самих бандитов, интересно понять на какой-же он стороне, какие у него мотивы.
Какие у нас герои - Жегов с Шараповым, Штирлиц, Илья Муромец, Шурик, многочисленные следователи из советских фильмов и т.д.
У нас даже харизматичный и умный Калиостро постоянно получает облом от простых провинциалов
А если и есть у нас "хорошие" преступники, то они "робингуды", например герой Абдулова в "Гении"