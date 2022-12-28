Почему мы все втайне любим кинозлодеев

Исследователи поставили кинозлодеев в ситуации, когда они могли вести себя либо просоциально, либо бессердечно по отношению к другому злодею или своему собственному питомцу. По мнению ученых, такое исследование очень полезно: оно помогает изучить пределы детских негативных поведенческих прогнозов по поводу антисоциальных персонажей.



Затем оценивались представления участников опроса об истинном "я" злодеев, то есть о различиях в том, как они проецируют свой злодейский характер на внешний мир и каков их мир внутренний.



Результаты показали, что в целом и дети, и взрослые считают истинную сущность отрицательных персонажей "чрезвычайно злой и негативной". Однако при этом, судя по опросу, у злодеев гораздо больше шансов, чем у положительных героев, иметь истинное "я", которое отличается от их внешнего образа.



"И дети, и взрослые верили, что у таких персонажей, как Урсула, есть какая-то внутренняя доброта, несмотря на регулярные плохие/аморальные поступки", — говорит Валери Умшайд.