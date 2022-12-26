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13 лет он спасает человеческие жизни

13 лет он спасает человеческие жизни

Автор:
26 декабря 2022 15:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Китай   интересное   истории   люди   хорошее настроение   
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Бессмысленно отрицать, что в жизни бывает всякое. И люди по-разному справляются с тяжёлыми испытаниями, выпавшими на их долю. Но кто-то не может выдержать удары судьбы и решает пойти на крайние меры...
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Метки: Жизнь   Китай   интересное   истории   люди   хорошее настроение   
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3  комментария
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satra Час назад
"В странах с низким уровнем дохода приходится 75% самоубийств по всём мире."

Статистка - такая статистика. Вы приведите цифру % населения "стран с низким уровнем дохода". И о чудо, вдруг выяснится, что в странах "с высоким уровнем дохода" картина почти такая же.
Показатель есть "количество суицидов на 100.000 человек". И там как бы рядом с Угандой стоит Южная Корея, рядом с Эритреей - Финляндия и США, а после Буркина-Фасо идут сразу Эстония и Япония.
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Ivan 18 минут назад
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minimalism

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