13 лет он спасает человеческие жизни

1001
6
Бессмысленно отрицать, что в жизни бывает всякое. И люди по-разному справляются с тяжёлыми испытаниями, выпавшими на их долю. Но кто-то не может выдержать удары судьбы и решает пойти на крайние меры...
Когда Чен Си приехал в Китай ему было непросто прижиться в неизвестном шумном городе. Ему было одиноко, он не знал куда пойти, с кем поговорить. И вот одиночество в определённый момент настолько стало невыносимым, что Чен решил прыгнуть с моста реки Янцзы. Его спас незнакомец и после этого Си принял решение, что будет помогать другим отчаявшимся.
Каждый выходные он проезжает 20 км на своём скутере, прогуливается по мосту и наблюдает за окружающими. За 13 лет он спас 321 жизнь! Чена называют "ангел Нанкина" и он утверждает, что несчастные люди, какими не были причины суицида, выглядят одинаково. Чен слышал сотни историй о потере работы, о страхах, о тяжёлых расставаниях, о болезнях...
×
×
Чен говорит. что мост известен своей дурной репутацией среди местных жителей - он притягивает к себе самоубийц своей серьёзной высотой и живописным видом. За 50 лет с него шагнули в бесконечность больше 2000 человек. А ежегодно там совершается около двухсот попыток суицида.
Мужчина не считает свой действия чем-то особенным: "Я просто говорю с этими людьми, смотрю им в глаза, когда получаю обратную связь - стараюсь увести с моста. Всё заканчивается благополучно! Когда-то я сам был уязвленным мигрантом и нуждался в помощи, теперь помогаю таким же отчаявшимся". Чаще всего ему удается помочь людям словами, но иногда может дать и немного денег.
Мужчина не считает свой действия чем-то особенным: "Я просто говорю с этими людьми, смотрю им в глаза, когда получаю обратную связь - стараюсь увести с моста. Всё заканчивается благополучно! Когда-то я сам был уязвленным мигрантом и нуждался в помощи, теперь помогаю таким же отчаявшимся". Чаще всего ему удается помочь людям словами, но иногда может дать и немного денег.
Многие из тех, кто решается на самоубийство - мигранты, которые не смогли устроить жизнь. И на новом месте ничего не получилось, и домой они вернуться не могут.
"Я понимаю этих людей. Они устали жить здесь, у них трудности, им некому помочь, они несут это бремя самостоятельно", - рассказывает мистер Чен Си.
"Я понимаю этих людей. Они устали жить здесь, у них трудности, им некому помочь, они несут это бремя самостоятельно", - рассказывает мистер Чен Си.
48-летний мужчина заставляет людей поверить в будущее, в возможность перемен, помогает несчастным.
"Ангел Нанкина" регулярно даёт крышу над головой всем нуждающимся, которых он смог увести с моста. При этом Чен остаётся скромным человеком и не зазнался даже когда о нём сняли документальный фильм в 2015 году.
"Ангел Нанкина" регулярно даёт крышу над головой всем нуждающимся, которых он смог увести с моста. При этом Чен остаётся скромным человеком и не зазнался даже когда о нём сняли документальный фильм в 2015 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год почти 80 000 человек кончают жизнь самоубийством. Ещё большее количество людей пытаются это сделать. Суицид - это вторая ведущая причина смерти среди людей 15-29 лет. В странах с низким уровнем дохода приходится 75% самоубийств по всём мире.
Источник:
Еще крутые истории!
- Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме
- Самолётный Санта
- Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории
Новости партнёров
реклама
Статистка - такая статистика. Вы приведите цифру % населения "стран с низким уровнем дохода". И о чудо, вдруг выяснится, что в странах "с высоким уровнем дохода" картина почти такая же.
Показатель есть "количество суицидов на 100.000 человек". И там как бы рядом с Угандой стоит Южная Корея, рядом с Эритреей - Финляндия и США, а после Буркина-Фасо идут сразу Эстония и Япония.