13 лет он спасает человеческие жизни

Чен говорит. что мост известен своей дурной репутацией среди местных жителей - он притягивает к себе самоубийц своей серьёзной высотой и живописным видом. За 50 лет с него шагнули в бесконечность больше 2000 человек. А ежегодно там совершается около двухсот попыток суицида.

Мужчина не считает свой действия чем-то особенным: "Я просто говорю с этими людьми, смотрю им в глаза, когда получаю обратную связь - стараюсь увести с моста. Всё заканчивается благополучно! Когда-то я сам был уязвленным мигрантом и нуждался в помощи, теперь помогаю таким же отчаявшимся". Чаще всего ему удается помочь людям словами, но иногда может дать и немного денег.