9 злодеев из фильмов ужасов, ставших главными героями в сиквеле

Как ни парадоксально, но фильм 2003 года «Фредди против Джейсона» стал воплощением мечты фанатов ужасов. Знаменитый антагонист в перчатках из франшизы «Кошмар на улице Вязов» объединяется с главным злодеем «Пятницы, 13-е»? Это была абсолютная фантастика!

Все начинается с того, что удрученный Фредди Крюгер воскрешает из мертвых Джейсона Вурхиза, чтобы тот помогал ему в его злодейских делах. Джейсон вскоре приступает к работе, нарезая кубиками жителей Спрингвуда и манипулируя демоном, который вернул его к жизни.

Обычные люди в фильме подстраивают события, в результате которых Джейсон и Фредди сражаются друг с другом, но это не мешает им убить несколько человек. Как раз в тот момент, когда бой кажется законченным и Фредди собирается добить оставшихся в живых, Джейсон появляется из-за его спины и пронзает Крюгера его собственной перчаткой с лезвиями. Джейсона не назовешь хорошим парнем, но в этом фильме из двух монстров он выглядит более симпатичным.