9 злодеев из фильмов ужасов, ставших главными героями в сиквеле

Эти ребята полностью перевернули сценарий. Они были так хороши в роли злодеев, что получили возможность сыграть главного героя в продолжении фильма. Да, иногда «герой» может быть очень неоднозначным персонажем.
Как ни парадоксально, но фильм 2003 года «Фредди против Джейсона» стал воплощением мечты фанатов ужасов. Знаменитый антагонист в перчатках из франшизы «Кошмар на улице Вязов» объединяется с главным злодеем «Пятницы, 13-е»? Это была абсолютная фантастика!
Все начинается с того, что удрученный Фредди Крюгер воскрешает из мертвых Джейсона Вурхиза, чтобы тот помогал ему в его злодейских делах. Джейсон вскоре приступает к работе, нарезая кубиками жителей Спрингвуда и манипулируя демоном, который вернул его к жизни.
Обычные люди в фильме подстраивают события, в результате которых Джейсон и Фредди сражаются друг с другом, но это не мешает им убить несколько человек. Как раз в тот момент, когда бой кажется законченным и Фредди собирается добить оставшихся в живых, Джейсон появляется из-за его спины и пронзает Крюгера его собственной перчаткой с лезвиями. Джейсона не назовешь хорошим парнем, но в этом фильме из двух монстров он выглядит более симпатичным.
Седьмой фильм бесконечной франшизы про резню бензопилой в Техасе является продолжением оригинального фильма 1974 года.
Молодая приемная мать по имени Хизер приезжает с друзьями в городок Ньют, штат Техас, чтобы получить наследство покойной бабушки. Остановившись в бабушкином доме, честная компания обнаруживает, что в подвале живет Кожаное Лицо. Кожаное Лицо, как и полагается, начинает убивать, но останавливается, когда видит странное родимое пятно на груди Хизер. Это знак семьи Сойеров, к которой тайно принадлежала бабушка Хизер. Таким образом, Хизер и Кожаное Лицо оказываются родственниками. Это побуждает девушку повернуться лицом к громадному убийце, ведь он — единственная настоящая семья, которая у нее есть. Она спасает его от полиции, а затем читает письмо от бабушки, в котором говорится, что Кожаное Лицо будет опекать ее до конца своих дней.
Опять же, в этом фильме много убийств, на которые не стоит обращать внимания. Однако в конце фильма Кожаное лицо становится скорее добрым, чем злым. Прямого продолжения фильма так и не появилось, так что мы никогда не узнаем наверняка.
Блэйд ненавидит вампиров. Но при этом он полувампир. Какая трагическая фигура! «Гуляющий днём» в исполнении Уэсли Снайпса в конце первого полнометражного фильма побеждает целый отряд кровососов во главе с Диконом Фростом. Однако к моменту выхода сиквела он уже сотрудничает с вампирами? Как так?
Как гласит старая поговорка, враг моего врага — мой друг. Враги — это Жнецы, генетически улучшенная раса супервампиров, которые смертельно опасны как для людей, так и для их низших форм. Чтобы справиться со Жнецами, древний вампир Илай Дамаскинос заключает перемирие с Блэйдом и его командой. Хотя, как знать, может быть, Жнецы существуют только потому, что Илай пытался вывести новую, более совершенную породу вампиров.
Хотя большинство вампиров в конце концов предают Блэйда, дочь Илая Нисса остается на стороне добра. Прежде чем погибнуть, она помогает убить своего отца. Эта динамика помогла отличить "Блэйд 2" от предшественника и привнесла интересную изюминку в образ человека в длинном черном плаще.
Существует интересная и долгая дискуссия о том, является ли Монстр Франкенштейна злодеем вообще. Он не просил, чтобы его создавали, а был лишь конечным результатом игры безумного ученого в Бога.
Учитывая, что в фильме «Франкенштейн» 1931 года он утопил молодую девушку, давайте пока просто назовем его злодеем. Продолжение, снятое в 1935 году, называется «Невеста Франкенштейна», хотя Невеста появляется в нем только в самом конце. Большая часть фильма посвящена тому, как Монстр узнает больше о себе и об окружающем мире.
На этот раз он спасает тонущую молодую женщину, а затем встречает слепого, который учит его слову «друг». Все это идет прахом, как только в дело снова вмешиваются Франкенштейн и его помощник доктор Преториус. Когда они показывают Монстру созданную для него самку, она его отвергает. В результате Монстр уничтожает лабораторию, не пощадив Франкенштейна и его жену. Это сложная история, но так и должно быть.
Любитель фантастики ужасов Клайв Баркер написал и снял первого «Восставшего из ада» в 1987 году.
Главные злодеи — сенобиты, группа бледнокожих существ из другого измерения, чьи увлечения включают в себя долгие прогулки по пляжу, игру в судоку и разрывание людей на части цепями с крюками. Главного сенобита зовут Пинхэд — по крайней мере, именно такое прозвище дали ему фанаты. Он и фильм оказались настолько популярными, что всего год спустя вышло продолжение.
Сюжет довольно затянут, в нем есть головоломки, тайный ход и всемогущий сенобит по имени Левиафан. Однако мы здесь только для того, чтобы рассказать о моменте, когда главная героиня Кирсти показывает Пинхэду фотографию, на которой он изображен в человеческом обличье.
Да, главный злодей франшизы «Восставший из ада» раньше был обычным парнем по имени Эллиот Спенсер, который превратился в человека после того, как столкнулся с чем-то, называемым Конфигурацией Плача.
Увидев свою прежнюю человеческую форму, Пинхэд собирает остальных сенобитов, чтобы сразиться с Левиафаном и спасти Кирсти. Ничем хорошим это не заканчивается — их всех убивают почти сразу, но он сделал все, что мог.
Без фильма «Чужой против Хищника» этот список был бы неполным.
Когда под землей в Антарктике обнаруживается огромная пирамида, группа людей, включая гида Алексу (Лекс) Вудс, отправляется ее исследовать. Внутри они находят королеву Ксеноморфов и стайку Хищников, которые просто тусуются там внизу.
На самом деле Хищники уже тысячи лет посещают Землю, чтобы охотиться на ксеноморфов, используя людей в качестве приманки. По ходу фильма Хищник по кличке Шрам сближается с Лекс, впечатлившись ее способностями воина. В итоге они объединяются, чтобы уничтожить пришельцев.
Так что на самом деле этот фильм должен называться: «Чужой против Хищника, но также против человека, а потом они объединяются». На плакате это, пожалуй, не поместилось бы.
К концу фильма Хищники становятся союзниками людей в борьбе с ксеноморфами, что превращает их де-факто в героев. Они, конечно, по натуре своей остаются Хищниками, но в данном сценарии являются более предпочтительным вариантом, чем жуткие монстры, откладывающие яйца внутри людей.
Да, «Психо 3» существует. На самом деле есть и "Психо 4", но сейчас не об этом.
Во втором фильме Норман Бэйтс борется со своей личиной «матери», но в кульминационный момент возвращается к убийству. Это дает начало третьему фильму, режиссером которого также стал актер Энтони Перкинс. Вероятно, в качестве извинения за то, что он испортил свою самую лучшую роль.
Норман продолжает бороться со своим альтер-эго на протяжении всего фильма, пока «мать» не сталкивается с журналисткой Трейси. Трейси умоляет спасти ей жизнь, объясняя Норману его извращенную семейную предысторию. Мы бы попытались изложить ее вкратце, но у нас просто нет времени.
В конце концов Норман берет под контроль свой разум и вырывается из-под контроля «матери». Пока его ведут полицейские, ему говорят, что его больше никогда не выпустят из тюрьмы. Он отвечает: «Но я буду свободен». Победив свой разум, Норман наконец-то обретает контроль над своей жизнью и становится героем собственной истории. И технически, именно «мать» совершила все убийства, так что Норман в полном порядке.
После того как Энтони Хопкинс сыграл свою знаковую роль каннибала из высшего общества, он вернулся к роли доктора Ганнибала Лектера в фильме 2001 года под названием «Ганнибал».
В этом фильме доктор Лектер находится в бегах, спасаясь не только от полиции, но и от одной из своих бывших жертв. Богач Мейсон Вергер с помощью подкупа и запугивания склоняет Клариссу Старлинг к выманиванию Ганнибала. Он планирует поймать психопата и отомстить ему.
Похоже, что оба они — очень нехорошие люди, а бедная старушка Кларисса просто оказалась в центре событий. И хотя это действительно так, ее бывший мучитель делает по крайней мере одну вещь правильно. Ганнибал и Кларисса попадают в плен к Вергеру, который намеревается скормить их плотоядным кабанам. Как раз в тот момент, когда кажется, что мисс Старлинг уже не спастись, Ганнибал вскакивает и спасает ее.
Хотя причины его поступка гораздо сложнее, чем просто желание сделать добро, Ганнибал спасает жизнь главной героине. По косвенным признакам это хотя бы в какой-то степени тоже делает его героем. Почти сразу после этого он скармливает второму плохому парню его собственные мозги, но не будем об этом.
Яркий пример героя, которого слепили из того, что было — Норман Нордстром, он же Слепец, из серии фильмов «Не дыши».
В первом фильме банда подростков врывается в дом Нормана, чтобы украсть крупную сумму, которую он там спрятал. К несчастью, Норман их просто уничтожает. Мужик-инвалид защищается от воров в собственном доме? Что в этом плохого? Проблема в том, что Норман связал в подвале девушку, которую насильно оплодотворил. Да, это не самый героический поступок.
В «Не дыши 2» Норман полностью изменил свои взгляды. Теперь он живет с приемной дочерью и должен спасти ее, когда ее похищает отец-гангстер. Он даже умирает геройской смертью!
Какого черта? Они полностью перевернули образ Нормана в сиквеле, и это раздражает до глубины души. Наслаждаться тем, что он хороший парень, можно только в том случае, если вы каким-то образом умудрились полностью забыть все его отвратительные поступки из предыдущего фильма.
Не дыши? Скорее, «Не думай». Или «Забудь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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