FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 743 поста • 228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
Секс за 75 рублей и чашка риса: о жизни проституток в мусульманской стране

Секс за 75 рублей и чашка риса: о жизни проституток в мусульманской стране

Автор:
18 декабря 2022 09:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Мусульман   бангладеш   люди   проститутка   факты   фото   
1354
5

Официально проституция в Бангладеш была разрешена 22 года назад: тогда суд оправдал сто секс-работниц, арестованных за «общение» с клиентами. С тех пор в республике построено 18 «деревень-борделей», расположенных подальше от главных городов. Кому охота постельных утех — приезжает туда.

Хозяин гостиницы в Дакке сразу предупреждает меня (хотя и в шутку): «Девушек в номер не водите. Если нужна платная любовь, требуется ехать в особую зону». — «А что произойдёт, если приведу?» — «В случае, когда полиция застаёт туриста и местную даму в процессе взаимной радости, им обещают тюремное заключение и штраф. Но можете напрямую договориться с полицейским и дать ему "на лапу”». Официально проституция в Бангладеш была разрешена 22 года назад: тогда суд оправдал сто секс-работниц, арестованных за «общение» с клиентами. С тех пор в республике построено 18 «деревень-борделей», расположенных подальше от главных городов. Кому охота постельных утех — приезжает туда. В Дакке, Читтагонге и прочих бангладешских мегаполисах проституция запрещена, хотя сексом тайно подрабатывают и студентки, и даже замужние женщины из бедных семей. «Я мог бы легко вам девочку организовать, — предлагает мне портье в отеле города Монгла. — Мне пять долларов, десять полицейскому, а с ней — как договоритесь». Цена «часа любви» разная. Начинающим проституткам платят 125 така (75 рублей), более опытным 450 така (270 рублей). Они должны работать на износ, и им достаётся не более 40% от заработка — деньги уходят на еду, жильё, одежду для детей и электричество. Некоторые девушки выросли в борделях и не знают абсолютно никакой другой жизни.

×
×

Двенадцать мужчин в день

В 2020 году в крупнейшей бангладешской «деревне-борделе» Даулатдиа (сто километров от Дакки) случились демонстрации женщин — из-за карантина по причине COVID-19. Полторы тысячи проституток оказались на грани голода: ведь 5 000 клиентов, посещавших деревню каждый день, не смогли до них добраться. Правительство постановило выдать девушкам по 30 килограммов риса и $25 на человека, а также обязало «мадам» (начальницу борделя) предоставить отсрочку с арендной платой. «Как правило, в публичные дома отправляют девочек из небольших деревень, — объясняет мне сотрудник гостиничного бизнеса Мохаммад Сагадат. — Там семьи — по 8-10 детей, и нередко вербовщиков борделей просто упрашивают забрать "лишний рот” на несколько лет. Они даже не платят родителям деньги, типа достаточно, что дочь будет сыта. Однако почти всегда девушка обратно в семью не возвращается. Средняя выручка "жрицы любви” в месяц — минимум 360 долларов (22 400 рублей — Авт.), довольно неплохим заработком считается 720 долларов. За эту сумму девушка обслуживает в среднем 10-12 клиентов ежедневно, некоторые дают ей чаевые. На швейных фабриках, работая по двенадцать часов в день, люди получают ежемесячно всего 95 долларов. Уборщик и вовсе трудится за $60 в месяц. Поэтому, попав в бордель, через несколько лет уже почти никто не хочет уйти обратно».

Двадцать лет в «секс-городе»

«Деревни-бордели» в Бангладеш обычно огорожены каменной стеной — внутри есть свои улицы, закусочные, чайные и... кинотеатры. Проституток предупреждают — лучше далеко от своего места жительства не отходить. Это делается в том числе для их безопасности — один такой публичный дом в Фаридпуре сожгли исламские радикалы, забросав бутылками с горючей смесью: две женщины получили серьёзные ожоги, остальные остались без крыши над головой. Секс-работницы живут в публичных домах десятилетиями: там же рожают и воспитывают детей, остающихся вместе с ними. Повзрослев, мальчики становятся сутенёрами — другой возможности заработка они не знают, а девочки продолжают профессию матерей. Я беседовал с 35-летней бывшей проституткой Ахьёй: попав в бордель в десятилетнем (!) возрасте, она пробыла в «секс-городе» двадцать лет. «Зачастую девочку продают или отдают родители, средний возраст вовлечения в проституцию — 10-12 лет, — сообщает Ахья. — Цена "свежего мяса”, которую платит "мадам” — 200 долларов. Ещё десять лет назад было в три раза дороже, но цены падают, слишком много появилось желающих. Бордели работают и как убежища — сюда бегут молодые жёны, страдающие от рукоприкладства мужей. Они согласны на любые условия, поскольку им некуда идти. И "новенькая” обязана отрабатывать свой долг с чудовищными процентами. Я была должна тысячу долларов, но, по моим подсчётам, в итоге заплатила десять тысяч. Конечно, у нас есть и свои знаменитости: с заработками аж $60 в день, это сумасшедшие деньги. Они снимают отдельный дом, нанимают служанок и живут прекрасно. Но другие девочки теснятся по пять человек в крохотной комнатушке».

Проститутки как психологи

Как я уже отметил, покидают бордели немногие. Девушки привыкают так жить, и им даже кажется, что это вполне неплохо. Главное — скопить деньги на будущее, ведь после сорока у проститутки очень редко остаются клиенты. В основном дамы за сорок работают как психологи — к ним приходят не переспать, а пожаловаться на жизнь. Особо энергичные пытаются сделать карьеру — как 45-летняя Моновара Бегам, «мадам» Кандапары: старейшего борделя в Бангладеш. Она попала в секс-бизнес в 12 лет, смогла скопить деньги, инвестировала их в привлечение новых «жриц любви» и сколотила приличное состояние. Исламисты неоднократно угрожали ей смертью, но женщина относится к опасности флегматично: «Только высшие силы знают мою судьбу. Можно запереться в доме со страху, споткнуться и свернуть себе шею. Я не боюсь». Бегам уверена, что разрешённая проституция — большой плюс. «Бордели тут организовали англичане ещё в XVIII веке, они обслуживали и колонизаторов, и купцов. По-моему, все страны уже через это проходили — можно запретить проституцию, но она всё равно будет существовать: в самых отвратительных и уродливых формах. В Иране проституток публично забивают насмерть камнями, а найти девочку на ночь всегда не проблема».

Ад со сладостями

По заявлениям правозащитников, в публичных домах случаются и самоубийства, но кладбищ в «деревнях-борделях» Бангладеш нет. Тела девушек вывозят и хоронят в безымянных могилах. «Новеньких» несовершеннолетних проституток оформляют как восемнадцатилетних, за документы полиция берёт взятку в 500 долларов: и долг вешают на свежую «жрицу любви». Выплачивать приходится годами — юные девушки не умеют обращаться с деньгами, часто тратят весь дневной заработок на сладости. Предел мечтаний — самой к тридцати годам дослужиться до «мадам» и вести себя так же: брать процент с других проституток, покупать девочек у вербовщиков, сдавать им жильё в аренду. «Представьте, сколько зарабатывают "мадам”, если каждый день получают процент от заработка 2 000 человек? — говорит Мохаммад Сагадат. — Это наши местные олигархи. Как заявляют исследователи, лишь 10% женщин в Бангладеш попадают в проституцию добровольно. Мнения остальных, хотят ли они здесь работать, никто не спрашивает». Бывшая проститутка Ахья уверена, что жила в настоящем аду. «Конечно, это ужасно. Тебя имеют по 10 человек в день, и ты считаешь такое нормой. И думаешь: за пределами публичного дома наверняка не существует другого мира. Единственное открытие, способное тебя удивить — даже в аду ты сможешь купить к чаю сладости».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   Мусульман   бангладеш   люди   проститутка   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня 53 минуты назад
жесть полная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 5 минут назад
Ислам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Петя Полчаса назад
и чем они виноваты..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Петя Полчаса назад
девушки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Петя Полчаса назад
бедненькие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Проституток не надь, а вот пару батраков на дачу, я бы выписал по 100 баксов в месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1144410



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
«Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом
Набирающие популярность в сообществах
Этот BMW 3 серии E21 получил 600-сильным двигатель V10, и теперь он выставлен на продажу
Этот BMW 3 серии E21 получил 600-сильным двигатель V10, и теперь он выставлен на продажу
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#креатив#в мире#факты#Приколы#страна#комментарии#авто аварии
#Юмор#животные#фотографии#СССР#красота#подборка#Россия#аварии#космос#фильмы
#интересно#кино#Прикол#история#картинки#искусство#интересное#дтп#футбол#Ynews
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь Анатолий Папанов: ранние роли, военный трибунал и одна любовь на всю жизнь 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

На что жалуетесь?

Вернуться