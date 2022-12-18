Секс за 75 рублей и чашка риса: о жизни проституток в мусульманской стране

Двадцать лет в «секс-городе»

«Деревни-бордели» в Бангладеш обычно огорожены каменной стеной — внутри есть свои улицы, закусочные, чайные и... кинотеатры. Проституток предупреждают — лучше далеко от своего места жительства не отходить. Это делается в том числе для их безопасности — один такой публичный дом в Фаридпуре сожгли исламские радикалы, забросав бутылками с горючей смесью: две женщины получили серьёзные ожоги, остальные остались без крыши над головой. Секс-работницы живут в публичных домах десятилетиями: там же рожают и воспитывают детей, остающихся вместе с ними. Повзрослев, мальчики становятся сутенёрами — другой возможности заработка они не знают, а девочки продолжают профессию матерей. Я беседовал с 35-летней бывшей проституткой Ахьёй: попав в бордель в десятилетнем (!) возрасте, она пробыла в «секс-городе» двадцать лет. «Зачастую девочку продают или отдают родители, средний возраст вовлечения в проституцию — 10-12 лет, — сообщает Ахья. — Цена "свежего мяса”, которую платит "мадам” — 200 долларов. Ещё десять лет назад было в три раза дороже, но цены падают, слишком много появилось желающих. Бордели работают и как убежища — сюда бегут молодые жёны, страдающие от рукоприкладства мужей. Они согласны на любые условия, поскольку им некуда идти. И "новенькая” обязана отрабатывать свой долг с чудовищными процентами. Я была должна тысячу долларов, но, по моим подсчётам, в итоге заплатила десять тысяч. Конечно, у нас есть и свои знаменитости: с заработками аж $60 в день, это сумасшедшие деньги. Они снимают отдельный дом, нанимают служанок и живут прекрасно. Но другие девочки теснятся по пять человек в крохотной комнатушке».