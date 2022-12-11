Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли

Единственное, что у него хорошо получилось из человеческого – это курить табак. Саничар стал заядлым курильщиком. Иммунитет и дыхательную систему он себе окончательно уничтожил. И умер в 34 года от туберкулеза.

Эта история и вдохновила Киплинга написать знаменитую «Книгу джунглей». Любопытно, что вдохновился писатель публикациями 25-летней давности, когда ребенка только нашли. И не знал подробностей о том, что стало с Диной во взрослом возрасте. Сама же книга вышла ровно в год смерти реального прототипа Маугли - в 1894 году.

В Индии таких называют «ребенок-волк». Это был первый зарегистрированный случай. Всего же за последние 100 лет известно, как минимум, 50 подобных ситуаций.

Те, кто живет с волками много лет, необратимо меняется и физически. Из-за хождения на четвереньках их руки пропорционально вырастают меньше - развитие скелета в этом направлении замедляется.

Случаев, когда ребенка взращивают именно волки, зарегистрировано больше всего. Но были и истории, когда детей выкармливали пантеры, газели и даже...курицы! И все дети перенимали особенности поведения своих приемных родителей.

Увы, все эти люди так и не смогли адаптироваться к жизни в человеческом обществе.

Это легко объяснить с точки зрения современной науки. Ребенок должен пройти ряд необходимых этапов: освоить мелкую моторику, речь, научиться контактировать с людьми. И если он вовремя этого не сделает, то мозг разовьется, оставив тот этап незавершенным. И наверстать во взрослом возрасте уже не получится.

Цивилизация, навыки общения - это то, чему мы учимся, приобретаем во внешнем мире. Все это не является врожденным.