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Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли

Заядлый курильщик, который рвал на себе одежду. Трагическая история реального Маугли

Автор:
11 декабря 2022 09:33
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   история   люди   маугли   трагедия   факты   фото   
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История реального Маугли была, увы, далеко не столь романтичной, как у Киплинга.

В 1867 году группа индийских охотников выследила волчицу. Охотники пошли за ней и обнаружили волчье логово.

Осторожно приблизившись, к своему удивлению, охотники обнаружили, что одним из членов стаи был маленький мальчик лет шести.


Охотники убили волчицу, а мальчика забрали из пещеры. Его назвали Дина Саничар. Его привезли в ближайший детский приют и надеялись цивилизовать. Но «Маугли» так и не смог стать цивилизованным.

Дина продолжал ходить на четвереньках. Ел он только сырое мясо и пытался обгладывать и пережевывать кости. Он общался, но исключительно по-волчьи. В частности, выл, как волк. И так и не смог выучить ни одного человеческого слова.

Сперва он избегал любых контактов с людьми. Не играл с мальчиками, а забивался в темный угол. И рвал любую одежду, которую на него пытались надеть. Но со временем, частично, адаптировался.

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Персонал детского приюта отмечал, что Дина - не слабоумный. Он просто физически не умел разговаривать. Но пытался общаться так, как умел - по-волчьи. И обучал, знакомил с приютом новоприбывших других детей.

Более того, он смог воспитать еще одного «Маугли», которого привезли позднее. Научил его носить одежду, пользоваться столовыми приборами и пить из чашки, а не из лужи.

Единственное, что у него хорошо получилось из человеческого – это курить табак. Саничар стал заядлым курильщиком. Иммунитет и дыхательную систему он себе окончательно уничтожил. И умер в 34 года от туберкулеза.


Эта история и вдохновила Киплинга написать знаменитую «Книгу джунглей». Любопытно, что вдохновился писатель публикациями 25-летней давности, когда ребенка только нашли. И не знал подробностей о том, что стало с Диной во взрослом возрасте. Сама же книга вышла ровно в год смерти реального прототипа Маугли - в 1894 году.

В Индии таких называют «ребенок-волк». Это был первый зарегистрированный случай. Всего же за последние 100 лет известно, как минимум, 50 подобных ситуаций.

Те, кто живет с волками много лет, необратимо меняется и физически. Из-за хождения на четвереньках их руки пропорционально вырастают меньше - развитие скелета в этом направлении замедляется.

Случаев, когда ребенка взращивают именно волки, зарегистрировано больше всего. Но были и истории, когда детей выкармливали пантеры, газели и даже...курицы! И все дети перенимали особенности поведения своих приемных родителей.

Увы, все эти люди так и не смогли адаптироваться к жизни в человеческом обществе.

Это легко объяснить с точки зрения современной науки. Ребенок должен пройти ряд необходимых этапов: освоить мелкую моторику, речь, научиться контактировать с людьми. И если он вовремя этого не сделает, то мозг разовьется, оставив тот этап незавершенным. И наверстать во взрослом возрасте уже не получится.

Цивилизация, навыки общения - это то, чему мы учимся, приобретаем во внешнем мире. Все это не является врожденным.

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Метки: Жизнь   история   люди   маугли   трагедия   факты   фото   
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Великий Немой 2 часа назад
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