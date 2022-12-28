Женское пространство: каким женщины делают свой дом

Считается, что женщины совершенно беспомощны в делах ремонта. Но на самом деле это не так: прекрасный пол может держать в руках и молоток, и электродрель, умеют при необходимости найти общий язык с мастерами и уж, конечно, прекрасно разбираются в вопросах дизайна. Вот, посмотрите!

0

"На этой неделе я закончила сборку встроенных книжных шкафов! Я влюблена в них" 0 Источник:

×

×

"У меня получилось отличное спальное место" 0 Источник:

"Я построила мини-пляж у бассейна. Муж сказал, что это невозможно поэтому я сделала это сама, пока его не было в городе" 0 Источник:

"Моя уютная маленькая спальня на чердаке" 0 Источник:

"Место для отдыха и чтения - мое и Брюса" 0 Источник:

"Я разрисовала стену для моей маленькой девочки. Впервые она спит в своей собственной комнате" 0 Источник:

"Я горжусь тем/, как оформила спальню" 0 Источник:

"Вот так я использовала стену в кабинете" 0 Источник:

"Все в этой комнате сделала своими руками моя подруга-дизайнер. Ее зовут Мэри, и ей 92" 0 Источник:

"Создала проект и оформила свой лофт в Нью-Йорке" 0 Источник:

"Моя милая ванная" 0 Источник:

"Это библиотека в моей женской норке" 0 Источник:

"Только что обустроила гостиную после переезда!" 0 Источник:

"Женское пространство" для моей годовалой дочери 0 Источник:

"Мое любимое место в доме" 0 Источник:

"Набралась смелости и покрасила розовым свою гостиную" 0 Источник:

"Я мать-одиночка. Недавно я купила свой первый дом и постаралась сделать его максимально девчачьим" 0 Источник:

"Я своими руками создала уют в своей новой квартире" 0 Источник:

"Мое первое собственное жилье. Маленькое, но свое" 0 Источник:

"Я своими руками покрасила свою "зеленую комнату" 0 Источник:

"Не могу налюбоваться своей мастерской" 0 Источник:

"Моя любимая девочка Руби наслаждается собственным "женским пространством" 0 Источник:

"Утро в моей оранжерее" 0 Источник:

"Я люблю летающие тарелки и оформила свою комнату соответственно" 0 Источник:

"Мой милый дом" 0 Источник:

"Моя спальня нравится подруге не меньше, чем мне" 0 Источник:

"Девушке нужен не бойфренд, а милая кухня с розовым инструментарием" 0 Источник:

"Так моя мастерская-гостиная выглядит в праздники" 0 Источник:

"Мой дом в Чикаго построен в 1887 году. Я постаралась использовать особенности его стиля в оформлении своей квартиры" 0 Источник: