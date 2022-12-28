FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1458 постов • 581 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Женское пространство: каким женщины делают свой дом

Женское пространство: каким женщины делают свой дом

Автор:
28 декабря 2022 10:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мастера   дизайн   женский взгляд   женщины   идеи   мебель   прекрасный пол   стиль   
761
31
Считается, что женщины совершенно беспомощны в делах ремонта. Но на самом деле это не так: прекрасный пол может держать в руках и молоток, и электродрель, умеют при необходимости найти общий язык с мастерами и уж, конечно, прекрасно разбираются в вопросах дизайна. Вот, посмотрите!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Мастера   дизайн   женский взгляд   женщины   идеи   мебель   прекрасный пол   стиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
«Думаете я сдамся?»: россиянку, станцевавшую «Калинку» перед украинскими беженцами в Германии, упекли за решётку
«Думаете я сдамся?»: россиянку, станцевавшую «Калинку» перед украинскими беженцами в...
Набирающие популярность в сообществах
Дождались. Идут белые снЕги, в автобанах скользя: это значит, что можно брать, что раньше нельзя
Дождались. Идут белые снЕги, в автобанах скользя: это значит, что можно брать, что...
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#подборка#животные#забавно#рождество#люди#Спорт#картинки#Ynews
#Юмор#новый год#факты#кино#аварии#авто аварии#Приколы#праздник#фотографии#история
#интересно#интересное#в мире#позитив#дтп#фильм#улыбнуло#автомобили#автомир#дизайн
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде Архитектура, прекрасная в своем уродстве Архитектура, прекрасная в своем уродстве "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии "Сломанное колесо" - архитектурное чудо в Голландии 20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками 20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно 15 предметов, необходимых в небольшом доме 15 предметов, необходимых в небольшом доме

На что жалуетесь?

Вернуться