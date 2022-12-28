Женское пространство: каким женщины делают свой дом

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Считается, что женщины совершенно беспомощны в делах ремонта. Но на самом деле это не так: прекрасный пол может держать в руках и молоток, и электродрель, умеют при необходимости найти общий язык с мастерами и уж, конечно, прекрасно разбираются в вопросах дизайна. Вот, посмотрите!
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"Я построила мини-пляж у бассейна. Муж сказал, что это невозможно поэтому я сделала это сама, пока его не было в городе"
"Я разрисовала стену для моей маленькой девочки. Впервые она спит в своей собственной комнате"
"Я мать-одиночка. Недавно я купила свой первый дом и постаралась сделать его максимально девчачьим"
"Мой дом в Чикаго построен в 1887 году. Я постаралась использовать особенности его стиля в оформлении своей квартиры"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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