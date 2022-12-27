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30+ кружек, удививших интернет

30+ кружек, удививших интернет

Автор:
27 декабря 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   интересное   кружки   необычное   стиль   фантазия   чашки   
1183
36
Кружка - самый популярный сувенир. На нее наносят логотипы компаний и приклеивают фигурки животных, придают необычную форму и делают еще миллион удивительных шагов, чтобы она приковывала взгляд. Коллекционирование кружек - нередкое хобби. И тут действительно есть, что поставить в коллекцию и на что с удивлением посмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   интересное   кружки   необычное   стиль   фантазия   чашки   
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5  комментариев
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Александр Лукин Час назад
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Егор 10 минут назад
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15k
эмосурикат прямоползающий 24 минуты назад
какой дебил придумывает названия постам? почему нельзя написать: 20 необычных кружек, нет надо обязательно безграмотно выпендрится. Интернет это набор технических средств и информация, он не имеет функции удивляться, удивиться могут пользователи интернета максимум
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Александр Лукин Час назад
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