30+ кружек, удививших интернет

Кружка - самый популярный сувенир. На нее наносят логотипы компаний и приклеивают фигурки животных, придают необычную форму и делают еще миллион удивительных шагов, чтобы она приковывала взгляд. Коллекционирование кружек - нередкое хобби. И тут действительно есть, что поставить в коллекцию и на что с удивлением посмотреть!

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"Пруд с утками" 0 Источник:

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Кружка со Снупи, 1958 год 0 Источник:

Алиса в Стране чудес 0 Источник:

Пикачу или котик? 0 Источник:

Котик и хвостик 0 Источник:

Лунная ночь 0 Источник:

Ящерки 0 Источник:

Грибочки 0 Источник:

Коллекция 0 Источник:

Почти что термос 0 Источник:

Морские свинки 0 Источник:

Кружка рыцаря 0 Источник:

Гости всегда хотят разного 0 Источник: "Ты просил полчашечки кофе".

Космонавт 0 Источник:

Аксолотль 0 Источник:

Зелье 0 Источник: "Салем. Ведьминское зелье".

Ван Гог. "Звездная ночь" 0 Источник:

Винтажные кружки 0 Источник:

Первая кружка от начинающего гончара 0 Источник:

Маленькое привидение 0 Источник:

Песик 0 Источник:

Жизнь леса 0 Источник:

Стрекоза 0 Источник:

Городок 0 Источник:

Киты 0 Источник:

Кружка с подогревом для пончика 0 Источник: "Отверстие для пончика"

Для фанатов мультфильма "Красавица и чудовище" 0 Источник:

Кто в теремочке живет? 0 Источник:

Студии Ghibli посвящается 0 Источник:

панковская кружка 0 Источник:

Кошечка и собачка 0 Источник:

Портрет 0 Источник:

Камешек 0 Источник:

Гномик, всегда готовый составить компанию на чашку кофе 0 Источник: