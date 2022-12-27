30+ кружек, удививших интернет

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Кружка - самый популярный сувенир. На нее наносят логотипы компаний и приклеивают фигурки животных, придают необычную форму и делают еще миллион удивительных шагов, чтобы она приковывала взгляд. Коллекционирование кружек - нередкое хобби. И тут действительно есть, что поставить в коллекцию и на что с удивлением посмотреть!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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