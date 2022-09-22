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Индус побил рекорд движения задним ходом

Индус побил рекорд движения задним ходом

Автор:
22 сентября 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   достижение   задним ходом   новости   приехали   рекорд   удивительное рядом   
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35-летний мужчина из индийского штата Тамил Наду недавно установил новый мировой рекорд по самой длинной дистанции поездки з задним ходом. Он преодолел дистанцию в 16 километров и 140 метров менее чем за 30 минут .

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   достижение   задним ходом   новости   приехали   рекорд   удивительное рядом   
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