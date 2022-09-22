Индус побил рекорд движения задним ходом

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35-летний мужчина из индийского штата Тамил Наду недавно установил новый мировой рекорд по самой длинной дистанции поездки з задним ходом. Он преодолел дистанцию в 16 километров и 140 метров менее чем за 30 минут .
Во время мероприятия, которое состоялось на объездной дороге Эдаппади в штате Тамил Наду, Чандрамули, страстный автомобилист из округа Салем, сумел установить новый мировой рекорд, проехав более 16 километров на задней передаче менее чем за 30 минут. Мужчина, чья страсть к вождению автомобилей проявилась, когда ему было всего 10 лет, усердно тренировался для выполнения этой задачи. Ему нужно побить предыдущий рекорд, установленный 22-летним Тессоном Томасом из Патанамтхитты в Керале, который проехал 14,2 км задним ходом за 30 минут. Чандрамули удалось побить этот рекорд, проехав 16 километров и 140 метров всего за 29 минут и 10 секунд.
Объясняя, почему он решил побить именно этот мировой рекорд, Чандрамули сказал, что хочет, чтобы молодые люди понимали важность безопасности. И хотя на первый взгляд это может не иметь особого смысла, все мы знаем, насколько сложным может быть вождение задним ходом даже на короткие расстояния, особенно в загруженном трафике. Хотя Чандрамули практиковался в вождении задним ходом для побития рекорда, он признался, что во время установления рекорда он страдал от мучительной боли в шее.
Индийский автомобилист посоветовал всем, кто хочет попытаться установить этот рекорд, принять все меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни других автомобилистов.
Чандрамули, возможно, побил рекорд по самой длинной дистанции, пройденной задним ходом за 30 минут, но рекорд по самой длинной дистанции, пройденной задним ходом, стоит с 1984 года. Именно тогда Брайан «Куб» Кин и Джеймс «Уилбур» Райт из США проехал на своем Chevrolet Blazer задним ходом 14 534 км за 37 дней, проехав через 15 американских штатов и часть Канады.
Чандрамули, возможно, побил рекорд по самой длинной дистанции, пройденной задним ходом за 30 минут, но рекорд по самой длинной дистанции, пройденной задним ходом, стоит с 1984 года. Именно тогда Брайан «Куб» Кин и Джеймс «Уилбур» Райт из США проехал на своем Chevrolet Blazer задним ходом 14 534 км за 37 дней, проехав через 15 американских штатов и часть Канады.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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