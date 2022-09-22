Индус побил рекорд движения задним ходом

Объясняя, почему он решил побить именно этот мировой рекорд, Чандрамули сказал, что хочет, чтобы молодые люди понимали важность безопасности. И хотя на первый взгляд это может не иметь особого смысла, все мы знаем, насколько сложным может быть вождение задним ходом даже на короткие расстояния, особенно в загруженном трафике. Хотя Чандрамули практиковался в вождении задним ходом для побития рекорда, он признался, что во время установления рекорда он страдал от мучительной боли в шее.

2022-09-22T08:30:14+03:00