«Огурчики пришлёшь?» Путин позвонил юной жительнице Запорожской области

Президент исполнил мечту девочки и попросил ответный подарок.
Владимир Путин позвонил школьнице Александре Титаренко из Запорожья, чью открытку российский президент выбрал на "Ёлке желаний".
Сообщается, что Путин позвонил девочке прямо из Русского музея, где ранее проходил неформальный саммит лидеров СНГ. Известно, что в своём новогоднем желании Александра попросила свозить её в гости к Деду Морозу, что и было осуществлено. Президент поинтересовался у девочки, чем её угощали в гостях и попросил сделать ему ответный подарок в виде огурцов, которые выращивают в Запорожской области.
"Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?" — попросил президент.
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Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий. Отмечается, что Владимир Путин снял с ёлки три открытки. Таким образом, президент исполнит мечты ещё двоих детей.
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