Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин

За неполный год она провела порядка 200 боёв, и из всех вышла победительницей. Но в очередном, который, по мнению публики, был простейшим для уровня Герардески, она сошлась с двумя карликами. В какой-то момент сконцентрировалась на бое с одним из них, а второй в это время обошёл сзади и воткнул трезубец в область почек. Воительница упала и показала жест, обозначающий признание победы и просьбу пощадить. Но, несмотря на признание и славу, публика помнила, что женщина принимала участие в восстании. Судьба вчерашней любимицы была решена за секунды: в её грудь и живот вонзились трезубцы, и жизнь самой яркой женщины-гладиатора оборвалась.

Но она оставила очень заметный след в истории, после чего в Риме невероятно выросла популярность женщин-гладиаторов.