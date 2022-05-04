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Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин

Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин

Автор:
04 мая 2022 10:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Герардеска Манутиус   бой   гладиатриса   древний рим   женщина   история   рабыня   спартак   
4797
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Гладиаторские бои в Древнем Риме являли собой одновременно оду красоте человеческого тела, стойкости духа и невероятной жестокости. Очень редко, но на потеху благородной публике выходили и женщины. Фактически первой из них и была Герардеска Манутиус.

Девушка была беглой рабыней, примкнувшей к войскам Спартака. Изначально её роль у повстанцев сводилась к оказанию интимных услуг, но очень скоро всё изменилось. Она начала осваивать технику рукопашного боя и тренироваться биться на мечах. По слухам, пользовалась расположением самого Спартака.


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Роковым для повстанческой армии стал бой при Лукании в 71 году. Предводителя убили, а в число огромного количества пленных попала и Герардеска. По страшному обычаю 6 тысяч пленников были распяты на крестах, установленных вдоль Аппиевой дороги. Среди них была и женщина, но судьба в тот день благоволила ей.


Генерал Красс заметил её среди других, поскольку даже истерзанная, окровавленная, грязная – она была прекрасна: девушка была пропорционально сложена, обладала роскошными чёрными волосами и гладкой кожей бронзового оттенка. А долгие тренировки отточили её тело, сделав фигуру идеальной.


Гладиатриса приглянулась генералу. И тот велел снять женщину с креста и доставить в его палатку. Но освободить её было не во власти именитого военачальника: римское общество было преисполнено звериной жажды крови восставших рабов. И Марк Красс, пленённый красотой пленницы, принял решение отправить её в Капую для обучения гладиаторскому искусству.


Основы женщина ухватила быстро: сказался военный опыт. И уже через три недели Манутиус билась на арене впервые. Соперником гладиатрисы стал знаменитый на тот момент боец Трасиан.


Публика не сомневалась в победе своего любимца. Но девушке хватило 5 минут, чтобы расправиться  с противником и вонзить в результате обманного маневра гладиус в пах мужчины.

Следующие месяцы Герардеска билась за право жить в буквальном смысле. Её соперниками были лучшие из лучших – и мужчины, и женщины. Храбрость и ловкость рабыни покорили публику. Популярность гладиатрисы росла, и казалось, что очень скоро она получит долгожданную свободу.


За неполный год она провела порядка 200 боёв, и из всех вышла победительницей. Но в очередном, который, по мнению публики, был простейшим для уровня Герардески, она сошлась с двумя карликами. В какой-то момент сконцентрировалась на бое с одним из них, а второй в это время обошёл сзади и воткнул трезубец в область почек. Воительница упала и показала жест, обозначающий признание победы и просьбу пощадить. Но, несмотря на признание и славу, публика помнила, что женщина принимала участие в восстании. Судьба вчерашней любимицы была решена за секунды: в её грудь и живот вонзились трезубцы, и жизнь самой яркой женщины-гладиатора оборвалась.

Но она оставила очень заметный след в истории, после чего в Риме невероятно выросла популярность женщин-гладиаторов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герардеска Манутиус   бой   гладиатриса   древний рим   женщина   история   рабыня   спартак   
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13  комментариев
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12k
Konstantin 3 часа назад
Это открывок из школьного соченения что ли
например кто вообще через более чем 2 тысячи лет смог определить что вот эта вот девушка была первой "гладиатрисой"?
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1k
SilentBob 50 минут назад
Сдаётся мне, господа, то были потешные бои, вроде того боя с карликами, а фемки и куколды вокруг этого наворотили всякого и наврали в три короба.
Особенно умиляют непонятно из каких источников взятые подробности: "истерзанная, окровавленная, грязная – она была прекрасна: девушка была пропорционально сложена, обладала роскошными чёрными волосами и гладкой кожей бронзового оттенка. А долгие тренировки отточили её тело, сделав фигуру идеальной."


Гладиаторов, если что, держали на углеводной диете, тупо с целью экономии. Но была от неё и польза - накопленный жирок давал неплохую дополнительную защиту.
Ещё хочу напомнить про дуэльные поединки между М и Ж в средние века в Европе (гораздо более качественно задокументированные). По их правила, с целью уравнивания шансов, мужчину закапывали по пояс в землю и приматывали к телу вторую руку. Так что пост - не более чем сборник розовых сказок.
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1k
Мурчелло 51 минуту назад
Какойто лютый пи-ж.Но все равно интересно.
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23k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
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1k
Linusya 2 часа назад
если и была такая успешная гладиаторша, положившая 200 мужиков, то что она была красавицей с точеной фигурой скорее всего влажные фантазии, думаю это была мужеподобная бабища
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Потом Степанцов этот бой ещё в песне увековечил!
Ссылка youtu.be
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402
Денис Климанов 2 часа назад
Гладиатриса??? Что за феминитивы?...
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15k
Сергей 2 часа назад
В Вашем посте карлики-гладиаторы показаны предвзято!
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27k
lem02 2 часа назад
"...Но освободить её было не во власти именитого военачальника..." вдумайтесь об уровне демократии. И это почти два тысячелетия назад! Именитый военачальник и какая то рабыня. А вот "не во власти" и все тут!
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134
Дмитрий lem02 2 часа назад
Сдается мне не очень то ему и хотелось... Занести в кассу и пролоббировать решение в сенате можно было и тогда)
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