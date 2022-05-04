Судьба Герардески Манутиус – женщины-гладиатора, расправившейся с двумя сотнями мужчин

Гладиаторские бои в Древнем Риме являли собой одновременно оду красоте человеческого тела, стойкости духа и невероятной жестокости. Очень редко, но на потеху благородной публике выходили и женщины. Фактически первой из них и была Герардеска Манутиус.
Девушка была беглой рабыней, примкнувшей к войскам Спартака. Изначально её роль у повстанцев сводилась к оказанию интимных услуг, но очень скоро всё изменилось. Она начала осваивать технику рукопашного боя и тренироваться биться на мечах. По слухам, пользовалась расположением самого Спартака.
Роковым для повстанческой армии стал бой при Лукании в 71 году. Предводителя убили, а в число огромного количества пленных попала и Герардеска. По страшному обычаю 6 тысяч пленников были распяты на крестах, установленных вдоль Аппиевой дороги. Среди них была и женщина, но судьба в тот день благоволила ей.
Генерал Красс заметил её среди других, поскольку даже истерзанная, окровавленная, грязная – она была прекрасна: девушка была пропорционально сложена, обладала роскошными чёрными волосами и гладкой кожей бронзового оттенка. А долгие тренировки отточили её тело, сделав фигуру идеальной.
Гладиатриса приглянулась генералу. И тот велел снять женщину с креста и доставить в его палатку. Но освободить её было не во власти именитого военачальника: римское общество было преисполнено звериной жажды крови восставших рабов. И Марк Красс, пленённый красотой пленницы, принял решение отправить её в Капую для обучения гладиаторскому искусству.
Основы женщина ухватила быстро: сказался военный опыт. И уже через три недели Манутиус билась на арене впервые. Соперником гладиатрисы стал знаменитый на тот момент боец Трасиан.
Публика не сомневалась в победе своего любимца. Но девушке хватило 5 минут, чтобы расправиться с противником и вонзить в результате обманного маневра гладиус в пах мужчины.
Следующие месяцы Герардеска билась за право жить в буквальном смысле. Её соперниками были лучшие из лучших – и мужчины, и женщины. Храбрость и ловкость рабыни покорили публику. Популярность гладиатрисы росла, и казалось, что очень скоро она получит долгожданную свободу.
За неполный год она провела порядка 200 боёв, и из всех вышла победительницей. Но в очередном, который, по мнению публики, был простейшим для уровня Герардески, она сошлась с двумя карликами. В какой-то момент сконцентрировалась на бое с одним из них, а второй в это время обошёл сзади и воткнул трезубец в область почек. Воительница упала и показала жест, обозначающий признание победы и просьбу пощадить. Но, несмотря на признание и славу, публика помнила, что женщина принимала участие в восстании. Судьба вчерашней любимицы была решена за секунды: в её грудь и живот вонзились трезубцы, и жизнь самой яркой женщины-гладиатора оборвалась.
Но она оставила очень заметный след в истории, после чего в Риме невероятно выросла популярность женщин-гладиаторов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Особенно умиляют непонятно из каких источников взятые подробности: "истерзанная, окровавленная, грязная – она была прекрасна: девушка была пропорционально сложена, обладала роскошными чёрными волосами и гладкой кожей бронзового оттенка. А долгие тренировки отточили её тело, сделав фигуру идеальной."
Гладиаторов, если что, держали на углеводной диете, тупо с целью экономии. Но была от неё и польза - накопленный жирок давал неплохую дополнительную защиту.
Ещё хочу напомнить про дуэльные поединки между М и Ж в средние века в Европе (гораздо более качественно задокументированные). По их правила, с целью уравнивания шансов, мужчину закапывали по пояс в землю и приматывали к телу вторую руку. Так что пост - не более чем сборник розовых сказок.