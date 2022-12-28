<<Во Франции начали выдавать талоны на дрова>>

Заветные талончики не получат лишь состоятельные и очень обеспеченные семьи. Остальные 70% домохозяйств, уверены власти, ринутся за льготами.
С 27 декабря французы, отапливающие дома по старинке или имеющие в домах камины или печи, но не имеющие возможности тратить баснословные деньги за электроэнергию, могут рассчитывать на помощь государства в виде талонов на дрова. Об этом пишет издание Ouest France.
В статье говорится, что такая мера была принята государством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом цен на электроэнергию.
Отмечается, что талоны (чеки) будут выдаваться на сумму от 50 до 200 евро — в зависимости от доходов той или иной семьи. По оценкам властей, за талонами обратятся как минимум 70% населения (2,6 млн домохозяйств), которые отапливаются дровами.
Напомним, что резкий рост цен на энергоносители был спровоцирован введёнными против России санкциями. При этом в грядущем 2023 году, по оценкам экономистов, ситуация с энергокризисом лишь усугубится.
Источник:
- Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022
- В Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг - в нём была мумия с распиленным черепом
- Жители ФРГ приезжают зимовать в Калининградскую область
- Для чего во Франции приняли закон, запрещающий приземление НЛО
- Немцы в шоке: пиво в Германии подорожает на 30%
Из контекста статьи преподносится информация так, как будто вся страна перешла на дровяное отопление... В статье написано, что для тех у кого в домах стоит дровяное отопление (котёл на дровах) государство предоставляет возможность снизить нагрузку на население)))
Никто там не обрывает провода и не разжигает камины домашней мебелью на полу....
Я пониманию конечно пропаганда и всё такое, но блин, ни слова про санкции либо что-то в этом духе, статья о том что государство помогает своим жителям.
Поднялась цена на энергоресурсы, отлично держите плюшечку, не переживайте мы вам поможем.....
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
Дом должен быть домом, а не дачным сараем у которого свистит из каждого угла
-----------
И это только начало. Скоро у них карточную систему введут вообще на все. Так что всем им счастья.