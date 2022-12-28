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Во Франции начали выдавать талоны на дрова

Во Франции начали выдавать талоны на дрова

Автор:
28 декабря 2022 10:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дрова   санцкции   талоны   франция   цены   энергокризис   
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Заветные талончики не получат лишь состоятельные и очень обеспеченные семьи. Остальные 70% домохозяйств, уверены власти, ринутся за льготами.

С 27 декабря французы, отапливающие дома по старинке или имеющие в домах камины или печи, но не имеющие возможности тратить баснословные деньги за электроэнергию, могут рассчитывать на помощь государства в виде талонов на дрова. Об этом пишет издание Ouest France.


В статье говорится, что такая мера была принята государством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом цен на электроэнергию.

Отмечается, что талоны (чеки) будут выдаваться на сумму от 50 до 200 евро — в зависимости от доходов той или иной семьи. По оценкам властей, за талонами обратятся как минимум 70% населения (2,6 млн домохозяйств), которые отапливаются дровами.

Напомним, что резкий рост цен на энергоносители был спровоцирован введёнными против России санкциями. При этом в грядущем 2023 году, по оценкам экономистов, ситуация с энергокризисом лишь усугубится.

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Метки: дрова   санцкции   талоны   франция   цены   энергокризис   
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13  комментариев
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49
FoMA 16 минут назад
Статью первоисточник никто конечно-же не читает?
Из контекста статьи преподносится информация так, как будто вся страна перешла на дровяное отопление... В статье написано, что для тех у кого в домах стоит дровяное отопление (котёл на дровах) государство предоставляет возможность снизить нагрузку на население)))
Никто там не обрывает провода и не разжигает камины домашней мебелью на полу....
Я пониманию конечно пропаганда и всё такое, но блин, ни слова про санкции либо что-то в этом духе, статья о том что государство помогает своим жителям.
Поднялась цена на энергоресурсы, отлично держите плюшечку, не переживайте мы вам поможем.....
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−5
fhjkyfdrrf 22 минуты назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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11k
El Niño 24 минуты назад
На 200 евро можно купить от 2 до 4 кубов дров. Если только «догреваться», то на папу месяцев хватит. А если отопление на дровах, то передаю привет «талонщикам» и экспертам, которые рассчитывали объем помощи.
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49
FoMA El Niño 10 минут назад
сделайте нормальный пол, утеплите стены, поставьте хорошие окна и заизолируйте крышу, поставьте проветриватель и о чудо дом не будет остывать....
Дом должен быть домом, а не дачным сараем у которого свистит из каждого угла
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1
Ануар Полчаса назад
Вообще не понимаю почему какие либо проблемы у Франции. Под боком Алжир с кучей природных ресурсов, Ливия, Тунис, средиземноморье, шикарный климат, лучшее в мире вино, сыры, достопримечательности. С чего им страдать то? Такую страну при всем желании не похерить. Поэтому про талоны это какой то фейк. Не верю.
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9k
Shtoppi 37 минут назад
<<Во Франции начали выдавать талоны на дрова>>
-----------
И это только начало. Скоро у них карточную систему введут вообще на все. Так что всем им счастья.
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13k
Александр 59 минут назад
Tout passe, tout casse, tout lasse.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, а поставка дров из России тоже под санкциями?
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