<<Во Франции начали выдавать талоны на дрова>>

С 27 декабря французы, отапливающие дома по старинке или имеющие в домах камины или печи, но не имеющие возможности тратить баснословные деньги за электроэнергию, могут рассчитывать на помощь государства в виде талонов на дрова. Об этом пишет издание Ouest France.

В статье говорится, что такая мера была принята государством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом цен на электроэнергию.