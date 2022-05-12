Первая прижилась в условно-западном обществе - найти местечко поукромнее, чтобы спокойно провести время в одиночестве. Поэтому в западной культуре даже матовое стекло в туалете не слишком уж комфортно. А уж зайти в санузел, пока там кто-то справляет нужду, вообще самая высшая степень доверия.

А вот в Азии было всё совсем иначе - там люди объединялись, чтобы присматривать друг за другом. Это привело к тому, что в Китае, в общественных туалетах, может вообще не быть перегородок. Ну или маленькие, прикрывающие самое важное.

В китайских провинциях люди вообще могут посещать туалет вместе, чтобы просто поболтать, вместе смотреть забавные ролики на телефоне. Ну чисто как по паре пива пропустить после работы.