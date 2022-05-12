2004
5
Видовой санузел, когда из окна душевой можно видеть прекрасный пейзаж - это замечательно. Но вот когда сидя за размышлениями на отельном унитазе ты можешь лицезреть всю семью...
И семья также может полюбоваться тобой, проследить, всё ли удачно складывается. Странно? Да уж. Но не на Тайване. Да в целом, во всей Азии. Тут стеклянная стена между жилой комнатой и санузлом - это норма. Какие уж тут личные границы и личное пространство... Но там это вообще норма, ведь всё дело в совершенно разной туалетной культуре.
Стеклянная стена нужна именно в первую очередь для туалета, а не для душа. Хотя, на первый взгляд, многие романтичные пары подумают, что именно для душа, чтобы наблюдать, как жена красиво полощется под потоками воды. Однако нет.
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С давнего времени считается, что в момент совершения туалетных дел человек очень уязвим, ведь если к нему подбежит хищник или там какой другой враг, то человек сможет дать отпор, да и просто убежать. Вот такая версия, что туалетной стратегии выживания было две.
Первая прижилась в условно-западном обществе - найти местечко поукромнее, чтобы спокойно провести время в одиночестве. Поэтому в западной культуре даже матовое стекло в туалете не слишком уж комфортно. А уж зайти в санузел, пока там кто-то справляет нужду, вообще самая высшая степень доверия.
А вот в Азии было всё совсем иначе - там люди объединялись, чтобы присматривать друг за другом. Это привело к тому, что в Китае, в общественных туалетах, может вообще не быть перегородок. Ну или маленькие, прикрывающие самое важное.
В китайских провинциях люди вообще могут посещать туалет вместе, чтобы просто поболтать, вместе смотреть забавные ролики на телефоне. Ну чисто как по паре пива пропустить после работы.
А вот в Азии было всё совсем иначе - там люди объединялись, чтобы присматривать друг за другом. Это привело к тому, что в Китае, в общественных туалетах, может вообще не быть перегородок. Ну или маленькие, прикрывающие самое важное.
В китайских провинциях люди вообще могут посещать туалет вместе, чтобы просто поболтать, вместе смотреть забавные ролики на телефоне. Ну чисто как по паре пива пропустить после работы.
Поэтому ничего удивительного, что стеклянные стены не кажутся странными. Вот такая вот возможность не терять близких из виду, чтобы они не чувствовали себя одиноко, пока справляют нужду. Вот такое вот семейное времяпрепровождение.
На Тайване видовые туалеты появились под влиянием китайской культуры, где про стеснение слышали когда-то, да забыли. Но если поискать, то можно встретить туалеты европейского типа, причём они, как правило, встречаются в отелях подешевле.
На Тайване видовые туалеты появились под влиянием китайской культуры, где про стеснение слышали когда-то, да забыли. Но если поискать, то можно встретить туалеты европейского типа, причём они, как правило, встречаются в отелях подешевле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Тайвань интересное отель правила жизни туризм факты
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Мой мозг ломается...
Или ты просто забыл вставить "не" между "человек" и "сможет"?
ну а так по идее да - на востоке с "туалетной приватностью" как то попроще где то есть туалеты где вместо двери просто шторка(простынка) и так так просто для формальности
Зачем их делали – ясно. А вот как их использовали на практике? Чтоб пoдглядывать? :) Ведь вылезти из такого отверстия, если, допустим, заело замок на двери, может только ребенок, собака или...
Москва, Старый Арбат, середина 80х. Идет милицейский патруль и видит, что у входа в общественный туалет стоит негр и писает на стену.
- Здавствуйте! Мы конечно уважаем братские народы освободившихся стран Африки, но вот же туалет! Зайдите и писайте!
- Ннемогу!
- Почему?!!
- Там белый человек вино пьет!