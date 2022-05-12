Как люди в СССР использовали окна в ванных комнатах

Зачем их делали – ясно. А вот как их использовали на практике? Чтоб пoдглядывать? :) Ведь вылезти из такого отверстия, если, допустим, заело замок на двери, может только ребенок, собака или...