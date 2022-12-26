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Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории

Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории

Автор:
26 декабря 2022 21:53
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
1934
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Впереди последняя в этом году рабочая неделя, и лучше всего её начать с чего-нибудь интересного, например, с очередной подборки любопытных фактов и историй.

Маловероятно, что многим знаком такой человек, как садовод Николай Курнаков. Именно он во время блокады Ленинграда спасал кактусы из Ботанического сада, перенеся их в свою квартиру, чтобы они не погибли. После войны растения были возвращены, а многие из них даже дожили до наших дней.

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Человеческое грудное молоко содержит каннабиоиды, большинство их которых также можно встретить и в марихуане.


Рисунок на панцире съедобного краба хэйкегани очень похож на лицо разъярённого самурая. Именно поэтому их не едят в Японии, отдавая тем самым дань уважения тем самым павшим самураям.

Многие помнят смеющихся гиен из «Короля льва». На самом деле эти животные издают тявканье, напоминающее тот самый смех. Правда, делают они это только тогда, когда на них нападают или они чем-то расстроены.

Британские военные могли ликвидировать Гитлера ещё до завершения войны. Для этого они разработали операцию «Фоксли», от которой сами же позже и отказались. А всё потому, что они считали фюрера дрянным военным стратегом. Они просто побоялись, что его место может занять по-настоящему талантливый военачальник.

Тяжёлые будни советских граждан. Оказывается, что в СССР с 1930 по 1947 год 1 января был для всех рабочим днём.


Искусственные новогодние ёлки разработали в компании, занимавшейся производством туалетных ёршиков. Причём изготавливали их на том же самом оборудовании.

Многие диктаторы очень себя любят, и угандийский лидер Иди Амин не был исключением. Его титул полностью звучал как «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи, Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности».

Способности хомяков можно только позавидовать, ведь они способны пить в огромных количествах спирт и не пьянеть. Причём эти маленькие животные предпочтут воде зерновой спирт, поскольку последний более калорийный. А всему виной выработанный иммунитет, поскольку им часто приходится хранить плоды, подвергающиеся брожению.

Исследователи выяснили, что женщины в соцсетях чаще всего пишут о семье, друзьях и социальной жизни, тогда как мужчины ругаются, спорят о политике или спорте, и практически никогда не рассуждают о людях.


В США полно странных законов. Например, в 18 американец не может купить пиво, однако спокойно может приобрести винтовку.


Ну и закончим ещё одним исследованием, опубликованном в Британском журнале дерматологии. Оказывается, что частью тела, которую человеку приятнее всего чесать, является лодыжка.

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Еще крутые истории!
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Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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8  комментариев
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6k
Ыукп Час назад
Если очень чешется, то пох где чесать. Везде приятно.
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2k
Стебан Похабыч 14 минут назад
Народ, как стать хомячком? Кто знает?
Мне через неделю очень надо...
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94
twincam 22 минуты назад
А когда жёппа чесается это к чему, к новым приключениям? ))
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12k
Кыся Полчаса назад
А еще Амин любил покушать. Своих соперников. Это все, что вам нужно знать об Африке.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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