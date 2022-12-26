Проспиртованные хомяки, странный закон США и другие интересные факты и истории

Человеческое грудное молоко содержит каннабиоиды, большинство их которых также можно встретить и в марихуане.

Рисунок на панцире съедобного краба хэйкегани очень похож на лицо разъярённого самурая. Именно поэтому их не едят в Японии, отдавая тем самым дань уважения тем самым павшим самураям.