В швейцарских Альпах заработала огромная «водяная батарея»

Итак, как же работает эта водяная батарея? Когда необходимо сохранить избыточную энергию, она используется для перекачивания воды из нижнего резервуара в верхний — процесс похож на зарядку аккумулятора. Затем вода остается в верхней части системы до тех пор, пока не потребуется энергия, — там может храниться до 20 миллионов кВтч энергии. Затем вода направляется обратно вниз, проходя через массивные турбины. Они вращаются, чтобы «собрать» накопленную энергию. Таким образом, простая физика стала решением проблемы хранения возобновляемой энергии.