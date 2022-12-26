В швейцарских Альпах заработала огромная «водяная батарея»

За солнечной и ветровой энергией будущее, но эти источники энергии зависят от различных погодных условий. И где хранить дополнительную энергию, вырабатываемую солнечными панелями в летний день или ветряными мельницами, когда бриз дует с океана? «Водяная батарея» — это проверенный и надежный метод хранения энергии. Огромная швейцарская ГАЭС, известная как Нант-де-Дранс, наконец-то заработала, и это взгляд в будущее хранения энергии.
Последние 14 лет строители усердно работали над завершением этого амбициозного проекта. Они начали с прокладки туннелей протяженностью 18 километров, соединяющих водохранилища Эмоссон и Вье-Эмоссон в Вале, Швейцария. Через эти туннели они протаскивали строительные материалы, чтобы построить элегантную арочную дамбу, удерживающую верхний слой воды. Внутри установили мощные турбины. После многих лет напряженной работы система Нант-де-Дранс теперь работает. При использовании для выработки электроэнергии турбины производят 900 МВт электроэнергии, что достаточно для питания 900 000 домов.
Итак, как же работает эта водяная батарея? Когда необходимо сохранить избыточную энергию, она используется для перекачивания воды из нижнего резервуара в верхний — процесс похож на зарядку аккумулятора. Затем вода остается в верхней части системы до тех пор, пока не потребуется энергия, — там может храниться до 20 миллионов кВтч энергии. Затем вода направляется обратно вниз, проходя через массивные турбины. Они вращаются, чтобы «собрать» накопленную энергию. Таким образом, простая физика стала решением проблемы хранения возобновляемой энергии.
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Эта технология веками использовалась в Швейцарии. Водяные батареи также встречаются и в других странах, таких как США и Китай. Несмотря на технологические прорывы в других видах аккумуляторов, классическая водяная батарея может быть лучшим — и, возможно, самым красивым — решением проблемы с хранением энергии.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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