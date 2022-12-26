«Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с неправильно припаркованным автомобилем

Кажется, каждый житель близлежащих домов счёл делом чести пнуть, расцарапать или бросить пакет с мусором на несчастный паркетник.
Жители микрорайона Патрокл, что во Владивостоке, устроили суровый самосуд над автомобилем, оставленным нерадивым хозяином на несколько дней в неположенном месте — у мусорки. За эти несколько дней машине уже прокололи колеса, исцарапали весь кузов и захламили мусорными пакетами.
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По словам одного из местных жителей, автомобиль, стоящий, к слову, без ГРЗ не только мешает выкидывать мусор, но и не даёт проехать снегоуборочной технике, что в нынешних условиях, после сильнейшего снегопада, непростительно. В общем, жители и решили выместить свою злость на автомобиле.
Кто прав в данной ситуации, как считаете? Или, скорее, кто застуживает большего порицания?
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Но я конечно не оправдываю повреждение чужого имущества*
* ст. 167 УК РФ
надеюсь камер там нет.