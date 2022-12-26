«Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с неправильно припаркованным автомобилем

По словам одного из местных жителей, автомобиль, стоящий, к слову, без ГРЗ не только мешает выкидывать мусор, но и не даёт проехать снегоуборочной технике, что в нынешних условиях, после сильнейшего снегопада, непростительно. В общем, жители и решили выместить свою злость на автомобиле.