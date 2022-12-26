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«Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с неправильно припаркованным автомобилем

«Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с неправильно припаркованным автомобилем

Автор:
26 декабря 2022 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Патрокл   владивосток   мусорка   наказание   парковка   
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Кажется, каждый житель близлежащих домов счёл делом чести пнуть, расцарапать или бросить пакет с мусором на несчастный паркетник.

Жители микрорайона Патрокл, что во Владивостоке, устроили суровый самосуд над автомобилем, оставленным нерадивым хозяином на несколько дней в неположенном месте — у мусорки. За эти несколько дней машине уже прокололи колеса, исцарапали весь кузов и захламили мусорными пакетами.

По словам одного из местных жителей, автомобиль, стоящий, к слову, без ГРЗ не только мешает выкидывать мусор, но и не даёт проехать снегоуборочной технике, что в нынешних условиях, после сильнейшего снегопада, непростительно. В общем, жители и решили выместить свою злость на автомобиле.

Кто прав в данной ситуации, как считаете? Или, скорее, кто застуживает большего порицания?

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Метки: Автомобиль   Патрокл   владивосток   мусорка   наказание   парковка   
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10  комментариев
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Представьте ситуацию, мусор не вывозят, потому что не может подъехать мусоровоз, вонь стоит дикая, уверен в этом. Выкинуть мусор целый квест с преодолением препятствий. А водитель что? Да кому помешает! Я же ненадолго, подумаешь пару-тройку дней! Остальные перебьются. Хозяин жизни же!
Но я конечно не оправдываю повреждение чужого имущества*
* ст. 167 УК РФ

надеюсь камер там нет.
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307
Алексей Губин 9 минут назад
Поломал бы нахер руки,чтоб родственники с ложки кормили.
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1k
ZOV 9 минут назад
а чего не сожгли?
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115
ruslan d 11 минут назад
Дичь какая , а просто вызвать полицию и эвакуатор не судьба ?
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6k
tamin 13 минут назад
Ситуация из жизни. Мужик ехал домой после работы. 10 вечера, 52 года. Сугробы, куча припаркованных машин. Ну он меня закрыл, благо соседи по дому. Но встал хреново откровенно говоря, мешал многим. А я 2 дня никуда не выезжал. Выхожу, звоню ему не отвечает. Ну позвонил в квартиру. А мужик оказывается лег как припарковался, поцеловал жену и не проснулся. Тромб. Машину я его переставил, но теперь представьте, что его машины бы исцарапали, мусором облили и. т.д.. Люди, прежде чем вершить самосуд, узнайте обстоятельства произошедшего. Или вызовите эвакуатор. А потом уже вершите расправу. Привести в негодность машину быдла-милое дело. Но надо помнить, ситуации бывают разные.
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25k
Matrosskin 22 минуты назад
А что не так ? Машина на мусорной площадке - ну кто-то выбросил за ненадобностью, что такого. А чего с мусором церемониться ?
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