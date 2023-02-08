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Во Владивостоке появился «океанариум» на открытом воздухе: опасно, но от зрителей нет отбоя

Во Владивостоке появился «океанариум» на открытом воздухе: опасно, но от зрителей нет отбоя

Автор:
08 февраля 2023 16:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белуха   владивосток   жители   лед   океанариум   полынья   
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Они приходят посмотреть, как киты плещутся в полынье.

У Токаревского маяка появилась полынья и там регулярно плавают две белухи. Они стали местной достопримечательностью: местные приходят и любуются китами.

Иногда собираются целые толпы и подходят к самой кромке льда. На место даже пришлось выехать представителям городской поисково-спасательной службы и разъяснить, что топтаться на краю полыньи - опасно. Можно отправиться вплавь вместе с белухами.

Тем более, что лёд непрочный. Но местных это не смущает и народ по-прежнему идёт поглазеть на необычных животных.

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Метки: белуха   владивосток   жители   лед   океанариум   полынья   
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1  комментарий
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Garpia121 Полчаса назад
А нет варианта, что не все так мило? Это единственная полынья где они могут подышать, и просто не могут уплыть.
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