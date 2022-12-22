Шанс на отмщение появился через годы благодаря науке и помощи неравнодушных

Результаты снова совпали с образцами по делам обеих женщин. Дом Гортона обыскали. Находки удивили даже бывалых полицейских: порядка 800 единиц предметов женского гардероба. Нижнего белья, к которому были прикреплены бирки с данными владелицы, датой и обстоятельствами, при которых оно было получено.

На допросе Джеффри категорически отказывался признавать вину. В 2002 году под тяжестью неопровержимых улик его признали виновным в смерти Нэнси Людвиг. Следователи не получили признания, но предположили, что он подстерёг жертву на лестнице. А когда та открывала дверь в номер, втолкнул внутрь, угрожая ножом.

Многие участники заседания заметили, что в ходе разбирательства обвиняемый следил не столько за процессом, сколько пожирал глазами одну из присяжных. Женщина была очень похожа на покойную Нэнси. В убийстве Маргарет Эби Деффри признался, поскольку не захотел больше участвовать в судебных заседаниях.

Гортон получил пожизненный срок без права на УДО. Угрозы он не представляет. Но и родные жертв, и полицейские не исключают, что доказанные случаи – это только капля в море. Скорее всего, жертв было на порядок больше. Но если это и так, то этот циничный, спокойный и уверенный человек унесёт эту тайну с собой в могилу.