Шанс на отмщение появился через годы благодаря науке и помощи неравнодушных

Нэнси Людвиг не должна была работать в тот день. Но буквально за несколько часов до рейса ей позвонили и попросили заменить внезапно заболевшую коллегу. И 17 февраля 1991 года стало последним днём её жизни.
41-однолетняя симпатичная женщина работала стюардессой в Northwest Airlines, была счастливой женой и матерью. Согласившись на замену, Нэнси после рейса отправилась в ближайшую к аэропорту гостиницу, чтобы получше выспаться перед обратным рейсом. На следующий день горничная отеля Hilton Airport Inn открыла номер, так и не сумев достучаться. На полу обнаружилось окровавленное обнажённое тело Нэнси, связанное верёвками.
Моментально прибывшие медики только развели руками и констатировали смерть. На опознание вызвали мужа Нэнси – Арта.
Экспертиза показала, что женщина изо всех сил боролась за жизнь: на ладонях и руках были многочисленные порезы. Но преступник оказался сильнее. Перед смертью Нэнси подверглась насилию. Убийца забрал вещи женщины, украшения, документы. А чтобы запутать следствие, протёр тело тряпкой. Но бросил её в ванной, а на ткани остались пятна крови и образцы биологических жидкостей.
Отель, огромное количество постояльцев, сменяющих друг друга. Кажется, отыскать преступника в этом хаосе невозможно. Но подруга – напарница Нэнси, вспомнила, что когда они ехали в автобусе, на стюардессу обратил явное внимание один из пассажиров. Подсел поближе и всю дорогу не сводил с женщины глаз. При этом парень был странный и производил отталкивающее впечатление.
Со слов коллеги составили фоторобот. Выяснилось, что похожий мужчина уезжал из отеля ночью. И выглядел суетливым и нервным. Но отыскать его не удалось. А зацепка напарницы оказалась пустышкой. Мужчине просто понравилась Нэнси, и он пялился на симпатичную женщину, не скрывая интереса.
Детективы работали, но очень медленно. Технологии генетического исследования в то время ещё только начинали появляться. А опросы, допросы и проверка показаний людей, имевших то или иное отношение к отелю, занимали колоссальное количество времени. Дело застопорилось и постепенно заглохло.
В пятую годовщину смерти жены Арт вместе с дочерьми приехал в отель, чтобы провести всенощное бдение в память о любимой. К вдовцу присоединились и другие неравнодушные. Семья молилась об одном: чтобы развивающиеся технологии помогли в поиске убийцы их любимого человека.
И молитвы услышали. Вскоре Арту позвонил мужчина, представившийся сыном Маргарет Эби. За несколько лет до трагедии с Нэнси аналогичным образом убили его мать. 55-летнюю женщину изнасиловали, связали, а порезы на теле были очень похожи не те, что остались у Нэнси. Это была ниточка.
На месте преступления тоже остались биологические следы. Прочитав в газете статью о Нэнси, сын первой жертвы пришёл к выводу, что речь может идти о серийнике. В 2001 году улики по обоим делам попали на новую экспертизу. Образцы полностью совпали. Нашлось в базе и совпадение отпечатка. Он принадлежал Джеффри Уэйну Гортону – 39-летнему белому мужчине. В его биографии имелись нелицеприятные моменты: в молодости он гонялся за женщинами и, угрожая ножом, заставлял их снять нижнее бельё. Которое забирал в качестве трофеев. Воровал женские трусики из прачечных. Потом, вроде, остепенился, женился и успокоился. Но в 1986 году попал за решётку за кражу (так отпечатки Джеффри оказались в базе) и вышел пару лет спустя. Жена к тому времени развелась с ним, забрала ребёнка и уехала.
Мужчина снова женился. Но, несмотря на рождение двоих детей, и новый брак довольно быстро распался. Во избежание ошибок полицейские решили удостовериться в совпадении ДНК. Некоторое время понаблюдали за мужчиной. И забрали стакан из-под кофе и салфетки из пиццерии, где он перекусывал во время отдыха с детьми.
Результаты снова совпали с образцами по делам обеих женщин. Дом Гортона обыскали. Находки удивили даже бывалых полицейских: порядка 800 единиц предметов женского гардероба. Нижнего белья, к которому были прикреплены бирки с данными владелицы, датой и обстоятельствами, при которых оно было получено.
На допросе Джеффри категорически отказывался признавать вину. В 2002 году под тяжестью неопровержимых улик его признали виновным в смерти Нэнси Людвиг. Следователи не получили признания, но предположили, что он подстерёг жертву на лестнице. А когда та открывала дверь в номер, втолкнул внутрь, угрожая ножом.
Многие участники заседания заметили, что в ходе разбирательства обвиняемый следил не столько за процессом, сколько пожирал глазами одну из присяжных. Женщина была очень похожа на покойную Нэнси. В убийстве Маргарет Эби Деффри признался, поскольку не захотел больше участвовать в судебных заседаниях.
Гортон получил пожизненный срок без права на УДО. Угрозы он не представляет. Но и родные жертв, и полицейские не исключают, что доказанные случаи – это только капля в море. Скорее всего, жертв было на порядок больше. Но если это и так, то этот циничный, спокойный и уверенный человек унесёт эту тайну с собой в могилу.
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