Девушки 40-50-х в объективе величайшей женщины-фотографа из России

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Нина Лин – одна из величайших женщин-фотографов в мире.
Она родилась в Российской империи, выросла в Европе (где изучала искусство), а в 1939 году переехала в Америку.
Нина стала одной из первых женщин-фотографов журнала «Life» - ее впервые ее опубликовали в апреле 1940 года.
Она родилась в Российской империи, выросла в Европе (где изучала искусство), а в 1939 году переехала в Америку.
Нина стала одной из первых женщин-фотографов журнала «Life» - ее впервые ее опубликовали в апреле 1940 года.
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Всего же, за свою карьеру, фотографии Нины были опубликованы более, чем на 50 обложках различных изданий (40 из которых в ее родном журнале «Life»).
Начинала Нина Лин с репортажной фотографии, где показывала нравы и обычаи американского общества, но свой след в истории она оставила фэшн-снимками. Нина также снимала портреты для знаменитостей и представителей высшего общества, включая королевских особ.
На фотографиях Нины можно найти совершенно разные образы – от простых домохозяек и девушек-подростков, до популярных актрис и моделей той эпохи. Большая часть представленных работ сделана в 40-50-е года, можно сказать – накануне сексуальной революции.
В работах Лин идеально сочетается постановочная и репортажная фотография. Иногда кажется, что модели совершенно случайно попали в кадр, сами того не зная. На самом деле – это результат серьезной работы и особой легкости фотографа. Что еще важно, снимки Лин не просто украшали страницы журналов, а становились настоящими шедеврами маркетинга – продающей фотографией, как некоторые высказались бы сейчас.
Начинала Нина Лин с репортажной фотографии, где показывала нравы и обычаи американского общества, но свой след в истории она оставила фэшн-снимками. Нина также снимала портреты для знаменитостей и представителей высшего общества, включая королевских особ.
На фотографиях Нины можно найти совершенно разные образы – от простых домохозяек и девушек-подростков, до популярных актрис и моделей той эпохи. Большая часть представленных работ сделана в 40-50-е года, можно сказать – накануне сексуальной революции.
В работах Лин идеально сочетается постановочная и репортажная фотография. Иногда кажется, что модели совершенно случайно попали в кадр, сами того не зная. На самом деле – это результат серьезной работы и особой легкости фотографа. Что еще важно, снимки Лин не просто украшали страницы журналов, а становились настоящими шедеврами маркетинга – продающей фотографией, как некоторые высказались бы сейчас.
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