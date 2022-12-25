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Девушки 40-50-х в объективе величайшей женщины-фотографа из России

Девушки 40-50-х в объективе величайшей женщины-фотографа из России

Автор:
25 декабря 2022 21:35
Метки: интересно   мир   фото   фотограф   
417
18
Нина Лин – одна из величайших женщин-фотографов в мире.
Она родилась в Российской империи, выросла в Европе (где изучала искусство), а в 1939 году переехала в Америку.
Нина стала одной из первых женщин-фотографов журнала «Life» - ее впервые ее опубликовали в апреле 1940 года.
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Метки: интересно   мир   фото   фотограф   
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1  комментарий
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SAndre Час назад
без силикона, накачанных жоп и утиных губ..
как давно это было
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