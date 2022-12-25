Девушки 40-50-х в объективе величайшей женщины-фотографа из России

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Всего же, за свою карьеру, фотографии Нины были опубликованы более, чем на 50 обложках различных изданий (40 из которых в ее родном журнале «Life»).



Начинала Нина Лин с репортажной фотографии, где показывала нравы и обычаи американского общества, но свой след в истории она оставила фэшн-снимками. Нина также снимала портреты для знаменитостей и представителей высшего общества, включая королевских особ.



На фотографиях Нины можно найти совершенно разные образы – от простых домохозяек и девушек-подростков, до популярных актрис и моделей той эпохи. Большая часть представленных работ сделана в 40-50-е года, можно сказать – накануне сексуальной революции.



В работах Лин идеально сочетается постановочная и репортажная фотография. Иногда кажется, что модели совершенно случайно попали в кадр, сами того не зная. На самом деле – это результат серьезной работы и особой легкости фотографа. Что еще важно, снимки Лин не просто украшали страницы журналов, а становились настоящими шедеврами маркетинга – продающей фотографией, как некоторые высказались бы сейчас.