Интересные факты для расширения кругозора

Этот человек – Пол Александер один из последних американцев, привязанных к аппарату «железное легкое». Перенесенный в детстве полиомиелит вызвал паралич, в том числе мышц, управляющих легкими. Что не помешало мужчине состояться, стать адвокатом и даже дожить до 76 лет. Рубеж, который не преодолевают многие здоровые люди.