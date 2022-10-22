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Интересные факты для расширения кругозора

Интересные факты для расширения кругозора

Автор:
22 октября 2022 20:47
Сообщество : Факты
Метки: Животное   интересно   мир   мутация   природа   птица   пчела   скелет   фото   
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Кажется, что окружающий мир скучный, пресный и давно изучен вдоль и поперёк.

Но это далеко не так. Он продолжает удивлять, иногда огорчать, но чаще радовать нас.

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Этот человек – Пол Александер один из последних американцев, привязанных к аппарату «железное легкое». Перенесенный в детстве полиомиелит вызвал паралич, в том числе мышц, управляющих легкими. Что не помешало мужчине состояться, стать адвокатом и даже дожить до 76 лет. Рубеж, который не преодолевают многие здоровые люди.

Этого представителя вымерших морских членистоногих отыскали в Марокко.

Шеф-повар из Канады – парень по имени Реми потратил на татуировки, которые покрывают почти все его тело, порядка 100 тыс. долларов.

Его производят пчелы из Северной Каролины. Аналогов продукта в мире нет.

Завораживающее, успокаивающее и позитивное, что ли. Если подобное место можно так назвать.

Впечатляет, если учесть, что трудился дантист, живший 4 тыс. лет тому назад. Некоторые современные стоматологи делают намного хуже.

Видимо, родители этого темнокожего малыша были фанатами поттерианы. В действительности у ребенка, вероятно, синдром Ваарденбурга – генетическое заболевание, характеризующееся гетерохромией радужки, седой прядью надо лбом и ослаблением слуха.

Встречаются и такие. Это ксилокопа – пчела-плотник. Правда, красотка?

А в действительности это всего лишь скелет фруктовой летучей мыши, хотя и напоминает Дракулу в миниатюре.

Седлоклювый ябиру – плотоядная птица. И рекордсмен среди своих собратьев. Ведь для того, чтобы захлопнуть клюв после поимки добычи, ему нужно всего 25 миллисекунд.

Это не мультяшка и не графика. А настоящее живое существо – карликовый морской конек высотой не более 2 сантиметров.

Второй слева – обычный. Рядом с ним белоснежный, без ярко выраженных полос собрат. А с другой расположились тигры с другими мутациями – золотой и белый, на шерсти которых выражены полосы, как и у стандартного зверя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   интересно   мир   мутация   природа   птица   пчела   скелет   фото   
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