Интересные факты для расширения кругозора

Кажется, что окружающий мир скучный, пресный и давно изучен вдоль и поперёк.
Но это далеко не так. Он продолжает удивлять, иногда огорчать, но чаще радовать нас.
Этот человек – Пол Александер один из последних американцев, привязанных к аппарату «железное легкое». Перенесенный в детстве полиомиелит вызвал паралич, в том числе мышц, управляющих легкими. Что не помешало мужчине состояться, стать адвокатом и даже дожить до 76 лет. Рубеж, который не преодолевают многие здоровые люди.
Этого представителя вымерших морских членистоногих отыскали в Марокко.
Шеф-повар из Канады – парень по имени Реми потратил на татуировки, которые покрывают почти все его тело, порядка 100 тыс. долларов.
Его производят пчелы из Северной Каролины. Аналогов продукта в мире нет.
Завораживающее, успокаивающее и позитивное, что ли. Если подобное место можно так назвать.
Впечатляет, если учесть, что трудился дантист, живший 4 тыс. лет тому назад. Некоторые современные стоматологи делают намного хуже.
Видимо, родители этого темнокожего малыша были фанатами поттерианы. В действительности у ребенка, вероятно, синдром Ваарденбурга – генетическое заболевание, характеризующееся гетерохромией радужки, седой прядью надо лбом и ослаблением слуха.
Встречаются и такие. Это ксилокопа – пчела-плотник. Правда, красотка?
А в действительности это всего лишь скелет фруктовой летучей мыши, хотя и напоминает Дракулу в миниатюре.
Седлоклювый ябиру – плотоядная птица. И рекордсмен среди своих собратьев. Ведь для того, чтобы захлопнуть клюв после поимки добычи, ему нужно всего 25 миллисекунд.
Это не мультяшка и не графика. А настоящее живое существо – карликовый морской конек высотой не более 2 сантиметров.
Второй слева – обычный. Рядом с ним белоснежный, без ярко выраженных полос собрат. А с другой расположились тигры с другими мутациями – золотой и белый, на шерсти которых выражены полосы, как и у стандартного зверя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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