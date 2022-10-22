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Необычные лестницы на обычных улицах мира

Необычные лестницы на обычных улицах мира

Автор:
22 октября 2022 19:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: изображение   интересно   лестница   мир   страна   украшение   фото   
579
16

Казалось бы, задача этой конструкции предельно скучная и прозаичная: помогать в преодолении вертикальных расстояний путём их деления на меньшие.

Но даже этот сугубо функциональный элемент можно превратить в произведение искусства. Которое будет выполнять не только свою непосредственную задачу, но и дарить немного радости.

×
×

Картина на каждой ступеньке.

Вечно плывущие рыбки.

Музыка вечна. Даже если она беззвучна.

Все великолепие мозаичного мира.

Огромное количество фигурок в технике оригами.

Дивные гигантские цветы.

Мудрый взгляд.

И снова музыка, но теперь уже радужная.

Очарование геометрии.

Добро пожаловать в мир искусства (ступени ведут к музыкальному театру).

Бесконечная радуга.

Лестница мира.

Рай для футбольных фанатов.

Розовая нежность.

Очаровательная девушка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: изображение   интересно   лестница   мир   страна   украшение   фото   
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2  комментария
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РусланКрым 18 часов назад
К сожалению никто не поддерживает первоначальный вид... на фото - как хотелось бы, но в большинстве случаев все уже давным давно запущенно .
Автор стырил фотки , но с ошибками
- это Италия?
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