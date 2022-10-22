Необычные лестницы на обычных улицах мира

Казалось бы, задача этой конструкции предельно скучная и прозаичная: помогать в преодолении вертикальных расстояний путём их деления на меньшие.
Но даже этот сугубо функциональный элемент можно превратить в произведение искусства. Которое будет выполнять не только свою непосредственную задачу, но и дарить немного радости.
Картина на каждой ступеньке.
Вечно плывущие рыбки.
Музыка вечна. Даже если она беззвучна.
Все великолепие мозаичного мира.
Огромное количество фигурок в технике оригами.
Дивные гигантские цветы.
Мудрый взгляд.
И снова музыка, но теперь уже радужная.
Очарование геометрии.
Добро пожаловать в мир искусства (ступени ведут к музыкальному театру).
Бесконечная радуга.
Лестница мира.
Рай для футбольных фанатов.
Розовая нежность.
Очаровательная девушка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор стырил фотки , но с ошибками
https://pressa.tv/web-puteshestviya/94660-neobychnaya-bolshaya-lestnica-na-sicilii.htmlhttps://pressa.tv/web-puteshestviya/94660-neobychnaya-bolshaya-lestnica-na-sicilii.html
"В период с мая по июнь город празднует La Scala Infiorata, фестиваль цветов в Кальтаджироне. В этот период Лестница Санта-Мария-дель-Монте украшена сотнями горшечных растений, искусно расположенных для создания красивых геометрических узоров, которые поднимаются по лестнице."