В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

Чулпан Хаматова переехала в Латвию и устроилась на работу в местный театр. Как признаётся актриса, заработок сильно просел - живя в России она привыкла к другим доходам:

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!»

И собирается покорять Голливуд - даже наняла агента, который бы подыскивал ей подходящие роли.