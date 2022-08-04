В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

Недавно стало известно, что уехавшие звёзды начали продавать оставшееся в России имущество. Теперь депутаты просят прокуратуру проверить законность этих сделок и уплаченные артистами налоги.
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал прокуратуру проверить сделки артистов по продаже машин и недвижимости. И если найдутся нарушения - взыскать деньги в пользу государства.
«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства».
Кстати, Ургант сейчас в России. Его передача на «Первом» пока закрыта, но ведущий не унывает и проводит корпоративы, и другие мероприятия.
Галкин с Пугачёвой в марте уехали в Израиль, а сейчас отдыхают в Юрмале. Максим даёт гастроли по всему миру и собирает полные залы.
Чулпан Хаматова переехала в Латвию и устроилась на работу в местный театр. Как признаётся актриса, заработок сильно просел - живя в России она привыкла к другим доходам:
«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!»
И собирается покорять Голливуд - даже наняла агента, который бы подыскивал ей подходящие роли.
Все эти артисты пока никак не прокомментировали сделки с недвижимостью и уплату налогов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это дерьмосообщество позволяло себе откровенно срать и на страну которой всем обязано и презрительно отзываться о простых людях и обсирать власть из рук которой жрала и пила. Так что указать этим отбросам их место сам Бог велел.
Это же элита российская, цвет нации! С кого как не с них начинать борьбу за честную жизнь? ))
"- Родину не любишь?"
"- Что, же всё это время они воровали и уклонялись от налогов?
- Они искусно маскировались!"
Полный зал может быть и в каком нибудь крокус сити, и в жэке, на 50 стульев
Всё логично. Воры с переписанным на безработных жён и тёщ имуществом требуют разобраться с активами "отступников". Так же, как гей-лобби в верхах занялось отстаиванием традиционных ценностей. Главное - отвлечь от себя.