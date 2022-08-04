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В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

Автор:
04 августа 2022 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Чулпан Хаматова   артисты   госдума   звезды   иван ургант   максим галкин   налоги   прокуратура   
1673
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Недавно стало известно, что уехавшие звёзды начали продавать оставшееся в России имущество. Теперь депутаты просят прокуратуру проверить законность этих сделок и уплаченные артистами налоги.

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал прокуратуру проверить сделки артистов по продаже машин и недвижимости. И если найдутся нарушения - взыскать деньги в пользу государства.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства».

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Кстати, Ургант сейчас в России. Его передача на «Первом» пока закрыта, но ведущий не унывает и проводит корпоративы, и другие мероприятия.

Галкин с Пугачёвой в марте уехали в Израиль, а сейчас отдыхают в Юрмале. Максим даёт гастроли по всему миру и собирает полные залы.

Чулпан Хаматова переехала в Латвию и устроилась на работу в местный театр. Как признаётся актриса, заработок сильно просел - живя в России она привыкла к другим доходам:

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!»

И собирается покорять Голливуд - даже наняла агента, который бы подыскивал ей подходящие роли.

Все эти артисты пока никак не прокомментировали сделки с недвижимостью и уплату налогов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Чулпан Хаматова   артисты   госдума   звезды   иван ургант   максим галкин   налоги   прокуратура   
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33  комментария
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21k
СергейПименов 4 часа назад
Я только за. Но вопрос почему только их? Давайте всех проверим. Откуда у Собчак деньги на квартиру в Сочи за 1.5 ярда?
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7k
Progressor 11 минут назад
Либерастье то как взвыло. Вот как раз чиновников и генералов всех мастей в последние годы охапками сажают, от мелочи до губеров и министров. А эта сраная богема считала себя абсолютно неприкасаемыми, забыв что они всего лишь клоуны, которых в старину хоронили за оградой церкви.
Это дерьмосообщество позволяло себе откровенно срать и на страну которой всем обязано и презрительно отзываться о простых людях и обсирать власть из рук которой жрала и пила. Так что указать этим отбросам их место сам Бог велел.
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7k
Progressor 17 минут назад
Где это "Максим собирает полные залы?" - что за бред? Да, один из последних концертов был в полном зале - актовом зале какого то колледжа. У автора этой херни аж крокодиловы слезы капают.
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17k
scorpick Полчаса назад
Кто-то уже здесь сказал про необходимость проверки доходов наших "очень патриотически настроенных" чиновников? Ах, да, это попахивает статьей за фейк о вооруженных силах РФ. Это какой-то бл.я.дский цирк.
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10k
Леонович 37 минут назад
Ещё и депутатов заодно проверить
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5k
Бу 38 минут назад
чмошники дырявые - [мат]**ргант, Гавногалкин, [мат]**лпан, [мат]**лла Пугачиха
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−186
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Для начала арест на всё имущество. Потом поднимаем данные фнс. Считаем все доходы за всю жизнь отнимаем от этой суммы расходы по максимуму ибо скромность жизни они никогда не отличались. Расписки о том, что кто-то им давал денег предлагаем им засунуть в задницу, равно как и заявления о том что жили на тысячу баксов всей семьёй в месяц. Если что-то останется то именно на эту сумму и снимаем арест с имущества.
Это же элита российская, цвет нации! С кого как не с них начинать борьбу за честную жизнь? ))
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18k
ЦСКА Час назад
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2k
boom 2 часа назад
а пройтись по рублевке, и там проверить - прокуратуре слабо?
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2k
Артур Будкин 3 часа назад
налоговая уже что, не в состоянии проверить и обработать, прокуроры, типа, более компетентны?
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−74
Thomsen 3 часа назад
Забавно наблюдать, как жирные думские жлобы собираются дербанить собственность паразитирующих на безвкусице масс актрисок, певичек и прочих богемных "несогласных" под дружное улюлюканье босоты, вчера покорно таскавшей деньги на концерты этих самых нерукопожатных. А главные охотники на ведьм опять, как в эпоху военного коммунизма - жидoвня - клишисы, соловьёвы и прочие хинштейны, которые за-ради профита даже проглотили блевотину, что Гитлер был евреем. Особенно доставляет, как какой-нибудь слесарь трамвайного депо с з/п 15тысяч, ипотекой и кредитной ладой-вестой неистово пузырится патриотизмом и классовой ненавистью, поддерживая "злободневные" инициативы думского пи*дора с окладом 500К (плюс ещё по-мелочи за лоббирование и доходы от семейных бизнесов) Да-с, круг замыкается, и хоть "элита" теперьв майбахах и диорах, но так и осталась бунинским "грядущим хамом". Точнее, не "грядущим" - он уже здесь, наверху.
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
И это, самое, и поделить всё.

"- Что, же всё это время они воровали и уклонялись от налогов?
- Они искусно маскировались!"
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85k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Фраза "собирает полный зал" достаточно расплывчатая
Полный зал может быть и в каком нибудь крокус сити, и в жэке, на 50 стульев
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6k
Shtoppi 3 часа назад
А почему только их троих? Там еще много кого проверить надо и не только среди так называемых артистов или они самое начало проверок? Или под проверки попадают, как всегда, только реально неугодные? Ведь в процессе проверок, главное не выйти на самих себя, правда?
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−74
Thomsen 4 часа назад
<Теперь депутаты просят прокуратуру проверить законность этих сделок>

Всё логично. Воры с переписанным на безработных жён и тёщ имуществом требуют разобраться с активами "отступников". Так же, как гей-лобби в верхах занялось отстаиванием традиционных ценностей. Главное - отвлечь от себя.
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141
Максим Макашев Vazari Полчаса назад
рачкову не трожь - это личная дырка собакина. Он её ещё с когалымских времён прёт
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4k
Suvar_ 4 часа назад
а почему не Чубайса, Фридмана и т.д?
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30k
Игорь 4 часа назад
Вайкуле добавьте в список.... пожалуйста!

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358
Карл 4 часа назад
Рановато спохватились, надо было лет через 5-6 :))))))
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August

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