Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек

Животные во время беременности внешне сильно меняются. Иногда они становятся такими большими, что даже шерсть на их круглом животике не может этого скрыть. Но от этого они становятся только милее, согласитесь? Мы отыскали фотографии беременных зебр, кошек, слонов и даже львов, чтобы доказать вам, что будущие мамы, независимо от вида, выглядят совершенно очаровательно. Надеемся, что эти милые снимки сделают ваш день чуточку лучше!

Скат-орляк из океанариума не располнел, а скоро станет мамой