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Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек

Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек

Автор:
24 декабря 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: беременность   животные   забавно   милота   потомство   фото   
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Будущих мам просто нельзя было не сфотографировать!

Животные во время беременности внешне сильно меняются. Иногда они становятся такими большими, что даже шерсть на их круглом животике не может этого скрыть. Но от этого они становятся только милее, согласитесь? Мы отыскали фотографии беременных зебр, кошек, слонов и даже львов, чтобы доказать вам, что будущие мамы, независимо от вида, выглядят совершенно очаровательно. Надеемся, что эти милые снимки сделают ваш день чуточку лучше!


Скат-орляк из океанариума не располнел, а скоро станет мамой

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Кажется, эта будущая мамочка уже готова ко всему

Беременный леопард, замеченный в лесах Индии

Так выглядит беременный хорек

Даже при беременности эта красотка не утратила своего любопытства и игривости

Львица в ожидании совершенно очаровательна

У слонов одна из самых продолжительных беременностей: они вынашивают слонят около двух лет

Крысы бывают до безумия милыми, особенно если они беременны

Белка с круглым животиком присела отдохнуть

Округлившаяся зебра: и нет, полоска тебя совсем не полнит, дорогая!

Коза в ожидании козлят

На окне заметили ящерицу, которая скоро станет мамой

Морская свинка в ожидании потомства

Енот, заглянувший в гости, присел отдохнуть

Этой собачке даже устроили беременную фотосессию

Самцы морских коньков вынашивают оплодотворенные яйцеклетки самки в своем животе. В конечном итоге, из раздутых животов морских коньков появляется от 100 до 1000 мальков.


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Метки: беременность   животные   забавно   милота   потомство   фото   
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