Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится

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Всё должно быть положено во имя показателей производительности: адекватные нормы выработки и нормативы, перерывы на обед и сам здравый смысл.
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А про эффективных манагеров - в этом месяце подобного идиота уволили, рассказывал полгода, как он сейчас всех старых механиков уволит, потому что они не хотят и не умеют работать, и наберёт совсем других... Других, кстати, тоже уволили. Потому что за полгода они так и не показали даже 50% эффективности от старых.
Да, я всего лишь механик на заводе. Который пережил уже не одного гл инженера... и пару директоров, ага..
Но и жизнь не отстаёт.
РоZпропаганда показала кадры "рабочей" поездки Сергея Шойгу в Ижевск.
Название японского токарного станка DMG CTX ALPHA 300 залепили бумажкой с надписью "Калашников" использовав жёлтую и синюю изоленту.
- И что сказали?
- Да все нормально оказывается, просто я мало зарабатываю.
Но зато присылают картинки как у них классно на корпоративе ))) Причем раньше в ФБ размещали фотки, а сейчас пишешь им вопрос, а в ответ фото с корпоратива типа "мы тут так заняты" .... ))))
При этом в банкетном зале театра проходит шумная, веселая вечеринка...
Трагик:
- Не пригласили... ((... забыли! ((
Комик:
- Не пригласили! Помнят!!! ;-)))(с)
Основная заповедь - приходишь с проблемой, приноси решение
Или есть желание, чтобы половина россиян уподобилась Прибалтике и уехала "мыть туалеты" в ЕС, где такая работа стоит больше, чем труд инженера в РФ?
Откуда столько пренебрежения к своим согражданам?
Ваши ЛИБЕРАЛЬНЫЕ мысли противоречат Вашим "ПАТРИОТИЧЕСКИМ" словам.
Вы же повторяете Чубайса - "не вписались".
Следите за собой, пожалуйста.
Смешно читать про зарплату инженера, при том что я как раз и есть инженер.
Не пиши больше такие глупости, очень тебя прошу.