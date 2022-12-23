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Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится

Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится

Автор:
23 декабря 2022 19:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Эффективный менеджмент   Юмор   интересное   подборка   эффективный менеджер   
3425
19
Всё должно быть положено во имя показателей производительности: адекватные нормы выработки и нормативы, перерывы на обед и сам здравый смысл.
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Метки: Прикол   Эффективный менеджмент   Юмор   интересное   подборка   эффективный менеджер   
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18  комментариев
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30k
АнтонПолднев Час назад
Откуда вы столько знаете про холдинг, в котором я работаю?
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63k
doker 58 секунд назад
Последний раз тринадцатаю зарплату видел или в 92 году, или в 93.

Суеверные наши бизнесмены.
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2k
Безумный Точильщик 6 минут назад
пост про рукожопого [мат]... Нихрена не умеет, нихрена не понимает, но ловко критикует все решения..
А про эффективных манагеров - в этом месяце подобного идиота уволили, рассказывал полгода, как он сейчас всех старых механиков уволит, потому что они не хотят и не умеют работать, и наберёт совсем других... Других, кстати, тоже уволили. Потому что за полгода они так и не показали даже 50% эффективности от старых.
Да, я всего лишь механик на заводе. Который пережил уже не одного гл инженера... и пару директоров, ага..
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119k
arek14 Полчаса назад
Мемы - это хорошо.
Но и жизнь не отстаёт.

РоZпропаганда показала кадры "рабочей" поездки Сергея Шойгу в Ижевск.

Название японского токарного станка DMG CTX ALPHA 300 залепили бумажкой с надписью "Калашников" использовав жёлтую и синюю изоленту.
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8k
Потапыч Полчаса назад
- Сегодня ходил к начальству, выяснить, почему мне заплатили такую маленькую зарплату.
- И что сказали?
- Да все нормально оказывается, просто я мало зарабатываю.
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2k
Andrey G 41 минуту назад
Первая же картинка про развивальщиков. Кто это? Раньше развивальщтков точно не было. Может поэтому заводы строились?
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35k
Опаньки Час назад
а меня не зовут на корпоративы. Со многими зак уже больше 15 лет работаю, а они жлобы хоть бы раз позвали ((

Но зато присылают картинки как у них классно на корпоративе ))) Причем раньше в ФБ размещали фотки, а сейчас пишешь им вопрос, а в ответ фото с корпоратива типа "мы тут так заняты" .... ))))
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21k
homerchik Час назад
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Золотые слова!

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