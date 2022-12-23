Ждали тринадцатой зарплаты и премии? Эффективный менеджер обо всём позаботится

Всё должно быть положено во имя показателей производительности: адекватные нормы выработки и нормативы, перерывы на обед и сам здравый смысл.

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2. Кто работал на заводе, тот поймёт и прочувствует 0

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11. Про зп — это прямо жизненно очень 0

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16. Идеально же 0

17. Цель любого эффективного менеджера 0

18. Идеально 0 Источник: