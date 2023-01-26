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Не помыл пол, но зато собрал подборку про швабры

Не помыл пол, но зато собрал подборку про швабры

Автор:
26 января 2023 23:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   швабра   швабры   
776
18
Лень — это плохо, но интересно. Прокрастинация завела меня на Фишки. Всё же здесь веселее, чем на работе. Собственно, об этом и сам пост. Мне нужно было помыть полы, а я пост о швабрах собрал.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   швабра   швабры   
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