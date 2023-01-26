Не помыл пол, но зато собрал подборку про швабры

Лень — это плохо, но интересно. Прокрастинация завела меня на Фишки. Всё же здесь веселее, чем на работе. Собственно, об этом и сам пост. Мне нужно было помыть полы, а я пост о швабрах собрал.

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2. Швабра — лучший подарок 0 Источник:

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3. Вместо головного убора. Красиво 0 Источник:

4. Поговаривают, что генетики смогли скрестить швабру и собаку 0 Источник:

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6. Когда ты не только уборщик, но ещё и мазаф@кер... то есть лайфхакер 0 Источник:

7. Гениально же! 0 Источник:

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9. Это швабра или лопата? 0 Источник:

10. Выглядит как тизер к фильму ужасов 0 Источник:

11. Прокрастинация 0 Источник:

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13. Товар двойного назначения 0 Источник:

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15. Что происходит? 0 Источник:

16. В соцсетях и в реальной жизни 0 Источник: