Не помыл пол, но зато собрал подборку про швабры

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Лень — это плохо, но интересно. Прокрастинация завела меня на Фишки. Всё же здесь веселее, чем на работе. Собственно, об этом и сам пост. Мне нужно было помыть полы, а я пост о швабрах собрал.
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17. Немного парейдолии в ленту
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