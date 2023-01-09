Начать этот год необходимо с техники безопасности

Многие пренебрегают техникой безопасности, а зря. Порция отборнейшей годноты. Плюс несколько полезных советов. И не повторяйте то, что увидите в данном посте. Ну мало ли...

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2. Выглядит очень безопасно 0 Источник:

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3. Ни страха, ни отваги, ни мозгов 0 Источник:

4. Пилите, Шура 0 Источник:

5. Весьма безопасно 0 Источник:

6. Защитные очки для слабаков 0 Источник:

7. Возможно, уже были прецеденты 0 Источник:

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15. Неплохой совет 0

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17. Кажется, пора прочитать инструкцию и всё же размотать провод 0 Источник: