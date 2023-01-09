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Начать этот год необходимо с техники безопасности

Начать этот год необходимо с техники безопасности

Автор:
09 января 2023 19:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   специалисты по тб   техника безопасности   
2520
18
Многие пренебрегают техникой безопасности, а зря. Порция отборнейшей годноты. Плюс несколько полезных советов. И не повторяйте то, что увидите в данном посте. Ну мало ли...
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   специалисты по тб   техника безопасности   
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8  комментариев
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2k
Maxim Полчаса назад
На 2м фото хрен с ним, с поролоном под коленками. На самом деле именно он в этих условиях не так плох. Мне интереснее, как он будет спускаться? Как владелец 2х-этажного дома со скатной кровлей, я хорошо знаю, что лестница должна быть выше свеса. Ибо залезть то можно. Но слезать - писец как страшно.
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6k
Ыукп Полчаса назад
Сразу показалось, что труп, завернутый в бабушкин половичок, выбрасывают.
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12k
a_komolow 52 минуты назад
Хрень это все
Мужики живут дольше веселее
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17k
Александр Сучков Час назад
всё как всегда притянуто за уши! К примеру номер 9- кто сказал, что в ведре не песок или что либо еще, согласно ТБ? Да опять много туфты от "топов типа". Хотя наверное меня сейчас заминусят))) Да и пох! Год на фишках начинается с тупорылых баянов. Ну что поделать....
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