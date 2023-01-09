Начать этот год необходимо с техники безопасности

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Многие пренебрегают техникой безопасности, а зря. Порция отборнейшей годноты. Плюс несколько полезных советов. И не повторяйте то, что увидите в данном посте. Ну мало ли...
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