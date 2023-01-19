Добить последнюю нервную клетку помогут пазлы

Если вы любите спокойное времяпрепровождение, то пазлы — отнюдь не лучший для этого выбор. Распсиховаться можно в поисках проклятой детальки. Подборка самых странных головоломок.

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2. Джокер 0

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3. Идеально 0

4. Кстати, неплохо выглядит 0

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6. Сколько часов нужно, чтобы собрать это? 0 Источник:

7. Смогли бы собрать такое? 0 Источник:

8. Как расшатать нервную систему 0 Источник:

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12. У кого-то, видимо, сложился пазл 0 Источник:

13. Баночки клея не хватает 0 Источник:

14. Паркет в виде пазла 0 Источник:

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16. Почему сразу больной? 0 Источник:

17. Собери свою душевую кабину 0 Источник: