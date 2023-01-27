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Что вообще происходит? То, что могло случиться только на заправке

Что вообще происходит? То, что могло случиться только на заправке

Автор:
27 января 2023 17:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   автозаправка   заправка   интересное   подборка   
2634
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И не только могло, но ещё и случилось. От забывчивых автовладельцев, до странных заправок и самих систем заправки.
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Метки: Прикол   Юмор   автозаправка   заправка   интересное   подборка   
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evenSeven Полчаса назад
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