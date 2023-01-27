Что вообще происходит? То, что могло случиться только на заправке

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И не только могло, но ещё и случилось. От забывчивых автовладельцев, до странных заправок и самих систем заправки.
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Метки: Прикол Юмор автозаправка заправка интересное подборка
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