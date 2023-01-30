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Военнослужащий из Северной Осетии решил разыграть девушку и записал видео о том, как "попал в плен"

Военнослужащий из Северной Осетии решил разыграть девушку и записал видео о том, как "попал в плен"

Автор:
30 января 2023 17:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   боец   видео   закон о фейках   извинения   розыгрыш   
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Пранкер не представлял, что ситуация выйдет из под контроля. Через время бойцу пришлось записывать новое видео, уже с извинениями.

Неизвестно, чем думал военнослужащий по имени Арсен, когда решил разыграть свою девушку, да еще таким изощренным способом. С помощью сослуживца он записал видео, на котором поведал, что его взяли в плен.


На кадрах ролика боец стоит на коленях, а оператор снимает его и одновременно держит на мушке. "Плененный" рассказывает, как в июле подписал контракт и отправился в зону СВО. Сначала по его словам он попал в Херсонскую область, а затем и под Бахмут. Неделю назад Арсена якобы перебросили под Соледар, где его "взяли в плен". И теперь, осознавая свою дальнейшую судьбу, он прощается с родными и близкими.


Через время в соцсетях появился другой ролик, где этот самый Арсен извиняется за свой пранк.


Как оказалось, ни в какой плен он не попадал, а видео записал с целью розыгрыша. Однако "шутник" не предполагал, что его "творчество" станет вирусным и быстро разойдётся по соцсетям. Поэтому он приносит извинения всем, в том числе, своим близким.


Что пережили родные пранкера, когда посмотрели первое видео, и подумать страшно. Между тем, в России действует закон о фейках, и за съемку подобных видео можно запросто получить солидный штраф или тюремный срок. Возможно, наказание одного такого "шутника" научит других любителей розыгрышей думать, прежде чем записывать фейковые ролики.


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Метки: prank   боец   видео   закон о фейках   извинения   розыгрыш   
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17  комментариев
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10k
MakDag 2 часа назад
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21k
ЦСКА 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
AzuveR 41 минуту назад
Чуркабес,с мозгом с грецкий орех. А нет,не с грецкий, там вообще мозг отсутствует.
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73k
Максим 50 минут назад
Оправить в Артёмовск или Угледар в штурмовую роту.
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5k
Компьютер DELL монитором 57 минут назад
Чурбило тупое , что с него взять то ?
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3k
Daimos Час назад
Самый тупой и дебильный пранк, что я видел. Они все тупые и дебильные, но этот тянет на медаль.
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1k
Vladislav Grigorenko Час назад
Эй, солдат! Ты чё тут в расположении делаешь? Слушай мою команду: оружие сдать! документы сдать! кру-гом! В неприятельский плен - шаго-ом марш!
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28k
Alex Час назад
Арсен, фули....
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5k
Гур 2 часа назад
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
сцуко-пля... пипец
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<Пранкер не представлял, что ситуация выйдет из под контроля.>>
---------------
Е_анько пустоголовое
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
К сожалению придурков становится всё больше, которые не понимают что такое шутка, а где начинается долбое....и..зм.
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189
ruslan d 2 часа назад
Охренеть как смешно ...
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1k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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13k
котегRUS 2 часа назад
позорище безмозглое...
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