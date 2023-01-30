Военнослужащий из Северной Осетии решил разыграть девушку и записал видео о том, как "попал в плен"

Неизвестно, чем думал военнослужащий по имени Арсен, когда решил разыграть свою девушку, да еще таким изощренным способом. С помощью сослуживца он записал видео, на котором поведал, что его взяли в плен.

На кадрах ролика боец стоит на коленях, а оператор снимает его и одновременно держит на мушке. "Плененный" рассказывает, как в июле подписал контракт и отправился в зону СВО. Сначала по его словам он попал в Херсонскую область, а затем и под Бахмут. Неделю назад Арсена якобы перебросили под Соледар, где его "взяли в плен". И теперь, осознавая свою дальнейшую судьбу, он прощается с родными и близкими.