Военнослужащий из Северной Осетии решил разыграть девушку и записал видео о том, как "попал в плен"

Пранкер не представлял, что ситуация выйдет из под контроля. Через время бойцу пришлось записывать новое видео, уже с извинениями.
Неизвестно, чем думал военнослужащий по имени Арсен, когда решил разыграть свою девушку, да еще таким изощренным способом. С помощью сослуживца он записал видео, на котором поведал, что его взяли в плен.
На кадрах ролика боец стоит на коленях, а оператор снимает его и одновременно держит на мушке. "Плененный" рассказывает, как в июле подписал контракт и отправился в зону СВО. Сначала по его словам он попал в Херсонскую область, а затем и под Бахмут. Неделю назад Арсена якобы перебросили под Соледар, где его "взяли в плен". И теперь, осознавая свою дальнейшую судьбу, он прощается с родными и близкими.
Через время в соцсетях появился другой ролик, где этот самый Арсен извиняется за свой пранк.
Как оказалось, ни в какой плен он не попадал, а видео записал с целью розыгрыша. Однако "шутник" не предполагал, что его "творчество" станет вирусным и быстро разойдётся по соцсетям. Поэтому он приносит извинения всем, в том числе, своим близким.
Что пережили родные пранкера, когда посмотрели первое видео, и подумать страшно. Между тем, в России действует закон о фейках, и за съемку подобных видео можно запросто получить солидный штраф или тюремный срок. Возможно, наказание одного такого "шутника" научит других любителей розыгрышей думать, прежде чем записывать фейковые ролики.
Источник:
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Е_анько пустоголовое