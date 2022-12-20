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35 сказочно уродливых нарядов к зимним праздникам

35 сказочно уродливых нарядов к зимним праздникам

Автор:
20 декабря 2022 16:16
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   зимние праздники   новый год   одежда   рождество   уродливые свитеры   
1198
36

Уродливые праздничные свитера, вычурные шляпы и даже дикие прически — откуда пошла эта традиция? Почему они нам так нравятся? Как бы то ни было, они уже стали настоящим символом зимних праздников и практически отдельным видом искусства. Крайне нелепого и китчевого... но все же искусства.

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Метки: забавно   зимние праздники   новый год   одежда   рождество   уродливые свитеры   
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4  комментария
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15k
Нейтрино 43 минуты назад
И что тут такого? Безобидная веселуха. Эти тупые авторы ещё на бал маскарад бы пришли и всех бы закидали там совей говнокритикой, мол какая безвкусица. Ханжи-тошнотики негодуют короче.
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6k
Семеныч 13 минут назад
Зато все на позитиве)) Добавлю ещё костюмчик
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63k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
Почему уродливые? Карнавальные, веселые, ироничные, задорные, где-то немножко нелепые, но праздничные новогодние наряды!
Минус за уродливый заголовок.
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31
Виталий Гедрис 44 минуты назад
Замечательные наряды.
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