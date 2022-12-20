35 сказочно уродливых нарядов к зимним праздникам

Уродливые праздничные свитера, вычурные шляпы и даже дикие прически — откуда пошла эта традиция? Почему они нам так нравятся? Как бы то ни было, они уже стали настоящим символом зимних праздников и практически отдельным видом искусства. Крайне нелепого и китчевого... но все же искусства.