Британцы построили первую домашнюю баню 1500 лет назад

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Римская вилла в Ратленде, где была найдена 1500-летняя мозаика, принадлежала богатым владельцам, которые осуществили первую в Великобритании перестройку амбара, сделав из него настоящую частную баню с парной и бассейном с холодной водой. Об этом сообщили обследовавшие виллу исследователи.
Новые находки показали, что жители комплекса римских вилл, обнаруженного в Ратленде, Ист-Мидлендс, имели доступ к настоящей домашней ванной, которая включала парную и небольшой бассейн.Эксперты объявили, что объекты были обнаружены в месте, которое, как считается, было одним из первых перестроенных под частную баню амбаров в Великобритании.
Новые находки были сделаны археологами из Университета Лестера на том же месте, где прохожий в 2020 году нашел мозаичное изображение сцены из «Илиады» Гомера возрастом 1500 лет.
Эксперты изучали комплекс строений который датируется III-IV веками нашей эры, все последние месяцы — после того, как о наайденной мозаики сообщили СМИ в ноябре прошлого года. Переделанный сарай, возможно, был двухэтажным и мог похвастаться сложным полом с подогревом, хотя самыми выдающимися его особенностями были парная и купель с холодной водой. В комплексе также был тепидариум, или «комната со средней температурой», где богатые жители виллы соскабливали ороговевшую кожу металлическим инструментом, известным как «стригил».
Первоначально мозаику обнаружил сын местного землевладельца Брайана Нейлора, когда гулял по окрестностям во время локдауна из-за коронавируса в 2020 году. Из-за пандемии эксперты смогли детально изучить это место только в прошлом году. Переоборудованный амбар, сообщают они, по размеру похоже на небольшую церковь. Первоначально он был сделан из дерева, но был перестроен с использованием камня в III-IV векf[ нашей эры. Эксперты сообщили, что он использовался в течение длительного периода времени и претерпел ряд изменений. Помимо бани, эксперты обнаружили резервуар для воды, который мог использоваться для сбора воды с крыши строения. Баня состояла из кальдариума (сауны), тепидария и фригидария (холодной комнаты), где располагался бассейн. Система отопления, возможно, даже могла поддерживать различные желаемые температуры. Эксперты не могут сказать, были ли владельцы уроженцами Ратленда или иностранцами. Однако они, несомненно, вели тот образ жизни, который позволял им культурно ассоциировать себя с Римской империей.
Остатки мозаики размером примерно 8х10 метров являются первыми в Великобритании и одними из немногих в мире, на которых изображен рсюжет из поэмы древнегреческого поэта Гомера о герое Ахиллесе и его битве с Гектором в конце Троянской войны. Мозаика когда-то составляла пол комнаты в большой римской вилле.Эксперты пришли к выводу, что мозаика была выложена в столовой, которую римляне называли триклиний. Окрашенная штукатурка стен, фрагменты полированного мрамора и потрескавшиеся каменные колонны намекают на грандиозное убранство комнаты, сопровождавшее мозаику. В декоре использовались привозные материалы, что свидетельствовало о значительном богатстве и влиятельности владельцев виллы. Столовая была более поздним дополнением к главному зданию виллы, что говорит о том, что владельцы хотели продемонстрировать свое богатство и знание римской культуры, построив новое место для пиршества. Другие мозаики, не дошедшие до наших дней, украшали коридоры, ведущие в столовую.
Открытие мозаики было названо самым захватывающим открытием археологов в Великобритании за последние 100 лет. Мозаики часто использовались как в частных, так и в общественных зданиях по всей Римской империи, частью которой Британия была с 43 по 410 год нашей эры. В то время как мозаики часто изображали фигуры из истории и мифологии, мозаика в Ратленде уникальна тем, что на ней изображены классические сцены из Гомера. Повреждения от пожара и разрушения мозаики позволяют предположить, что это место позже использовалось повторно или перепрофилировалось.
«Илиаду» Гомера часто считают старейшим из сохранившихся произведений западной литературы.
Действие поэмы происходит во время Троянской войны, а ее центральной фигурой является Ахиллес. Поэма рассказывает, как Ахиллес, которого считают величайшим из всех греческих воинов, поссорился с царем Агамемноном.
«Илиаду» Гомера часто считают старейшим из сохранившихся произведений западной литературы.
Действие поэмы происходит во время Троянской войны, а ее центральной фигурой является Ахиллес. Поэма рассказывает, как Ахиллес, которого считают величайшим из всех греческих воинов, поссорился с царем Агамемноном.
Согласно сюжету, Ахилл отказывался от участия в битве после того, как король оскорбил его. Греческие армии были также поражены чумой, посланной богом Аполлоном после того, как Агамемнон забрал дочь жреца Аполлона и отказался вернуть ее. Позже Ахиллес возвращается к товарищам и убивает Гектора, принца Трои, перед городскими воротами. Затем его самого убивает брат Гектора, Парис, который стреляет воину в пятку стрелой. Этот момент был увековечен в современном языке идиомой про «ахиллесову пяту», означающую слабое место.
Генеральный директор некоммерческой организации Historic England Дункан Уилсон сказал: «Это увлекательное место, которое поставило много вопросов о жизни в римской Британии. Ответы станут более ясными, когда в течение следующих нескольких лет группа специалистов изучит артефакты. Их работа поможет нам понять историю этого комплекса вилл и его значение для нашего понимания римской Британии».
Джон Томас, руководитель проекта раскопок, сказал: «Трудно переоценить значение этого римского комплекса вилл для нашего понимания жизни в позднеримской Британии. В то время как предыдущие раскопки отдельных зданий или вилл меньшего размера дали нам снимок, это открытие в Ратленде гораздо более полное и дает более четкое представление о комплексе в целом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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