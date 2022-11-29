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Британцы построили первую домашнюю баню 1500 лет назад

Британцы построили первую домашнюю баню 1500 лет назад

Автор:
29 ноября 2022 18:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   археология   вилла   история   находка   новости   частная баня   
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Римская вилла в Ратленде, где была найдена 1500-летняя мозаика, принадлежала богатым владельцам, которые осуществили первую в Великобритании перестройку амбара, сделав из него настоящую частную баню с парной и бассейном с холодной водой. Об этом сообщили обследовавшие виллу исследователи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   археология   вилла   история   находка   новости   частная баня   
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3  комментария
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Анатолий Соколов Полчаса назад
минус за заголовок. ибо баню построили не британцы, а Римляне.
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Yus 8 минут назад
Так британцы или римляне?
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hebpat Полчаса назад
какие нафиг британцы, это римские поселенцы построили, британцы тогда в шкурах по деревьям лазили
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