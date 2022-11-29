Британцы построили первую домашнюю баню 1500 лет назад

Первоначально мозаику обнаружил сын местного землевладельца Брайана Нейлора, когда гулял по окрестностям во время локдауна из-за коронавируса в 2020 году. Из-за пандемии эксперты смогли детально изучить это место только в прошлом году. Переоборудованный амбар, сообщают они, по размеру похоже на небольшую церковь. Первоначально он был сделан из дерева, но был перестроен с использованием камня в III-IV векf[ нашей эры. Эксперты сообщили, что он использовался в течение длительного периода времени и претерпел ряд изменений. Помимо бани, эксперты обнаружили резервуар для воды, который мог использоваться для сбора воды с крыши строения. Баня состояла из кальдариума (сауны), тепидария и фригидария (холодной комнаты), где располагался бассейн. Система отопления, возможно, даже могла поддерживать различные желаемые температуры. Эксперты не могут сказать, были ли владельцы уроженцами Ратленда или иностранцами. Однако они, несомненно, вели тот образ жизни, который позволял им культурно ассоциировать себя с Римской империей.