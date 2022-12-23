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30 инструментов и приспособлений для решения нетривиальных проблем

30 инструментов и приспособлений для решения нетривиальных проблем

Автор:
23 декабря 2022 16:48
Сообщество : Факты
Метки: инструменты   интересно   необычные инструменты   познавательно   полезно   специализированные   уникальные инструменты   факты   хочу все знать   
1006
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Если нужно забить гвоздь, лучше всего использовать молоток. Если нужно рассмотреть инфузорию-туфельку — понадобится микроскоп. Главное качество инструмента или прибора в том, что он четко выполняет ту работу, для которой предназначен! Есть очень годный сабреддит r/specializedtools, который показывает и рассказывает о самых необычных и нишевых инструментах, когда-либо созданных человеком.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инструменты   интересно   необычные инструменты   познавательно   полезно   специализированные   уникальные инструменты   факты   хочу все знать   
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MPEG-8 36 минут назад
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22k
sssss3 16 минут назад
Комментарий к фото
Как человек немного знакомый с химией я удивлён использованием бериллиевой бронзы при изготовлении гаечных ключей.
Этот сплав совершенно не лучший выбор, с точки зрения здоровья работника.
В России всего пара заводов работающих с этими сплавами. (ракетостроение и атомная энергетика). Если не ошибаюсь 20 лет это предельный срок работы с этими сплавами. 45 на пенсию.
Да, они уникальны, особенно прочностью и лёгкостью. Пружины из этого материала имеют срок службы в 10 раз больший чем стальные.
Но делать гаечные ключи, чёрт возьми, полно других бронз и латуней для этих целей....
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