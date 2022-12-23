30 инструментов и приспособлений для решения нетривиальных проблем

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Если нужно забить гвоздь, лучше всего использовать молоток. Если нужно рассмотреть инфузорию-туфельку — понадобится микроскоп. Главное качество инструмента или прибора в том, что он четко выполняет ту работу, для которой предназначен! Есть очень годный сабреддит r/specializedtools, который показывает и рассказывает о самых необычных и нишевых инструментах, когда-либо созданных человеком.
1. Пожарная машина Scania P360 со специальным «жалом скорпиона», которое может проникнуть в здание и доставить воду прямо в огонь, не подвергая опасности пожарных
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9. Стенографическая машина, используемая для дословной записи со скоростью более 225 слов в минуту. Используется в залах суда и при записи юридических показаний
10. Инструмент для проверки пожарных извещателей. Он плотно закрывает устройство, а затем дозированно распыляет аэрозоль, и на индикаторе появляется информация об исправности/неисправности датчика дыма
13. Набор искробезопасных бериллиево-медных гаечных ключей для работ, связанных с водородом
15. Приспособление для разметки выкройки плиссированной части килта. Имеет направляющие линии для точного выравнивания по рисунку шотландки
21. Устройство для чистки и нарезки яблок Star Apple Parer And Slicer, 1871 год. Одно из трех существующих
24. Подъемное устройств. В данном случае используется для подъема фотоэлектрических панелей на крышу здания
25. Лопатки охотника на трюфели. Плоская предназначена для белых трюфелей, которые растут в более мягкой почве, а копьевидная - для черных трюфелей, которые находятся глубже и в более каменистой почве
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этот сплав совершенно не лучший выбор, с точки зрения здоровья работника.
В России всего пара заводов работающих с этими сплавами. (ракетостроение и атомная энергетика). Если не ошибаюсь 20 лет это предельный срок работы с этими сплавами. 45 на пенсию.
Да, они уникальны, особенно прочностью и лёгкостью. Пружины из этого материала имеют срок службы в 10 раз больший чем стальные.
Но делать гаечные ключи, чёрт возьми, полно других бронз и латуней для этих целей....