Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана

В мире сокращается число коралловых рифов и это серьезная проблема. Решить ее призваны так называемые искусственные рифы. Они обеспечивают дополнительную твердую поверхность, на которой могут прикрепляться водоросли и различные беспозвоночные. А это и место обитания, и источник пищи для морских обитателей, в общем - жизнь. А также возможность поддержать умирающие коралловые рифы и помочь им восстановиться.



Оказывается, в ход для создания этих искусственных рифов идут все старые, ненужные, списанные в утиль суда, лодки, вагоны поездов, даже тяжелая военная техника. Вместо того, чтобы пускать их на металлолом, их используют для того, чтобы помочь окружающей среде и стимулировать подводную растительность и процветание морской живности. Вот несколько интересных фотографий объектов, которые были использованы для этой цели.