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Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана

Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана

Автор:
25 октября 2022 17:50
Сообщество : Факты
Метки: интересно   искусственные рифы   коралловый риф   познавательно   помощь природе   рифы   факты   хочу все знать   
3011
28
Когда вы увидите эту фотоподборку, у вас может возникнуть именно такой вопрос. Зачем намеренно засорять гигантскими железными машинами и лодками океан? А как же морские обитатели? Ответ чрезвычайно элегантен и прост.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   искусственные рифы   коралловый риф   познавательно   помощь природе   рифы   факты   хочу все знать   
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16  комментариев
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87k
parallax 2 часа назад
Угу. Под видом заботы о рыбках, сбрасывают в океан всякую утиль.
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359
Евгений Эдельштейн 9 минут назад
Неприятные у меня ощущения. Странные и нехорошие дела сопровождаются восторженными воплями. Странным и нехорошим делам дают логичные и восторженные объяснения. Все голосуют за! Иначе ты плохой и не понимаешь. Это же замечательно, и нужно бестолковому и тупому Океану. Все для природы. Мы же только хотим помочь глупой и беспомощной природе. Автор! Вы сами верите в то,что в вашей (или в этой) статье???
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28k
koleos72 23 минуты назад
Цыганам не показывайте!
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359
Евгений Эдельштейн koleos72 7 минут назад
Детям! Детям не показывайте!
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4k
Rubiroid_47 43 минуты назад
А, ну это другое, тот понимать надо.
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6k
Андрей Крылов 49 минут назад
Зачем? 90% - жадность, тупость и не желание озаботиться переработкой. Последнее проистекает как раз из жадности и тупости.
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8k
Тудаблин 54 минуты назад
и как животинки жили до танков и вагонов...
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5k
slesarnick Час назад
Они цены на металл видели вообще?
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457
piralexandr Час назад
Золотой миллиард. Всё спишут.
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31k
Юр21 Час назад
Мудаки потому что, рифам помочь могли бы бетонными конструкциями, тут дело с туризмом связано, прикольно господам нырять потом и разглядывать все эти вещи. Сколько металла похоронили херовы радетели за экологию.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Просто на производстве новой техники(утилизируют необязательно технологически устаревшую технику), зарабатываются, точнее "пилятся", огромные кучи денег(присваеваится капиталистами человеческий труд в свою пользу).
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71k
Viktor 2 часа назад
Ладно там - домики для рыбок, крабиков и т.п., но кто мне скажет за каким хреном, таким же способом утилизировали химическое оружие, оставшееся от нацистской Германии, в Балтийском море!? А сейчас и тронуть его нельзя, и оставлять опасно! Тогда считали это нормальным, а сейчас волосы на жопе рвут - может и с этими "игрушками" потом будет похожая ситуация?
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
Похоже, Т-54, возможно даже из Египта... (танкисты поправите, ежели не так)... по поводу утопления – так это самая простая утилизация машин (точнее того, что от них осталось).
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
А может быть лучше было из тех вагонов настроить мотелей или ночлежек... о рыбках они думают....(голосом дедушки про елочку)
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71k
Максим 3 часа назад
Комментарий к фото
а те что не успели передают Украине.
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