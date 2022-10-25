Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана

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Когда вы увидите эту фотоподборку, у вас может возникнуть именно такой вопрос. Зачем намеренно засорять гигантскими железными машинами и лодками океан? А как же морские обитатели? Ответ чрезвычайно элегантен и прост.
В мире сокращается число коралловых рифов и это серьезная проблема. Решить ее призваны так называемые искусственные рифы. Они обеспечивают дополнительную твердую поверхность, на которой могут прикрепляться водоросли и различные беспозвоночные. А это и место обитания, и источник пищи для морских обитателей, в общем - жизнь. А также возможность поддержать умирающие коралловые рифы и помочь им восстановиться.
Оказывается, в ход для создания этих искусственных рифов идут все старые, ненужные, списанные в утиль суда, лодки, вагоны поездов, даже тяжелая военная техника. Вместо того, чтобы пускать их на металлолом, их используют для того, чтобы помочь окружающей среде и стимулировать подводную растительность и процветание морской живности. Вот несколько интересных фотографий объектов, которые были использованы для этой цели.
Оказывается, в ход для создания этих искусственных рифов идут все старые, ненужные, списанные в утиль суда, лодки, вагоны поездов, даже тяжелая военная техника. Вместо того, чтобы пускать их на металлолом, их используют для того, чтобы помочь окружающей среде и стимулировать подводную растительность и процветание морской живности. Вот несколько интересных фотографий объектов, которые были использованы для этой цели.
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Это судно буксируют у побережья Ки-Уэста. Оно должно стать искусственным рифом Флорида-Кис
Этот лев обитает на Мемориальном рифе Нептуна. Люди могут заплатить, чтобы разместить здесь свои останки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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