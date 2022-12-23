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Профессионализм на грани фантастики, или Гагарин от медицины: рабочие будни советского хирурга

Профессионализм на грани фантастики, или Гагарин от медицины: рабочие будни советского хирурга

Автор:
23 декабря 2022 10:29
Сообщество : Истории
Метки: Леонид Рогозов   аппендицит   доктор   медицина   операция   профессионализм   случай   специалист   хирургия   
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1961 год в СССР был ознаменован не только полётом человека в космос. Произошло ещё одно беспрецедентное событие.

Кажется, что этот человек совершил невероятное: он самостоятельно провёл себе операцию буквально в полевых условиях.

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Лёня родился в обычной рабочей многодетной семье в 1934 году и всегда отличался упорством и целеустремлённостью. Когда пришло время идти в школу, началась война.

Отец Рогозова погиб на фронте в 1943 году. И юноша, мечтавший о медицине, поступил в горное училище. Это была более перспективная и земная профессия, позволяющая прокормить себя. Однако в 1953 он всё же исполнил мечту и стал студентом Ленинградского медицинского института.

Молодого дипломированного доктора направили после окончания учебного заведения на зимовку станции Новолазаревская. Там наблюдался дефицит кадров после недавнего открытия.

Леонид дал согласие, и в феврале 1961 года экспедиция прибыла к месту работы. Спустя пару месяцев Рогозов почувствовал себя неважно. Появилось тянущее ощущение в животе и тупая боль. Будучи хирургом, Леонид сразу понял, что состояние вызвано приступом аппендицита.

Уже в то время удаление аппендикса было элементарным  вмешательством, провести которое доверяли студентам. Но под присмотром специалистов и в условиях операционной. А здесь… Он – единственный медик среди заснеженной пустыни. До ближайшей больницы месяц езды. А эвакуация воздухом  оказалась невозможна из-за ветра.

Промедление грозило смертью. Рогозов это отлично понимал. Ведь если аппендикс лопнет, то его уже ничто не спасёт. И доктор принял решение прооперировать сам себя. Он подготовил всё необходимое и дал детальные наставления ассистентам, что нужно делать, если он потеряет сознание: искусственное дыхание, укол адреналина. Поставил лампы и зеркала, ввёл обезболивающее (понятно, что общий  наркоз был невозможен) и приступил.

Рогозов впоследствии вспоминал, что самым страшным было после завершения посмотреть на помощников. Те пребывали в шоке и были белее мела, словно это ассистенты сами оперировали доктора без соответствующих навыков.

Для удаления ему потребовалось около 2 часов. Перчатки медик не использовал, чтобы нащупать воспалившийся отросток. Убрал его. Спустя пару недель уже ощущал себя нормально и перемещался по станции.

Домой Рогозов попал не сразу из-за сложных погодных условий. Льда было огромное количество, и суда не смогли  подойти к берегу, чтобы забрать полярников. Из Москвы отправили за ними самолёты.

Сын хирурга впоследствии вспоминал, что его отца сравнивали с Юрием Гагариным. Оба были молоды (отметили 27-летие) и оба совершили  по тем временам невероятное, запредельное, удивительное.

Медика наградили орденом Красного Знамени, а Владимир Высоцкий даже посвятил событию песню. На следующие предложения принять участие в экспедициях Рогозов уже не согласился. Решил остаться, что называется, на земле и продолжить работать.

Случай помог найти Леониду любовь. Ему написала девушка-студентка, будущий медик. После долгой переписки пара поженилась, осела в Ленинграде. В семье родилось два сына.

Правда, семейная жизнь отважного доктора не сложилась. Он периодически перегибал палку со спиртным. Начались скандалы. Жена подала на развод, забрала детей и уехала.

Леонид Рогозов до последних дней делал то, что умел и любил: преподавал, вёл научную деятельность и занимался медицинской практикой. Из жизни уникальный хирург ушёл в 2000 году в возрасте 66 лет.

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Метки: Леонид Рогозов   аппендицит   доктор   медицина   операция   профессионализм   случай   специалист   хирургия   
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