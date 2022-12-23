Профессионализм на грани фантастики, или Гагарин от медицины: рабочие будни советского хирурга

Лёня родился в обычной рабочей многодетной семье в 1934 году и всегда отличался упорством и целеустремлённостью. Когда пришло время идти в школу, началась война.

Отец Рогозова погиб на фронте в 1943 году. И юноша, мечтавший о медицине, поступил в горное училище. Это была более перспективная и земная профессия, позволяющая прокормить себя. Однако в 1953 он всё же исполнил мечту и стал студентом Ленинградского медицинского института.

Молодого дипломированного доктора направили после окончания учебного заведения на зимовку станции Новолазаревская. Там наблюдался дефицит кадров после недавнего открытия.