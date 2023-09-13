Московские микрохирурги реплантировали оторванную бетононасосом кисть⁠⁠

Правая кисть 35-летнего мужчины попала в бетононасос. Кости, сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды оторванной кисти были сильно загрязнены цементом.
Пациента экстренно доставили в столичную ГКБ имени М.Е. Жадкевича.
Врачи оперативно провели обследование, после чего доставили мужчину в микрохирургическую операционную, где под регионарной анестезией началась кропотливая работа по реплантации кисти.
Вначале хирурги обработали рану, удалили загрязненные и нежизнеспособные ткани, мелкие костные отломки. Затем при помощи металлофиксаторов объединили сломанные кости и зафиксировали их в правильном положении. После чего под увеличением операционного микроскопа провели реконструкцию артерий и вен, запустили кровоток по ним, восстановили целостность кожного покровы и произвели иммобилизацию поврежденной конечности в функциональном положении.
Операция длилась более 8 часов.
Реконструкция поврежденных нервов, отвечающих за чувствительность кожи и мелкую моторику пальцев, была невозможна из-за их сильного повреждения во время отрыва. Однако, со временем, при соблюдении врачебных рекомендаций, основная двигательная функция пальцев должна восстановиться.
Послеоперационный период прошел без осложнений. На 14 сутки швы были сняты, а пациент выписан домой. В дальнейшем он продолжит лечение под наблюдением реабилитолога.
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