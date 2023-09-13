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Московские микрохирурги реплантировали оторванную бетононасосом кисть⁠⁠

Московские микрохирурги реплантировали оторванную бетононасосом кисть⁠⁠

Автор:
13 сентября 2023 17:43
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   г. Москва   медицина РФ   операция   хирургия   
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Правая кисть 35-летнего мужчины попала в бетононасос. Кости, сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды оторванной кисти были сильно загрязнены цементом.

Пациента экстренно доставили в столичную ГКБ имени М.Е. Жадкевича.

Врачи оперативно провели обследование, после чего доставили мужчину в микрохирургическую операционную, где под регионарной анестезией началась кропотливая работа по реплантации кисти.


Вначале хирурги обработали рану, удалили загрязненные и нежизнеспособные ткани, мелкие костные отломки. Затем при помощи металлофиксаторов объединили сломанные кости и зафиксировали их в правильном положении. После чего под увеличением операционного микроскопа провели реконструкцию артерий и вен, запустили кровоток по ним, восстановили целостность кожного покровы и произвели иммобилизацию поврежденной конечности в функциональном положении.

Операция длилась более 8 часов.


Реконструкция поврежденных нервов, отвечающих за чувствительность кожи и мелкую моторику пальцев, была невозможна из-за их сильного повреждения во время отрыва. Однако, со временем, при соблюдении врачебных рекомендаций, основная двигательная функция пальцев должна восстановиться.


Послеоперационный период прошел без осложнений. На 14 сутки швы были сняты, а пациент выписан домой. В дальнейшем он продолжит лечение под наблюдением реабилитолога.

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Метки: врачи   г. Москва   медицина РФ   операция   хирургия   
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2  комментария
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Наши могут !
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Москвичанин

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