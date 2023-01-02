Легендарное научно-исследовательское судно "Витязь"

Сегодня я расскажу про действительно легендарное океанографическое экспедиционное Научно-Исследовательское Судно "Витязь", которое ныне является одним из главных экспонатов Музея Мирового океана в г. Калининград.
Эта статья получилась очень большой, как мы не пытались её сократить для более удобного восприятия, так что наберитесь терпения. :)
Свою историю это судно берёт 9 января 1939 г. в Германии, когда на верфи "Шихау" в Бремерхафене оно было спущено на воду как грузопассажирский теплоход с названием "Марс" (Mars) под строительным номером 614.
19 августа того же года теплоход был достроен и введён в эксплуатацию с названием "А-36", предназначаясь для рейсов в основном в Испанию и Португалию.
С началом Второй Мировой Войны судно было перепрофилировано в военный транспорт, служивший на военную машину Фашистской Германии и в 1942 г. переименованный обратно в "Марс".
К концу Второй Мировой Войны в 1945 г. судно досталось по репарации Великобритании, где оно сменило название на "Империя Вперёд" (Empire Forth) и занималось вывозом беженцев из Восточной Пруссии.
А в мае 1946 г. в ходе пересмотра репараций, оно отошло Советскому Союзу, войдя в состав Торгового флота СССР и сменив название на "Экватор".
В составе Торгового флота Балтийского пароходства судно совершало грузовые рейсы в Балтийском и Северном морях.
А с созданием Института океанологии СССР в 1946 г. директор Института П. П. Ширшов направил в г. Ленинград океанолога В. Г. Богорова и капитана дальнего плавания С. И. Ушакова для поиска судна, которое должны были переоборудовать в научно-исследовательское судно Академии наук СССР для нужд будущей Тихоокеанской экспедиции института.
Тогда выбор пал на это грузовое судно, которое было переименовано сначала в "Адмирал Макаров", а впоследствии в "Витязь".
К слову название "Витязь" до этого уже носили два русских корвета, совершавших кругосветные путешествия и экспедиции таких известных путешественников как С. О. Макаров и Миклухо-Маклай.
В том же 1946 г. за авторством С. И. Ушакова, В. Г. Богорова, Н. И. Олчи-Оглу и Н. Н. Сысоева был подготовлен проект экспедиционного научно-исследовательского судна "Витязь", который был занесён под номером 2739-50-6 в книгу Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство.
После утверждения выбора судна в 1947 г. оно направилось на переоборудование в г. Висмар, а в 1948 г. вернулось в г. Ленинград для финальных работ.
Так в Институте океанологии имени П. П. Ширшова Российской Академии Наук появилось первое научно-исследовательское судно "Витязь" с двенадцатью лабораториями на борту, которое начало свою научную деятельность в 1949 г., став флагманом экспедиционного флота СССР.
После первого экспериментального выхода в Чёрное море, "Витязь" был направлен на Дальний Восток и стал базироваться в г. Владивосток, исследуя моря Тихого океана.
С 1954 г. судно начало изучение Индийского океана.
За три десятилетия своей деятельности судно совершило 65 рейсов биологической, гидрологической, геолого-геофизической направленности в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, сделав огромный вклад в области биологических исследований океанских глубин.
При помощи него было открыто 1176 новых видов животных и растений, исследовано дно мирового океана и открыто множество возвышенностей и впадин.
Именно это судно в 1957 г. измерило максимальную глубину Марианского жёлоба и всего Мирового океана.
Во время научных экспедиций, в том числе и совместных с другими странами, были заложены основы синоптической океанологии, был установлен мировой рекорд глубоководной якорной стоянки на глубине 9600 метров, были произведены сотни снимков дна, впервые были сделаны сейсмические профилирования некоторых хребтов и котловин.
Кроме того в честь судна получили свои названия Восточно-Индийский хребет, гора и желоб в Тихом океане, разлом в Индийском океане и мыс в Антарктике.
В 1979 г. НИС "Витязь" совершило свою последнюю научно-исследовательскую экспедицию на Чёрном море и прибыло из г. Новороссийск в г. Калининград, где и базировалось далее.
В 1980 г. оно было выведено из состава флота и стал решаться вопрос о его дальнейшей судьбе.
Так например рассматривался вопрос о его перевозке в г. Москва к летним Олимпийским играм 1980 г., но из за больших габаритов и сложности прохождения каналов в Москве, этим планам не суждено было сбыться.
В дальнейшем, вплоть до распада СССР, судно стояло у причальной стенки судостроительного завода "Янтарь" в г. Калининград и просто ржавело.
Но в 1992 г. о "Витязе" вновь вспомнили, решив передать его в экспозицию созданного Музея мирового океана и на нём начались реставрационные работы.
А 12 июля 1994 г. оно было перевезено с завода на свою последнюю вечную стоянку у причала музея в центре г. Калининград.
Теперь это судно является одним из главных экспонатов музея.
Ну а теперь давайте прогуляемся по этому памятнику истории, внёсшему значительный вклад в изучение мирового океана длиной почти 110 метров и водоизмещением 5710 тонн.
Поднимаемся на борт.
И сначала пройдёмся по палубе.
Снаружи судно мало изменилось.
Его экипаж составлял 66 человек и 70 человек научных сотрудников.
А теперь посмотрим что внутри.
И первым делом заглянем на ходовой мостик.
Здесь нет рулевого колеса, а вместо него установлен такой прибор управления. К сожалению забыли как он точно называется и мы в этом не очень сильны.
Машинный телеграф для подачи команд в машинное отделение.
Видимо рубка связи.
Теперь заглянем в машинное отделение.
В качестве главного двигателя судна выступал семи-цилиндровый дизель фирмы "Крупп", который имел мощность 3000 л.с. и позволял развивать скорость в 13 узлов.
Ну а теперь прогуляемся по интерьерам судна, переоборудованным под музейные площади.
Шикарная лестница.
Пройдёмся по каютам, которые сохранили свои интерьеры.
Мемориальная каюта С. О. Макарова.
На стекле в такой рамке оставленная внуком Миклухо-Маклая памятная надпись.
Стены коридоров украшают различные тематические плакаты.
Медпункт и лазарет.
Кают-кампания.
Камбуз.
Каюта капитана.
Ну а теперь пройдёмся по залам с множеством экспонатов на тематику изучения мирового океана.
Здесь очень много различных экспонатов.
Образцы рыб.
Кораллов.
Различные сигнальные и маячные фонари.
Трёхмерные слепки разломов и возвышенностей.
Предметы быта.
И даже челюсти акул.
Оформлено всё довольно приятно.
В общем всем советуем посетить этот музей, если вы окажетесь поблизости.
Есть в нём и макеты различных судов.
А несколько помещений не отреставрированы для понимания как всё это выглядело в 1980-х гг., когда судно ожидало своей участи.
Вот такой приятный музей. Ну а на этом всё.
Источник:
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