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Легендарное научно-исследовательское судно "Витязь"

Легендарное научно-исследовательское судно "Витязь"

Автор:
02 января 2023 09:45
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Витязь   интересно   познавательно   судно   факты   фото   
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Сегодня я расскажу про действительно легендарное океанографическое экспедиционное Научно-Исследовательское Судно "Витязь", которое ныне является одним из главных экспонатов Музея Мирового океана в г. Калининград.

Эта статья получилась очень большой, как мы не пытались её сократить для более удобного восприятия, так что наберитесь терпения. :)

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Свою историю это судно берёт 9 января 1939 г. в Германии, когда на верфи "Шихау" в Бремерхафене оно было спущено на воду как грузопассажирский теплоход с названием "Марс" (Mars) под строительным номером 614.

19 августа того же года теплоход был достроен и введён в эксплуатацию с названием "А-36", предназначаясь для рейсов в основном в Испанию и Португалию.

С началом Второй Мировой Войны судно было перепрофилировано в военный транспорт, служивший на военную машину Фашистской Германии и в 1942 г. переименованный обратно в "Марс".

К концу Второй Мировой Войны в 1945 г. судно досталось по репарации Великобритании, где оно сменило название на "Империя Вперёд" (Empire Forth) и занималось вывозом беженцев из Восточной Пруссии.

А в мае 1946 г. в ходе пересмотра репараций, оно отошло Советскому Союзу, войдя в состав Торгового флота СССР и сменив название на "Экватор".

В составе Торгового флота Балтийского пароходства судно совершало грузовые рейсы в Балтийском и Северном морях.

А с созданием Института океанологии СССР в 1946 г. директор Института П. П. Ширшов направил в г. Ленинград океанолога В. Г. Богорова и капитана дальнего плавания С. И. Ушакова для поиска судна, которое должны были переоборудовать в научно-исследовательское судно Академии наук СССР для нужд будущей Тихоокеанской экспедиции института.

Тогда выбор пал на это грузовое судно, которое было переименовано сначала в "Адмирал Макаров", а впоследствии в "Витязь".

К слову название "Витязь" до этого уже носили два русских корвета, совершавших кругосветные путешествия и экспедиции таких известных путешественников как С. О. Макаров и Миклухо-Маклай.

В том же 1946 г. за авторством С. И. Ушакова, В. Г. Богорова, Н. И. Олчи-Оглу и Н. Н. Сысоева был подготовлен проект экспедиционного научно-исследовательского судна "Витязь", который был занесён под номером 2739-50-6 в книгу Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство.

После утверждения выбора судна в 1947 г. оно направилось на переоборудование в г. Висмар, а в 1948 г. вернулось в г. Ленинград для финальных работ.

Так в Институте океанологии имени П. П. Ширшова Российской Академии Наук появилось первое научно-исследовательское судно "Витязь" с двенадцатью лабораториями на борту, которое начало свою научную деятельность в 1949 г., став флагманом экспедиционного флота СССР.

После первого экспериментального выхода в Чёрное море, "Витязь" был направлен на Дальний Восток и стал базироваться в г. Владивосток, исследуя моря Тихого океана.

С 1954 г. судно начало изучение Индийского океана.

За три десятилетия своей деятельности судно совершило 65 рейсов биологической, гидрологической, геолого-геофизической направленности в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, сделав огромный вклад в области биологических исследований океанских глубин.

При помощи него было открыто 1176 новых видов животных и растений, исследовано дно мирового океана и открыто множество возвышенностей и впадин.

Именно это судно в 1957 г. измерило максимальную глубину Марианского жёлоба и всего Мирового океана.

Во время научных экспедиций, в том числе и совместных с другими странами, были заложены основы синоптической океанологии, был установлен мировой рекорд глубоководной якорной стоянки на глубине 9600 метров, были произведены сотни снимков дна, впервые были сделаны сейсмические профилирования некоторых хребтов и котловин.

Кроме того в честь судна получили свои названия Восточно-Индийский хребет, гора и желоб в Тихом океане, разлом в Индийском океане и мыс в Антарктике.

В 1979 г. НИС "Витязь" совершило свою последнюю научно-исследовательскую экспедицию на Чёрном море и прибыло из г. Новороссийск в г. Калининград, где и базировалось далее.

В 1980 г. оно было выведено из состава флота и стал решаться вопрос о его дальнейшей судьбе.

Так например рассматривался вопрос о его перевозке в г. Москва к летним Олимпийским играм 1980 г., но из за больших габаритов и сложности прохождения каналов в Москве, этим планам не суждено было сбыться.

В дальнейшем, вплоть до распада СССР, судно стояло у причальной стенки судостроительного завода "Янтарь" в г. Калининград и просто ржавело.

Но в 1992 г. о "Витязе" вновь вспомнили, решив передать его в экспозицию созданного Музея мирового океана и на нём начались реставрационные работы.

А 12 июля 1994 г. оно было перевезено с завода на свою последнюю вечную стоянку у причала музея в центре г. Калининград.

Теперь это судно является одним из главных экспонатов музея.

Ну а теперь давайте прогуляемся по этому памятнику истории, внёсшему значительный вклад в изучение мирового океана длиной почти 110 метров и водоизмещением 5710 тонн.

Поднимаемся на борт.

И сначала пройдёмся по палубе.

Снаружи судно мало изменилось.

Его экипаж составлял 66 человек и 70 человек научных сотрудников.

А теперь посмотрим что внутри.

И первым делом заглянем на ходовой мостик.

Здесь нет рулевого колеса, а вместо него установлен такой прибор управления. К сожалению забыли как он точно называется и мы в этом не очень сильны.

Машинный телеграф для подачи команд в машинное отделение.

Видимо рубка связи.

Теперь заглянем в машинное отделение.

В качестве главного двигателя судна выступал семи-цилиндровый дизель фирмы "Крупп", который имел мощность 3000 л.с. и позволял развивать скорость в 13 узлов.

Ну а теперь прогуляемся по интерьерам судна, переоборудованным под музейные площади.

Шикарная лестница.

Пройдёмся по каютам, которые сохранили свои интерьеры.

Мемориальная каюта С. О. Макарова.

На стекле в такой рамке оставленная внуком Миклухо-Маклая памятная надпись.

Стены коридоров украшают различные тематические плакаты.

Медпункт и лазарет.

Кают-кампания.

Камбуз.

Каюта капитана.

Ну а теперь пройдёмся по залам с множеством экспонатов на тематику изучения мирового океана.

Здесь очень много различных экспонатов.

Образцы рыб.

Кораллов.

Различные сигнальные и маячные фонари.

Трёхмерные слепки разломов и возвышенностей.

Предметы быта.

И даже челюсти акул.

Оформлено всё довольно приятно.

В общем всем советуем посетить этот музей, если вы окажетесь поблизости.

Есть в нём и макеты различных судов.

А несколько помещений не отреставрированы для понимания как всё это выглядело в 1980-х гг., когда судно ожидало своей участи.

Вот такой приятный музей. Ну а на этом всё.

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Метки: Витязь   интересно   познавательно   судно   факты   фото   
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6  комментариев
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17k
бат св 52 минуты назад
куклу в кителе в МО поставили зря,в реале при работающей машине там под +45 жары в средних широтах и ад в тропиках.
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62
Человече Z Полчаса назад
Пост хорош. Побольше бы таких.
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140k
Виктор Апрель Полчаса назад
дзен-дзен-дзен...
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5k
Котэ Час назад
хорошее корыто немцы построили.
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GoodNeon

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