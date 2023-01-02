Легендарное научно-исследовательское судно "Витязь"

А в мае 1946 г. в ходе пересмотра репараций, оно отошло Советскому Союзу, войдя в состав Торгового флота СССР и сменив название на "Экватор".

В составе Торгового флота Балтийского пароходства судно совершало грузовые рейсы в Балтийском и Северном морях.

А с созданием Института океанологии СССР в 1946 г. директор Института П. П. Ширшов направил в г. Ленинград океанолога В. Г. Богорова и капитана дальнего плавания С. И. Ушакова для поиска судна, которое должны были переоборудовать в научно-исследовательское судно Академии наук СССР для нужд будущей Тихоокеанской экспедиции института.

Тогда выбор пал на это грузовое судно, которое было переименовано сначала в "Адмирал Макаров", а впоследствии в "Витязь".

К слову название "Витязь" до этого уже носили два русских корвета, совершавших кругосветные путешествия и экспедиции таких известных путешественников как С. О. Макаров и Миклухо-Маклай.

В том же 1946 г. за авторством С. И. Ушакова, В. Г. Богорова, Н. И. Олчи-Оглу и Н. Н. Сысоева был подготовлен проект экспедиционного научно-исследовательского судна "Витязь", который был занесён под номером 2739-50-6 в книгу Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство.

После утверждения выбора судна в 1947 г. оно направилось на переоборудование в г. Висмар, а в 1948 г. вернулось в г. Ленинград для финальных работ.

Так в Институте океанологии имени П. П. Ширшова Российской Академии Наук появилось первое научно-исследовательское судно "Витязь" с двенадцатью лабораториями на борту, которое начало свою научную деятельность в 1949 г., став флагманом экспедиционного флота СССР.

После первого экспериментального выхода в Чёрное море, "Витязь" был направлен на Дальний Восток и стал базироваться в г. Владивосток, исследуя моря Тихого океана.

С 1954 г. судно начало изучение Индийского океана.