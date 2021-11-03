Самое элегантное ограбление: из испанского ресторана украли шампанское за 24 миллиона

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Дерзкие грабители обчистили винный погреб фешенебельного ресторана в испанском городе Касерес. Среди похищенного - уникальная бутылка шампанского "Шато д'Икем" 1806 года стоимостью около 300 000 евро (24 миллиона рублей).
Испанская полиция разыскивает преступников, укравших более 40 эксклюзивных бутылок вина из известного испанского ресторана-отеля, включая бутылку шампанского стоимостью около 300 000 евро (24 миллиона рублей). Chateau d'Yquem 1806 года, купленное владельцами более 20 лет назад на лондонском аукционе Christie's, было самым ценным из похищенных вин вин.
Воры, предположительно англоговорящая пара, были постояльцами отеля-ресторана «Атрио» в городе Касерес на западе Испании. Они заказали ужин в номер и, пока еда готовилась, совершили дерзкую кражу.
Как предполагает полиция, один из них вошел в винный погреб на первом этаже отеля и унес оттуда 45 бутылок вина, включая жемчужину коллекции владельцев отеля.
Хосе Поло, совладелец «Атрио», рассказал местной прессе о происшествии. «Один из подозреваемых забронировал номер, другой человек прибыл позже и попросил чего-нибудь приготовить, - говорит он. - Пока работники ресторана относили еду в комнату, один из них воспользовался их отсутствием, чтобы войти в винный погреб и унести бутылки в сумке».
Воры, предположительно англоговорящая пара, были постояльцами отеля-ресторана «Атрио» в городе Касерес на западе Испании. Они заказали ужин в номер и, пока еда готовилась, совершили дерзкую кражу.
Как предполагает полиция, один из них вошел в винный погреб на первом этаже отеля и унес оттуда 45 бутылок вина, включая жемчужину коллекции владельцев отеля.
Хосе Поло, совладелец «Атрио», рассказал местной прессе о происшествии. «Один из подозреваемых забронировал номер, другой человек прибыл позже и попросил чего-нибудь приготовить, - говорит он. - Пока работники ресторана относили еду в комнату, один из них воспользовался их отсутствием, чтобы войти в винный погреб и унести бутылки в сумке».
В открытом письме для прессы Поло и его партнер по бизнесу Тоно Перес заявили: «После ужасной пандемии, которая затронула так много людей в социальном и экономическом плане, мы дополнительно пострадали от кражи в нашем винном погребе. Это больше, чем кража: это как если бы они взломали нашу дверь, заткнули нам рты и избили. Сегодня мы чувствуем безмерную грусть. Эти 45 бутылок были особенными, они приобретались не одно десятилетие с большим трудом. Больше всего нас огорчает потеря Chateau d'Yquem 1806 года, которое должно было умереть два десятилетия назад, и которое мы спасли. Это была одна из самых красивых историй, существующих в мире вина. Эта бутылка была частью нашей личной истории, частью истории отеля, Касереса, его жителей и всех любителей вина. Эту бутылку невозможно заменить, в ней живет 215 лет истории Испании, войн, мирных времен и строительства». Владельцы отеля закончили свое письмо словами: «Наши сердца разбиты, но мы готовы продолжать борьбу».
Сообщается, что почти 40 из других взятых бутылок вина были дорогими винами марки Romanee-Conti.
Их средняя стоимость для постояльцев "Атрио" - около 12 000 евро (почти 1 миллион рублей), а одно из них, Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, стоит 25 000 евро, или более 2 миллионов рублей. Полная стоимость взятых бутылок официально не разглашается, но, по оценкам, достигает 2 миллионов евро.
Винный погреб отеля-ресторана «Атрио» считается лучшим в Испании и одним из лучших в Европе.
Он был построен 35 лет назад и предлагает вина из 140 разных стран.
Никаких дополнительных сведений о мужчине и женщине, подозреваемых в совершении кражи, опубликовано не было, кроме того, что они были «профессионалами» и выписались из отеля около 5 утра, прежде чем пропажа была замечена.
Кулинарный критик считает, что бутылки, возможно, были украдены по заказу какого-то коллекционера. Однако, быть может, они еще всплывут на черном рынке. «Эти бутылки нельзя продать на открытом рынке, - говорит критик, - но для их обмена существует скрытый рынок».
Их средняя стоимость для постояльцев "Атрио" - около 12 000 евро (почти 1 миллион рублей), а одно из них, Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, стоит 25 000 евро, или более 2 миллионов рублей. Полная стоимость взятых бутылок официально не разглашается, но, по оценкам, достигает 2 миллионов евро.
Винный погреб отеля-ресторана «Атрио» считается лучшим в Испании и одним из лучших в Европе.
Он был построен 35 лет назад и предлагает вина из 140 разных стран.
Никаких дополнительных сведений о мужчине и женщине, подозреваемых в совершении кражи, опубликовано не было, кроме того, что они были «профессионалами» и выписались из отеля около 5 утра, прежде чем пропажа была замечена.
Кулинарный критик считает, что бутылки, возможно, были украдены по заказу какого-то коллекционера. Однако, быть может, они еще всплывут на черном рынке. «Эти бутылки нельзя продать на открытом рынке, - говорит критик, - но для их обмена существует скрытый рынок».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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