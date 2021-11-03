Самое элегантное ограбление: из испанского ресторана украли шампанское за 24 миллиона

Сообщается, что почти 40 из других взятых бутылок вина были дорогими винами марки Romanee-Conti.

Их средняя стоимость для постояльцев "Атрио" - около 12 000 евро (почти 1 миллион рублей), а одно из них, Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, стоит 25 000 евро, или более 2 миллионов рублей. Полная стоимость взятых бутылок официально не разглашается, но, по оценкам, достигает 2 миллионов евро.

Винный погреб отеля-ресторана «Атрио» считается лучшим в Испании и одним из лучших в Европе.

Он был построен 35 лет назад и предлагает вина из 140 разных стран.

Никаких дополнительных сведений о мужчине и женщине, подозреваемых в совершении кражи, опубликовано не было, кроме того, что они были «профессионалами» и выписались из отеля около 5 утра, прежде чем пропажа была замечена.

Кулинарный критик считает, что бутылки, возможно, были украдены по заказу какого-то коллекционера. Однако, быть может, они еще всплывут на черном рынке. «Эти бутылки нельзя продать на открытом рынке, - говорит критик, - но для их обмена существует скрытый рынок».