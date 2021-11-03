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Самое элегантное ограбление: из испанского ресторана украли шампанское за 24 миллиона

Самое элегантное ограбление: из испанского ресторана украли шампанское за 24 миллиона (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:30
Сообщество : Криминал
Метки: Касерес   Шато д Икем   винные грабители   воры   испания   коллекционное вино   криминал   ограбление   
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Дерзкие грабители обчистили винный погреб фешенебельного ресторана в испанском городе Касерес. Среди похищенного - уникальная бутылка шампанского "Шато д'Икем" 1806 года стоимостью около 300 000 евро (24 миллиона рублей).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Касерес   Шато д Икем   винные грабители   воры   испания   коллекционное вино   криминал   ограбление   
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1  комментарий
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Roman 2 часа назад
Теперь вино, разбила две бутылки.
Три.
Пиши три.
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