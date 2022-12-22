Google готовит приложение для расшифровки почерка врачей

Большое количество врачей выписывают рецепты на лекарства в спешке, из-за чего их пациенты часто не могут понять, что они там нацарапали. Эта проблема существует уже несколько десятилетий, и многие технологические компании безуспешно пытались её решить. Теперь в дело вступает Google.

Поисковый гигант объявил на своей ежегодной конференции в Индии, что работает с фармацевтами над изучением способов расшифровки почерка врачей. Такая технология в настоящее время уже проходит тестирование.