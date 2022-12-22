Google готовит приложение для расшифровки почерка врачей

Чтобы вы точно знали, что именно выписал доктор.
Большое количество врачей выписывают рецепты на лекарства в спешке, из-за чего их пациенты часто не могут понять, что они там нацарапали. Эта проблема существует уже несколько десятилетий, и многие технологические компании безуспешно пытались её решить. Теперь в дело вступает Google.
Поисковый гигант объявил на своей ежегодной конференции в Индии, что работает с фармацевтами над изучением способов расшифровки почерка врачей. Такая технология в настоящее время уже проходит тестирование.
Чтобы разобрать почерк врача, пользователю необходимо будет просто сфотографировать рецепт либо загрузить его снимок из памяти смартфона. После обработки изображения приложение выделит обнаруженные лекарства и другие важные данные.
Это будет вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов. Однако какое-либо решение об отпуске лекарственных препаратов может приниматься только фармацевтом, добавили в Google.
Согласно отчёту Института медицины (IOM), 1,5 миллиона травм ежегодно происходят из-за того, что медицинские работники неправильно читают рукописные рецепты и рекомендации. Поэтому проблема действительно давно требует решения.
Источник:
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Рекомендации, кстати, всё равно почти никто не читает.
анаферон, гексорал, деринат...