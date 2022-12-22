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Google готовит приложение для расшифровки почерка врачей

Google готовит приложение для расшифровки почерка врачей

Автор:
22 декабря 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: google   в мире   врач   интересно   почерк   приложение   
564
2

Чтобы вы точно знали, что именно выписал доктор.

Большое количество врачей выписывают рецепты на лекарства в спешке, из-за чего их пациенты часто не могут понять, что они там нацарапали. Эта проблема существует уже несколько десятилетий, и многие технологические компании безуспешно пытались её решить. Теперь в дело вступает Google.

Поисковый гигант объявил на своей ежегодной конференции в Индии, что работает с фармацевтами над изучением способов расшифровки почерка врачей. Такая технология в настоящее время уже проходит тестирование.

Чтобы разобрать почерк врача, пользователю необходимо будет просто сфотографировать рецепт либо загрузить его снимок из памяти смартфона. После обработки изображения приложение выделит обнаруженные лекарства и другие важные данные.

Это будет вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов. Однако какое-либо решение об отпуске лекарственных препаратов может приниматься только фармацевтом, добавили в Google.

Согласно отчёту Института медицины (IOM), 1,5 миллиона травм ежегодно происходят из-за того, что медицинские работники неправильно читают рукописные рецепты и рекомендации. Поэтому проблема действительно давно требует решения.

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Метки: google   в мире   врач   интересно   почерк   приложение   
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9  комментариев
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7k
Maximvs 56 минут назад
Сейчас в каждой будке есть компьютер и принтер. Проблема решается напечатанными рекомендациями. Если принтера в кабинете нет, то вполне можно заранее распечатать несколько шаблонных вариантов назначений. И не надо говорить, что их будет много - у врачей как правило есть всего несколько типовых шаблонных схем лечения. В крайнем случае дописать от руки одно-два лекарства не трудно.
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2k
Макар 7 минут назад
Ну наконец-то. Теперь историки получат возможность расшифровать многие древние письмена :)
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6k
Roman Полчаса назад
Даже в наших замшелых больницах эти рецепты и рекомендации печатают.
Рекомендации, кстати, всё равно почти никто не читает.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Главное, чтобы фармацевту было понятно, а пациенту необязательно)))
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52k
Vodjanoj 47 минут назад
мне приём лекарств выписан чуть ли не чертёжным шрифтом
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4k
Горожанин Час назад
Для того, чтобы работать врачем, нужно обладать симультанным мышлением - сверхсинтетическим, сверхассоциативным, чтобы связывать в одно целое огромное количество разрозненных фактов. Как у Шерлока Холмса. При таком мышлении неизбежно есть издержки - снижают активность более мелкие, неглавные структуры мозга. Вернее они даже не снижают активность, а работают на ассоциативные зоны. Отсюда и врачебная дисграфия - профессиональное нарушение личностного развития. Но пациенту что нужно - выздоровление, а не красотултки на письме. Понимать нужно.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А смысл? И так всем всё понятно:
анаферон, гексорал, деринат...
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