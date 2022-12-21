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Лучше чем «картошка, телевизор и рыбалка». Минчанин купил хату и переделал ее в нечто необычное

Лучше чем «картошка, телевизор и рыбалка». Минчанин купил хату и переделал ее в нечто необычное

Автор:
21 декабря 2022 20:44
Метки: беларусь   галерея.   деревня   
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Многие скажут: ну что за блажь — делать картинную галерею из старой хаты в глухой деревне вдали от Минска? Но наш сегодняшний герой думает иначе — у искусства нет границ и канонов.

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Метки: беларусь   галерея.   деревня   
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