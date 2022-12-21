Лучше чем «картошка, телевизор и рыбалка». Минчанин купил хату и переделал ее в нечто необычное

Дом Артура в Чересово



— В 100 метрах от нашего дома стояла заброшенная старая хата, — рассказывает Артур предысторию. — 9 лет проезжали мимо, не обращая на нее внимания. В прошлом году мы с соседом-охотником пошли осматривать окрестности. И с пригорка, с другой стороны деревни, на этот дом открылся совершено другой вид — он стоит на холме, с которого открываются потрясающие виды на озеро. Я поделился своими наблюдениями с женой. Она тогда сказала, что у нее нет нормальной мастерской, в которой бы она могла работать. И тогда мы подумали, что это был бы неплохой вариант. Поэтому в июне мы купили эту хату. Идея с мастерской развилась — появились мысли о создании художественной галереи. Но галерея сама по себе, для себя, для соседей? Конечно нет. В итоге идея окончательно оформилась: это будет дом мастака и международная галерея одновременно — в старой деревне, в старом доме. И это здорово, что сюда будут приезжать люди из разных стран, выставляться картины разных художников.