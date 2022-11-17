Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта

Во время странствий Кащеев познакомился с профессиональными борцами, среди которых был Иван Заикин. Он настоял на том, что хватит болтаться с выступлениями и балаганом по городам и весям и взял Григория под свою опеку. Так начались тренировки и карьера борца.

О вятском «оборотне» узнал весь мир, когда на всемирном чемпионате в Париже он показал невероятные результаты: в официальном зачете взял призовое место, а в неофициальном сломал пять ребер и три руки соперникам. Победителем в тех состязаниях стал Заикин.

Действующим чемпионом на тот момент был итальянец Джованни Райцевич. Он стал бахвалиться, что русский ему не конкурент. И он, дескать, за 10 минут уложит Заикина на лопатки. Но Иван победил. А разгоряченная и темпераментная итальянская публика понеслась на ринг мстить за своего чемпиона, потерявшего титул. Но на помощь патрону пришел Гриша. Он спокойно выломал из ограды бревно и так же спокойно раскидал несколько особенно рьяных макаронников (вспомнил развлечения юности).

Но на этом дело не закончилось. Позднее к Заикину в комнату ворвался младший брат Райцевича Эмилио, тоже побежденный Заикиным, и выстрелил в Ивана из пистолета. Пуля оцарапала бок, а подоспевший Григорий сгреб мстителя в охапку и вышвырнул из комнаты.