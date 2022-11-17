Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта

Наряду с Иваном Поддубным этот человек был ярчайшим атлетом начала прошлого века. Хотя к славе он никогда не стремился и мечтал о простой скромной жизни и стезе пахаря.
Гриша Косинский родился в маленькой деревушке Вятской губернии в 1873 году. Уже в детстве мальчик был значительно крупнее и сильнее своих сверстников. В 12 лет он не уступал по силе взрослому мужчине, а в 15 стал самым высоким в своей деревне. Почти 160 килограммов веса и рост по разным данным от 2,15 до 2,20 метра. Впечатляет, не правда ли?
При этом юноша был по-деревенски скромным и работал за троих. Вместо коня мог впрячься в соху или отвезти телегу с зерном на мельницу. Развлекал односельчан своей небывалой силой, укладывая на плечи бревно и начиная вертеться, устроив такую импровизированную карусель с ухватившимися за край бревна людьми.
При этом Гриша не терпел насилия и несправедливости. Примечательный случай: толпа парней на берегу реки громко с рукоприкладством выясняла отношения. Он подошел, тихо сгреб всех в охапку, осторожно спихнул в воду и пробурчал: «Охолоньте».
Не терпел Косинский жадности, алчности, несправедливости. Некоторое время поработав грузчиком на винокурне, перешел на железную дорогу. Там Григорий узнал, что начальник утаивает положенную зарплату от рабочих. И принял действенные меры: поместил в его телегу огромную болванку. Лошадь не смогла сдвинуться с места, а Григорий сказал, что не уберет ее, пока начальник не рассчитается с долгами. Тот так и сделал, но злобу затаил, и силач вернулся на первую работу.
В 1905 году в селение приехал знаменитый атлет Федор Бесов. На выступление, где силач гнул подковы, забивал кулаками гвозди и ломал монеты, собрались почти все жители.
В конце выступления по традиции Бесов предложил добровольцу из зрителей выйти на поединок. В случае победы счастливец получал червонец. И из толпы вышел Григорий. Ходят слухи, что до Федора дошли сведения о деревенском самородке. И он хотел лично убедиться в том, насколько правдива информация.
Вятский парень не подвел: в результате долгого напряженного поединка он одолел чемпиона. Бесов легко расстался с обещанными деньгами и уговорил вятского силача пойти работать в цирк. Гриша сначала долго отнекивался, но потом авантюристский дух и жажда приключений взяли верх.
Но кухня изнутри оказалась не такой яркой и радужной: долгие переезды, изнуряющие тренировки, не самые комфортные условия жизни – таким был цирк. Григорий выступал под псевдонимом Кащеев (вероятно, отсылка к сказочным персонажам русских лесов). Парочка выглядела впечатляюще. Федор впоследствии вспоминал:
Приезжаем с Гришей в глухой-преглухой городишко. Там таких людей, как мы, и не видели. Кащеев – косматый, как зверь, а моя фамилия - Бесов. Облика человеческого у нас нет. Решили, что мы оборотни. Не говоря дурного слова, вывели нас за город и говорят: «Ежели не уйдёте из нашего города добром, так пеняйте на себя». Так мы с Гришей – давай Бог ноги…
Во время странствий Кащеев познакомился с профессиональными борцами, среди которых был Иван Заикин. Он настоял на том, что хватит болтаться с выступлениями и балаганом по городам и весям и взял Григория под свою опеку. Так начались тренировки и карьера борца.
О вятском «оборотне» узнал весь мир, когда на всемирном чемпионате в Париже он показал невероятные результаты: в официальном зачете взял призовое место, а в неофициальном сломал пять ребер и три руки соперникам. Победителем в тех состязаниях стал Заикин.
Действующим чемпионом на тот момент был итальянец Джованни Райцевич. Он стал бахвалиться, что русский ему не конкурент. И он, дескать, за 10 минут уложит Заикина на лопатки. Но Иван победил. А разгоряченная и темпераментная итальянская публика понеслась на ринг мстить за своего чемпиона, потерявшего титул. Но на помощь патрону пришел Гриша. Он спокойно выломал из ограды бревно и так же спокойно раскидал несколько особенно рьяных макаронников (вспомнил развлечения юности).
Но на этом дело не закончилось. Позднее к Заикину в комнату ворвался младший брат Райцевича Эмилио, тоже побежденный Заикиным, и выстрелил в Ивана из пистолета. Пуля оцарапала бок, а подоспевший Григорий сгреб мстителя в охапку и вышвырнул из комнаты.
Несмотря на небывалую популярность, Кащеев не был счастлив. Его угнетал такой образ жизни, внимание, каждый хотел подойти познакомиться, поговорить, потрогать. В итоге он все бросил и вернулся в родную деревню, где построил дом и занялся тем, о чем мечтал с детства – стал землепашцем. Умер вятский титан рано, едва разменяв пятый десяток. Журнал «Геркулес» отреагировал коротким, но искренним некрологом:
25 мая на пятом десятке скончался от разрыва сердца знаменитый борец – великан Григорий Кащеев, бросивший цирковую арену и занимавшийся земледелием в своей родной деревне Салтыки. Великий был богатырь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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