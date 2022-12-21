Ледяной отель в Швеции представил новые люксы на 2023 год

Шведский Icehotel наконец открыл свои ледяные двери на зимний сезон 2022/2023. Каждый год, начиная с 1989 года, отель строится заново в деревне Юккасъярви, в 200 километрах к северу от Полярного круга. В этом году над 33-м по счету отелем работали 24 художника, которые создали 12 уникальных номеров, полных удивительных ледяных скульптур, а также один люкс в Icehotel 365, версии отеля, которая работает круглый год.
Сверкающий купол, скульптуры по мотивам видеоигр и гигантские грибы — вот лишь некоторые из прекрасных ледяных творений, созданных скульпторами. Вдобавок, в отеле теперь есть новый зал для «небольших торжеств» со стилизованным цветком в центре, разработанный Воутером Бигелааром и Виктором Царским.
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Процесс создания отеля начался весной, когда из реки Торне собрали глыбы льда и поместили на склад в Юккасъярви. Позже, когда началось строительство, художники лепили свои творения, используя 500 тонн льда и 10 олимпийских бассейнов смеси снега и льда. Им помогали бригада строителей отеля и креативный директор Лука Ронкорони. Чтобы номера оставались в идеальном состоянии, температура внутри отеля поддерживается строго на уровне -5 градусов по Цельсию.
Дизайнеры Роб и Тимсам Хардинг сообщили, что ледяной купол располагается в номере «Замкнутое пространство», где «можно будет насладиться иглу внутри другого иглу». А номер «Сад», созданный Нацуки и Шинго Сайто, украшен гигантским цветком.
Номер «Рекорд» посвящен видеоиграм и представляет собой игровую комнату, которая позволит «погрузиться в ностальгию по более простой эпохе». Дизайнерами этого номера выступили Соня Чоу и Хушанг Пуриан.
Источником вдохновения для номера «Maighdeann-roin», созданного Эмили Стил и Сарой Стил, послужила кельтская легенда о шелки, мифических женщинах-тюленях. «Секреты и послания спрятаны повсюду в снежных скульптурах, сверкающем льде, музыке и горько-сладкой истории, которая разыгрывается, как только вы входите в комнату», — говорят дизайнеры.
Вдохновленный дизайнерским движением Баухаус 1920-х и 30-х годов, люкс «Бау-айс» от Люка Вуазена и Матье Бризона приглашает гостей «вернуться назад во времени» и оценить присущие Баухаусу геометрические формы, округлую мебель, линии и полосы.
А Крис Панко и Питер Харгрейвс создали номер «Гриб», который выглядит как вырезанный из льда лес, наполненный грибами «юрского периода».
Помимо номеров отель предлагает посетителям различные мероприятия, в том числе частные поездки на снегоходах, подледная рыбалка, катание на собачьих упряжках, конные прогулки и походы, чтобы посмотреть на северное сияние. Отель будет открыт до апреля 2023 года.
Лука Ронкорони, креативный директор Icehotel, говорит: «Каждый год я поражаюсь тому, чего может достичь эта невероятная команда; талантливые художники со всего мира в сопровождении команды профессионалов по льду действительно могут творить волшебство. Добро пожаловать в Icehotel 33!»
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