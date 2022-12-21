Ледяной отель в Швеции представил новые люксы на 2023 год

Шведский Icehotel наконец открыл свои ледяные двери на зимний сезон 2022/2023. Каждый год, начиная с 1989 года, отель строится заново в деревне Юккасъярви, в 200 километрах к северу от Полярного круга. В этом году над 33-м по счету отелем работали 24 художника, которые создали 12 уникальных номеров, полных удивительных ледяных скульптур, а также один люкс в Icehotel 365, версии отеля, которая работает круглый год.