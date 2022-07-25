16 фото, после которых можно влюбиться в Швецию

Швеция — крупнейшая и самая густонаселенная из стран, находящихся на севере Европы. Она удивительная, ведь за тысячелетнюю историю выросла из бедного государства в очень развитое.

Сегодня шведское общество имеет один из самых высоких уровней жизни, и им удалось это сделать, несмотря на очень суровый климат. Примерно 15% территории Швеции находится за полярным кругом, а значит, во многих городах здесь летом белые ночи. Однако зимой солнечного света минимум: в Стокгольме в декабре днем светло примерно 5,5 часа, а в северных городах — полная темнота около двадцати часов. Сегодня предлагаем посмотреть на фотографии, которые отлично характеризуют жизнь в этом королевстве, и еще раз убедиться, что она поистине уникальна.

Здесь не нужно искать северное сияние, его можно увидеть над своим домом, например, в Лулео