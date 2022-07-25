16 фото, после которых можно влюбиться в Швецию

Здесь есть магазинчики для мышей, туннель под морем, а деревья умеют отправлять SMS!
Швеция — крупнейшая и самая густонаселенная из стран, находящихся на севере Европы. Она удивительная, ведь за тысячелетнюю историю выросла из бедного государства в очень развитое.
Сегодня шведское общество имеет один из самых высоких уровней жизни, и им удалось это сделать, несмотря на очень суровый климат. Примерно 15% территории Швеции находится за полярным кругом, а значит, во многих городах здесь летом белые ночи. Однако зимой солнечного света минимум: в Стокгольме в декабре днем светло примерно 5,5 часа, а в северных городах — полная темнота около двадцати часов. Сегодня предлагаем посмотреть на фотографии, которые отлично характеризуют жизнь в этом королевстве, и еще раз убедиться, что она поистине уникальна.
Здесь не нужно искать северное сияние, его можно увидеть над своим домом, например, в Лулео
На упаковке шведских подгузников изображен папа с малышом
Так выглядит очаровательный зимний городок Кируна
В Швеции есть магазинчики и парки развлечений для мышей
Вот тут вы можете подробнее посмотреть на эти очаровательные мышиные заведения.
Аптека в Стокгольме, которая сохранила свой интерьер с XIX века
В Швеции находится самая большая модель Солнечной системы, которая протянулась на тысячи километров
«Солнце» олицетворяет «Авичи-Арена» в Стокгольме — это крупнейшее в мире здание в форме сферы. Остальные небесные тела можно найти по всей стране.
Для велосипедистов в городах есть поручни у светофора, чтобы не спускаться на землю
Тут можно увидеть редчайшие перламутровые облака, которые образуются на высоте 30 километров
Восход солнца в горах Швеции напоминает другую планету
Местные деревья могут отправить вам сообщение на телефон, что им нужна вода
В шведских супермаркетах на тележках для продуктов есть карта магазина
Доноры в Швеции получают текстовое сообщение, когда их кровь помогла человеку
Туннель Эресуннского моста, который соединяет Швецию и Данию
Даже знаки «Машинам въезд запрещен» здесь очень необычные
«Стена доброты» в Стокгольме, где люди могут брать одежду и оставлять, если она им не нужна
Так выглядит камера-одиночка в самой суровой шведской тюрьме
Источник:
АНТИФИШКИ
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