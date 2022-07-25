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16 фото, после которых можно влюбиться в Швецию

16 фото, после которых можно влюбиться в Швецию

Автор:
25 июля 2022 09:47
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   все для людей   идеально   красота   путешествия   фото   швеция   
1453
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Здесь есть магазинчики для мышей, туннель под морем, а деревья умеют отправлять SMS!

Швеция — крупнейшая и самая густонаселенная из стран, находящихся на севере Европы. Она удивительная, ведь за тысячелетнюю историю выросла из бедного государства в очень развитое.

Сегодня шведское общество имеет один из самых высоких уровней жизни, и им удалось это сделать, несмотря на очень суровый климат. Примерно 15% территории Швеции находится за полярным кругом, а значит, во многих городах здесь летом белые ночи. Однако зимой солнечного света минимум: в Стокгольме в декабре днем светло примерно 5,5 часа, а в северных городах — полная темнота около двадцати часов. Сегодня предлагаем посмотреть на фотографии, которые отлично характеризуют жизнь в этом королевстве, и еще раз убедиться, что она поистине уникальна.


Здесь не нужно искать северное сияние, его можно увидеть над своим домом, например, в Лулео

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На упаковке шведских подгузников изображен папа с малышом

Так выглядит очаровательный зимний городок Кируна

В Швеции есть магазинчики и парки развлечений для мышей

Вот тут вы можете подробнее посмотреть на эти очаровательные мышиные заведения.

Аптека в Стокгольме, которая сохранила свой интерьер с XIX века

В Швеции находится самая большая модель Солнечной системы, которая протянулась на тысячи километров

«Солнце» олицетворяет «Авичи-Арена» в Стокгольме — это крупнейшее в мире здание в форме сферы. Остальные небесные тела можно найти по всей стране.

Для велосипедистов в городах есть поручни у светофора, чтобы не спускаться на землю

Тут можно увидеть редчайшие перламутровые облака, которые образуются на высоте 30 километров

Восход солнца в горах Швеции напоминает другую планету

Местные деревья могут отправить вам сообщение на телефон, что им нужна вода

В шведских супермаркетах на тележках для продуктов есть карта магазина

Доноры в Швеции получают текстовое сообщение, когда их кровь помогла человеку

Туннель Эресуннского моста, который соединяет Швецию и Данию

Даже знаки «Машинам въезд запрещен» здесь очень необычные

«Стена доброты» в Стокгольме, где люди могут брать одежду и оставлять, если она им не нужна

Так выглядит камера-одиночка в самой суровой шведской тюрьме

Источник:

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Метки: в мире   все для людей   идеально   красота   путешествия   фото   швеция   
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4  комментария
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69k
Доктор Джонс Час назад
Влюбиться можно, но не путайте туризм с эмиграцией...
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21k
sanchesS80 Минуту назад
Природные красоты России такие разнообразные, то Швеция точно отдыхает. Странный пример.

А так: У нас в Петербурге есть свой тоннель.
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1k
Александр Полчаса назад
мост красивый но проехать по нему на легковом авто стоит 50 евро в одну сторону
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